David Popovici acordă o atenție deosebită dietei și stilului de viață pentru a se menține într-o formă fizică perfectă.

Ce aliment nu consumă David Popovici niciodată. Chiar familia sa l-a dat de gol | Profimedia

David Popovici este unul dintre cei mai valoroși sportivi români și are grijă să acorde o atenție deosebită stilului său de viață.

Performanțele din bazin vin după ani întregi de muncă, disciplină și sacrificii, iar rutina campionului este una cât se poate de riguroasă. Printre alimentele pe care David Popovici le evită se află și pâinea albă, despre care familia sa a vorbit în trecut, potrivit Cancan.

Citește și: David Popovici, aur și nou record al competiției la proba de 100 m, la Campionatele Europene de Natație de la Paris

Alimentul pe care David Popovici nu îl consumă: „Mănânc cu ochii închiși, ca să dorm la loc”

Articolul continuă după reclamă

David Popovici are un program strict, bazat pe antrenamente regulate, dar și pe o dietă respectată cu sfințenie. Pentru a fi în formă maximă are câteva reguli pe care le urmează întocmai.

De asemenea, David Popovici evită pâinea albă. În urmă cu câțiva ani, tatăl înotătorului explica faptul că acest aliment ar trebui înlocuit cu pâinea integrală, potrivit sursei citate mai sus.

În 2021, David Popovici a povestit chiar el despre modul în care își începea zilele în perioadele de antrenament intens. Sportivul se trezea în jurul orei 4:30 pentru a lua micul dejun, cu aproximativ două ore înainte de a intra în programul de pregătire.

„Într-o zi obișnuită mă trezesc cu două ore înainte de antrenament pentru a mânca, pe la 04:30. Este un obicei mai special, funcționează la mine. Mănânc cu ochii închiși, ca să dorm la loc. O fac de mic și văd că funcționează la mine. Să am timp să se digere mâncarea, dar să și mănânc destul. Mai întâi, am sală, la 06:30, apoi primul antrenament, de la 07:00”, a dezvăluit David Popovici, citat de Cancan.

Citește și: Ce a spus David Popovici după ce a doborât recordul la Campionatele Europene de Natație. Sportivul a recunoscut care e visul lui

David Popovici a trecut printr-o transformare fizică remarcabilă. Câte kilograme are în plus

David Popovici, în vârstă de 21 de ani, a recunoscut că a crescut în masa musculară. Față de Jocurile Olimpice de la Paris și până la Campionatele Europene organizate tot în Capitala Franței, sportivul spune că a adăugat opt-zece kilograme.

„Am mai pus (nr. mușchi). Am mai crescut. Ultima oară, adică de la Paris, de la ultimele Jocuri Olimpice, cred că opt-zece kilograme, pentru că am crescut. Am crescut și în înălțime, anvergură... E normal. Ca orice tânăr”, a spus David Popovici, în interviul acordat de după semifinala de la CE 2026, proba de 100 metri liber.