Chef Richard a trecut printr-un test neașteptat la „Chefi la cuțite”, după ce a încercat să rostească un cuvânt în limba chineză în fața concurentei Wu Jia Qi.
Richard Abou Zaki, pus la încercare la Chefi la cuțite!
Momentul a stârnit hohote de râs în platou, mai ales că nici tânăra nu a reușit să înțeleagă ce voia să spună juratul.
După ce au discutat despre preparatul ei, aripioare de pui gătite cu Coca-Cola, conversația dintre concurentă și jurați a luat o turnură amuzantă. Chef Richard a vrut să-și încerce norocul cu limba chineză, însă pronunția nu a fost tocmai cea așteptată. Reacția lui Wu Jia Qi a venit imediat, iar schimbul de replici i-a amuzat pe toți.
„Ești sigur că e chineză?”, l-a întrebat concurenta, iar Richard a recunoscut, în glumă: „Nici tu nu mă înțelegi”. Juratul a continuat să se amuze de propria încercare, spunând că nici măcar nu recunoaște cuvântul în limba română. Apoi a observat că tânăra are o pronunție aparte chiar și atunci când vorbește românește.
Chef Orlando a intervenit și el, explicând că limba chineză este dificilă chiar și pentru ei. Wu Jia Qi a intrat în jocul glumelor și a răspuns ironic că este prea emoționată ca să râdă la o glumă atât de bună. Replica ei l-a făcut pe Chef Richard să o complimenteze: „Chiar ești super simpatică”.
De ce nu a primit concurenta niciun cuțit
Dincolo de momentul comic, jurații au discutat și despre gustul preparatului. Wu Jia Qi le-a explicat că a folosit Coca-Cola pentru glazura aripioarelor, fiind vorba despre o rețetă asiatică pe care o știa încă din copilărie. Chef Richard a vrut să afle mai multe despre modul de preparare, iar Chef Sautner a precizat că nu are nimic împotriva farfuriilor simple.
Totuși, concurenta nu a reușit să-i convingă pe chefi și nu a primit niciun cuțit. Aceștia i-au oferit și câteva sugestii pentru o eventuală revenire: un piure, un element în plus lângă carne sau măcar o porție de orez simplu, care să completeze preparatul.
Wu Jia Qi a recunoscut că experiența a fost destul de dificilă și că emoțiile au fost mai mari decât se aștepta. Cu toate acestea, tânăra a explicat că nu are pretenții foarte mari și că este o persoană comodă în privința lucrurilor pe care le are.
Chiar dacă farfuria nu a trecut testul juraților, concurenta a reușit să aducă zâmbete în platou, iar încercarea lui Chef Richard de a vorbi în chineză a devenit unul dintre momentele amuzante ale ediției.O concurentă din China a gătit aripioare cu suc la Chefi la cuțite! Reacția juraților când au gustat preparatul inedit... Serghei Mizil și soția lui, Cora, apariție savuroasă la Chefi la cuțite! Sunt împreună de 40 de ani. Ce au dezvăluit...