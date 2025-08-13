Cu ochii pe Insulă, episodul 15. Ce o enervează pe Olga la CRBL. Ce a dezvăluit din intimitatea relației lor

În episodul 15 din „Cu ochii pe Insulă”, cele trei cupluri prezente în platou și Emi de la Noaptea Târziu au răspuns întrebării despre ticurile partenerilor.

Eliza Natanticu a spus că soțul ei, comediantul Cosmin Natanticu are un tic cu piciorul pe care îl mișcă atunci când e nervos sau nerăbdător.

Ticurile nervoase în cuplu

De cealaltă parte, Natanticu a spus că nu îi place ticul cu rosul unghiilor sau al pielițelor și Lizi are acest tic. Lui i se pare un gest foarte urât și o descurajează mult pe Lizi când o vede că face asta.

Emi a zis că el nu a observat niciun tic la soția lui, dar el are mai multe ticuri, printre care unul cu rosul unghiilor și altul cu mișcatul piciorului.

Ecaterine spune despre Dimitri că mănâncă mult zahăr atunci când e stresat și că un alt tic de-al lui este să bea mult ceai. Dimitri, la rândul său, a spus că iubita lui își roade unghiile și pielițele foarte tare.

Olga a spus că ea nu își dă seama de ticurile lui CRBL, dar mai apoi, după ce s-a gândit mai mult a spus că a observat că el mereu se freacă pe cap atunci când e anxios. Despre Olga, CRBL a spus că atunci când e emoționată pare mereu nervoasă și acesta e felul ei de a reacționa atunci când nu știe ce o așteaptă și are emoții mari.

Olga nu credea că acesta chiar este un tic de-al ei și pentru a arăta că a dobândit și ea un obicei ciudat, a început să îl lovească pe picior pe CRBL, stârnind hohote de râs în platou.

