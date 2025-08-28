Cu ochii pe Insulă, episodul 26. Ce tehnici de manipulare a dezvăluit Olga Guțanu că folosește cu CRBL. "Am cam învățat-o"

În episodul 26 din „Cu ochii pe Insulă”, vedetele au fost întrebate cum își manipulează soții sau partenerii să facă fix așa cum își doresc ele.

Ecaterine, Bella Santiago și Olga Guțanu au vorbit despre ce înseamnă să ții un bărbat în lesă și de ce uneori femeile își manipulează partenerii.

Ce spun vedetele despre manipularea partenerilor lor

Ecaterine a spus că atunci când se ceartă cu Dimitri îi place să îl vadă că nu are o clipă de liniște și atunci își pune cea mai frumoasă rochie și tocuri și pleacă din casă, doar ca să îl facă gelos.

Olga Guțanu, iubita lui CRBL, a dezvăluit că singura tehnică de manipulare pe care a folosit-o până acum este plânsul. Ea știe că așa îl convinge pe CRBL să vină spre ea să vadă cum se simte și chiar să își ceară scuze primul.

CRBL a spus că dacă la începutul relației lor ea reușea să îl păcălească așa, acum el știe când Olga încearcă acestă tehnică de manipulare.

De cealaltă parte, Bella nu a vorbit despre lesă sau tehnici de manipulare. Ea a zis că nu încearcă să îl schimbe pe Nicu și nici să îl dreseze.

„Cu ochii pe Insulă”, noul show în care cuplurile comentează Insula Iubirii

Bursucu' revine în televiziune cu o emisiune care le permite telespectatorilor să intre în casele vedetelor lor preferate. „Cu ochii pe Insulă” se vede în fiecare de luni până vineri, de la ora 18:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

Astfel, prezent la evenimentul Avanpremiera Insula Iubirii, sezonul 9 simpaticul prezentator a făcut dezvăluiri în exclusivitate despre noua lui emisiune.

„Sunt mândru să fiu aici. Îți spun sincer, sunt foarte fericit și le mulțumeam colegilor de primirea frumoasă de care am avut parte. Mă simt onorat, de multe ori nu știu cum să gestionez pentru că toată lumea îmi zâmbește, toată lumea e fericită. Și acum, fericirea mea, cu fericirea lor, mi-e să nu fie prea multă fericire”, a declarat emoționat Bursucu' pentru reporterul Antena Stars.

Prezentatorul TV a explicat și cum va fi formatul „Cu ochii pe Insulă”. „Suntem cu ochii și pe Insulă - ăsta ar fi trebuit să fie tiltul complet. De ce? Pentru că în platou cu mine vor mai fi trei cupluri de vedete, iar noi, am îndrăznit, să le instalăm în livingul lor de acasă, o cameră de luat vederi. Adica noi îi vom filmat în timp ce se uită la Insula Iubirii. Vom aduce toate reacțiile în platou și vom încerca să aflăm de ce au avut acele reacții. Mai mult decât atât, vom încerca să aflăm adevărul lor.

De foarte multe ori, oamenii se întreabă acasă cum reacționează vecinul, vecina. Se vorbește despre Insula Iubirii peste tot. În tramvai, la locul de muncă, pe stradă, este emisiunea fenomen. Uită-te ce este aici. E incredibil! Eu n-am mai văzut”, a adăugat acesta.

