Cu ochii pe Insulă, episodul 27. Ispitele Cristina și Mattia față în față cu CRBL și Olga. Cum au reacționat

În episodul 27 din „Cu ochi pe insula”, vedetele au fost vizitate de câteva ispite și au putut să le pună întrebări.

Publicat: Vineri, 29 August 2025, 07:28 | Actualizat Vineri, 29 August 2025, 10:52

În platoul „Cu ochi pe Insula” a venit mai întâi Naba, iar cele trei cupluri s-au bucurat foarte mult să o cunoască. Ea a stat alături de ei cât ei au jucat jocul „Ispite în detalii”. Se pare că echipa câștigătoare a fost cea formată dintre Bella și Nicu.

Ispitele Mattia și Cristina, în vizită la Cu ochii pe Insula

Apoi Bursucu a dezvăluit că vedetele au fost vizitate de mai multe ispite atunci când au vizionat ultimul episod de Insula Iubirii sezonul 9 din această săptămână.

Primii care au fost vizitați de ispite au fost CRBL și Olga care s-au bucurat de compania Cristinei și a lui Mattia. Olga a îndrăgit-o imediat pe Cristina, i-a spus că e foarte frumoasă și a întrebat-o dacă vrea să vorbească amândouă în rusă, de vreme ce amândouă sunt din Republica Moldova, ca să nu mai înțeleagă nimic CRBL.

Cristina le-a povestit că atunci când a plecat în Thailanda, ea și-a lăsat telefonul acasă și nu a vrut să spună nimănui unde merge. Ea a dezvăluit că i-a spus doar bunicii ei, dar a mințit-o că pleacă la un retreat de meditație.

CRBL și Olga nu se așteptau să mai vină cineva atunci când a intrat Mattia, dar s-au bucurat să îl vadă și l-au întrebat cum e să stea fără telefon atât de mult timp. Mattia a zis că s-a bucurat de experiență. Cristina i-a mai spus lui CRBL că a crescut cu muzica lui și a învățat de mică să danseze ascultându-l.

La final, Olga și CRBL au fost că le-a plăcut tare mult Cristina.

„Cu ochii pe Insulă”, noul show în care cuplurile comentează Insula Iubirii

Bursucu' revine în televiziune cu o emisiune care le permite telespectatorilor să intre în casele vedetelor lor preferate. „Cu ochii pe Insulă” se vede în fiecare de luni până vineri, de la ora 18:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

Astfel, prezent la evenimentul Avanpremiera Insula Iubirii, sezonul 9 simpaticul prezentator a făcut dezvăluiri în exclusivitate despre noua lui emisiune.

„Sunt mândru să fiu aici. Îți spun sincer, sunt foarte fericit și le mulțumeam colegilor de primirea frumoasă de care am avut parte. Mă simt onorat, de multe ori nu știu cum să gestionez pentru că toată lumea îmi zâmbește, toată lumea e fericită. Și acum, fericirea mea, cu fericirea lor, mi-e să nu fie prea multă fericire”, a declarat emoționat Bursucu' pentru reporterul Antena Stars.

Prezentatorul TV a explicat și cum va fi formatul „Cu ochii pe Insulă”. „Suntem cu ochii și pe Insulă - ăsta ar fi trebuit să fie tiltul complet. De ce? Pentru că în platou cu mine vor mai fi trei cupluri de vedete, iar noi, am îndrăznit, să le instalăm în livingul lor de acasă, o cameră de luat vederi. Adica noi îi vom filmat în timp ce se uită la Insula Iubirii. Vom aduce toate reacțiile în platou și vom încerca să aflăm de ce au avut acele reacții. Mai mult decât atât, vom încerca să aflăm adevărul lor.

De foarte multe ori, oamenii se întreabă acasă cum reacționează vecinul, vecina. Se vorbește despre Insula Iubirii peste tot. În tramvai, la locul de muncă, pe stradă, este emisiunea fenomen. Uită-te ce este aici. E incredibil! Eu n-am mai văzut”, a adăugat acesta.

Muffins cu quinoa, brânză și spanac. Rețetă pentru un mic dejun consistent Hello Taste
