Cu ochii pe Insulă, episodul 11. Ispita Andreea Crăciun, întrebări picante pentru Natanticu și CRBL

În ediția 11 din „Cu ochii pe Insulă” a fost invitată și ispita Andreea Crăciun, care a venit cu întrebări pregătite pentru fiecare cuplu.

Mai întâi Andreea a început cu Natanticu și l-a întrebat cum ar face-o el să râdă dacă ar ieși la prima întâlnire. Comediantul a răspuns că tot ce trebuie să facă este să se uite la el pentru că are deja o față amuzantă și i-a imitat gestul lui Jaguaru cu limba, iar ispita chiar a râs.

Ispita Andreea Crăciun, invitată la „Cu ochii pe Insulă”

Pe Dimitri Andreea l-a întrebat la ce se uită prima dată atunci când cunoaște o femeie, iar a răspuns că mai întâi la față, la corp și apoi la ochii pentru a vedea dacă îi transmit ceva.

Citește și: Cu ochii pe Insulă, episodul 10. CRBL și Olga au vorbit despre posibilitatea de a avea un copil. Ce spun despre crizele de gelozie

Când a ajuns la CRBL, Andreea Crăciun l-a întrebat care sunt avantajele unei relații cu o femeie de vârsta ei.

CRBL a răspuns că sunt multe avantaje, dar nu ține cont de datele de buletin. La final, Andreea Crăciun a spus că ei i se pare că toți trei băieții din cupluri au fost sinceri cu ea.

„Cu ochii pe Insulă”, noul show în care cuplurile comentează Insula Iubirii

Bursucu' revine în televiziune cu o emisiune care le permite telespectatorilor să intre în casele vedetelor lor preferate. „Cu ochii pe Insulă” se vede în fiecare de luni până vineri, de la ora 18:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

Astfel, prezent la evenimentul Avanpremiera Insula Iubirii, sezonul 9 simpaticul prezentator a făcut dezvăluiri în exclusivitate despre noua lui emisiune.

Citește și: Cu ochii pe Insulă, episodul 8. Olga, iubita lui CRBL, dezvăluiri despre prima întâlnire cu mama artistului

„Sunt mândru să fiu aici. Îți spun sincer, sunt foarte fericit și le mulțumeam colegilor de primirea frumoasă de care am avut parte. Mă simt onorat, de multe ori nu știu cum să gestionez pentru că toată lumea îmi zâmbește, toată lumea e fericită. Și acum, fericirea mea, cu fericirea lor, mi-e să nu fie prea multă fericire”, a declarat emoționat Bursucu' pentru reporterul Antena Stars.

Prezentatorul TV a explicat și cum va fi formatul „Cu ochii pe Insulă”. „Suntem cu ochii și pe Insulă - ăsta ar fi trebuit să fie tiltul complet. De ce? Pentru că în platou cu mine vor mai fi trei cupluri de vedete, iar noi, am îndrăznit, să le instalăm în livingul lor de acasă, o cameră de luat vederi. Adica noi îi vom filmat în timp ce se uită la Insula Iubirii. Vom aduce toate reacțiile în platou și vom încerca să aflăm de ce au avut acele reacții. Mai mult decât atât, vom încerca să aflăm adevărul lor.

De foarte multe ori, oamenii se întreabă acasă cum reacționează vecinul, vecina. Se vorbește despre Insula Iubirii peste tot. În tramvai, la locul de muncă, pe stradă, este emisiunea fenomen. Uită-te ce este aici. E incredibil! Eu n-am mai văzut”, a adăugat acesta.

Citește și: Cu ochii pe Insulă, episodul 6. Ce a răspuns Olga, iubita lui CRBL, despre legătura dintre iubitul ei și fosta lui soție