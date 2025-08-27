Cu ochii pe Insulă, episodul 25. Cum au reacționat vedetele când au văzut apropierea intimă dintre Ella și Teo

În episodul 25 din „Cu ochii pe Insulă”, vedetele invitate au comentat apropierea intimă din baie dintre Ella și Teo.

Bursucu a întrebat cele 3 cupluri ce părere au despre apropierea dintre Ella și Teo și faptul că Ella s-a supărat pe Teo în club pentru că avea impresia că se uită după alte femei.

Ce părere au vedetele despre apropierea dintre Ella și Teo

CRBL a spus că se vede că Ella este foarte îndrăgostită, dar nu ar trebui să aibă pretenția ca și Teo să simtă această experiență la fel de intens ca ea. De asemenea, Olga a spus că Ella și-a arătat un pic cam mult sentimentele și vrea să fie convinsă că îl acaparează pe Teo în lumea ei, sperând să plece cu el acasă.

Ecaterine, care a spus de la început că Ella este preferata ei, a spus că de această dată nu poate să fie de partea ei pentru că Ella s-a cam grăbit să se bucure de toate experiențele pe care i le oferă insula și a fost cumva nerăbdătoare.

Emi e de părere că Ella a încercat prea mult să fie fix pe placul lui Teo pentru a-l cuceri. Se pare că vedetele invitate sunt nerăbdătoare să îi vadă reacția Ellei la bonfire-ul final și să afle dacă până la urmă legătura dintre ea și Teo este una autentică.

