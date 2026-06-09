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Semifinala Chefi la cuțite - Viitorul are gust. Celebrități alături de copiii lor au jurizat preparatele micilor bucătari

Prima a probă a Semifinalei Chefi la Cuțite, a avut jurați foarte speciali: celebrități și copiii lor. Giulia, Mihai Găinușă, Andrei Ștefănescu, Bella Santiago și Sorin Brotnei au avut ajutoare de nădejde la degustat. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 09 Iunie 2026, 21:50 | Actualizat Marti, 09 Iunie 2026, 21:52
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Giulia și fiul e Mika, Mihai Găinușă și fiul Andrei, Andrei Ștefănescu și fiul Ayan, Sorin Brotnei și fiica Ivana și Bella Santiago și fiica ei Kescielle. Așadar, vedetele și copiii lor au gustat supele cremă ale micilor semifinaliști și s-au declarat profund impresionați.

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Andrei Ștefănescu și Ayan au venit la Chefi la cuțite!

Ayan Ștefănescu, la cei 9 ani ai săi, a venit la Chefi la cuțite îmbrăcat elegant, asortat cu tatăl său.

„Am venit cu băiatul meu frumos. A fost super fericit când i-am zis că mergem la Chefi la cuțite, că gustăm, că dăm note”, a spus Andrei Ștefănescu.

Lui Ayan i-au plăcut mult supele și a degustat cu mare poftă: „Opriți-l pe ăsta mic! Chemați paza!”

Bella Santiago, alături de fiica sa la Chefi la cuțite- Viitorul are gust. „Am venit cu sora mea!”

Bella Santiago și Kescielle au venit la Chefi la cuțite!

„Am venit cu sora mea.Pardon, cu fata mea. Are 14 ani!”, a spus Bella Santiago despre tânăra superbă care a degustat preparatele alături de mama sa.

Andrei Găinușă, mai înalt decât tatăl său

Mihai Găinușă și Andrei au venit la Chefi la cuțite!

Andrei Găinușă l-a întrecut în înălțime pe tatăl său. Băiatul a venit la jurizare îmbrăcat elegant și a oferit păreri argumentate despre supele pe care le-a degustat

Ivana Brotnei, apariție savuroasă la Chefi la cuțite

Sorin Brotnei și Ivana au venit la Chefi la cuțite!

Sorin Brotnei a venit alături de fiica lui blondă și gingașă care îi seamănă izbitor tatălui.

Acest îngeraș este Sorin și am venit cu fiica mea, Ivana. Ivana a halit tot când n-ați fost atenți

Giulia, alături de fiul ei la Chefi la cuțite

Giulia și Mika au venit la Chefi la cuțite!

Giulia a fost însoțită de mezinul său. „Sunt foarte mândră de tine că ai gustat din toate supele”, i-a spus artista fiului căruia nu-i plac ciupercile, dar și-a dat interesul să jurizeze corect.

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