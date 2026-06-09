Semifinala Chefi la cuțite - Viitorul are gust. Copiii au primit mesaje de la cei dragi. De ce a lipsit chef Orlando de la moment

Semifinala Chefi la cuțite - Viitorul are gust de pe 9 iunie 2026 a început cu multe emoții pentru micii concurenți. Fiecare copil a primit mesaje de încurajare de la cei dragi.

Înainte de a vedea mesajele în plasmă, Irina Fodor a anunțat că chef Orlando nu a putut ajunge încă de la începutul Semifinalei, cu precizarea că urma să vină pe parcurs.

Chef Orlando a lipsit la începutul Semifinalei. Care a fost motivul anunțat de Irina Fodor

„Chef Orlando nu a putut fi cu noi de la început astăzi, pentru că are o problemă personală. Așa că, l-a lăsat pe CLaudiu să aibă grijă de copii, iar el o să vină puțin mai târziu. Așa că, verzișorilor, cheful vostru este și el alături de voi, deocamdată doar cu gândul, în niciun caz nu lipsește toată ziua”, i-a anunțat Irina Fodor pe concurenți.

Micii semifinaliști, mesaje emoționante de la cei dragi

Fiecare copil semifinalist a primit mesaje de la cei dragi: familii, prieteni, învățători, profesori, colegi. Copiii au trăit un carusel de emoții.

Roberta nu și-a putut stăpâni lacrimile când a primit un mesaj de la fratele lui care este plecat. Frații Tudor și Maia au primit mesaje comune care i-au impresionat, iar în momentul în care s-au îmbrățișat cu lacrimi în ochi, chef Richard Abou Zaki a fost foarte emoționat, mărturisind că el are frați și surori, dar nu i-a cunoscut niciodată. Și Irinei i-au curs lacrimile când a văzut mesajul bunicii sale. Ilona Tand aștepta cu nerăbdare să vadă dacă tatăl ei, chef Nicolai Tand.

După mesajul fratelui Iancu și al mamei, a venit și mult așteptat mesaj al tatălui, care a fost discret în perioada în care fiica a fost în competiție, pentru a nu-și dori să-și facă colegii de breaslă să se simtă incomod. Darius a fost foarte impresionat de mesajele primite de la influenceri precum Daniel Cafelutza sau Theo Zeciu. Nixo a primit un mesaj de la Mario Fresh. Toți copiii au fost marcați de încurajările primite și au pornit în semifinală cu multă energie pozitivă.

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Chefi la cuțite - Viitorul are gust îi aduce în prim-plan pe copiii ambițioși, talentați, inteligenți, buni și pasionați de gastronomie. Emisiunea se vede pe Antena 1 de la 20:30 luni, marți și miercuri, și în AntenaPLAY.

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