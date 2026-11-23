În interacțiunea cu concurenta din China, Chef Richard Abou Zaki a încercat să vorbească limba chineză. Cum s-a descurcat.

Richard Abou Zaki, pus la încercare la Chefi la cuțite! Cum s-a descurcat juratul când a trebuit să vorbească în chineză | antena 1

Chef Richard a trecut printr-un test neașteptat la „Chefi la cuțite”, după ce a încercat să rostească un cuvânt în limba chineză în fața concurentei Wu Jia Qi.

Richard Abou Zaki, pus la încercare la Chefi la cuțite!

Momentul a stârnit hohote de râs în platou, mai ales că nici tânăra nu a reușit să înțeleagă ce voia să spună juratul.

După ce au discutat despre preparatul ei, aripioare de pui gătite cu Coca-Cola, conversația dintre concurentă și jurați a luat o turnură amuzantă. Chef Richard a vrut să-și încerce norocul cu limba chineză, însă pronunția nu a fost tocmai cea așteptată. Reacția lui Wu Jia Qi a venit imediat, iar schimbul de replici i-a amuzat pe toți.

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„Ești sigur că e chineză?”, l-a întrebat concurenta, iar Richard a recunoscut, în glumă: „Nici tu nu mă înțelegi”. Juratul a continuat să se amuze de propria încercare, spunând că nici măcar nu recunoaște cuvântul în limba română. Apoi a observat că tânăra are o pronunție aparte chiar și atunci când vorbește românește.

Chef Orlando a intervenit și el, explicând că limba chineză este dificilă chiar și pentru ei. Wu Jia Qi a intrat în jocul glumelor și a răspuns ironic că este prea emoționată ca să râdă la o glumă atât de bună. Replica ei l-a făcut pe Chef Richard să o complimenteze: „Chiar ești super simpatică”.

De ce nu a primit concurenta niciun cuțit

Dincolo de momentul comic, jurații au discutat și despre gustul preparatului. Wu Jia Qi le-a explicat că a folosit Coca-Cola pentru glazura aripioarelor, fiind vorba despre o rețetă asiatică pe care o știa încă din copilărie. Chef Richard a vrut să afle mai multe despre modul de preparare, iar Chef Sautner a precizat că nu are nimic împotriva farfuriilor simple.

Totuși, concurenta nu a reușit să-i convingă pe chefi și nu a primit niciun cuțit. Aceștia i-au oferit și câteva sugestii pentru o eventuală revenire: un piure, un element în plus lângă carne sau măcar o porție de orez simplu, care să completeze preparatul.

Wu Jia Qi a recunoscut că experiența a fost destul de dificilă și că emoțiile au fost mai mari decât se aștepta. Cu toate acestea, tânăra a explicat că nu are pretenții foarte mari și că este o persoană comodă în privința lucrurilor pe care le are.

Chiar dacă farfuria nu a trecut testul juraților, concurenta a reușit să aducă zâmbete în platou, iar încercarea lui Chef Richard de a vorbi în chineză a devenit unul dintre momentele amuzante ale ediției.