Descoperă de ce nu se usucă recipientele din plastic lăsate în mașina de spălat vase. Detaliul pe care mulți români nu îl știu.

Descoperă de ce recipientele din plastic rămân mereu ude în mașina de spălat vase | sursa foto: Shutterstock

Numeroși români care dețin o mașină de spălat vase aleg, de cele mai multe ori, să lase farfuriile și diferitele recipiente înăuntru, să se usuce singure. Totuși, mulți au observat că recipientele din plastic rămân mereu ude.

Descoperă în rândurile de mai jos care este explicația acestui fenomen.

De ce nu se usucă recipientele din plastic în mașina de spălat vase, de fapt. Motivul pentru care rămân mereu ude

Spălatul vaselor este o sarcină zilnică ce poate consuma destul de mult timp. În plus, pentru cei cărora nu le place să facă acest lucru, curățatul farfuriilor poate să devină uneori o adevărată corvoadă. Fie ca să economisească timp sau apă, fie ca să scape de o sarcină ce ține de gospodărie, numeroși români au ales să achiziționeze o mașină de spălat vase.

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Un detaliu important de menționat este faptul că numeroase persoane aleg în mod frecvent să lase farfuriile și diferitele recipiente înăuntru, să se usuce singure. Totuși, mulți se întreabă de ce nu se usucă și recipientele din plastic în mașina de spălat vase.

Adam Hofmann, directorul departamentului de inginerie al departamentului de sisteme avansate pentru mașini de spălat vase din cadrul unei celebre companii americane ce produce bunuri electrocasnice pentru bucătărie și spălătorie a dezvăluit care este explicația, de fapt.

„Articolele din plastic sunt mai greu de uscat deoarece au o masă termică mai mică decât articolele din ceramică sau metal din mașina de spălat de vase, ceea ce face ca acestea să se răcească mai repede decât celelalte articole în timpul etapei de uscare a ciclului”, a explicat Hofmann, potrivit rd.com.

„Odată ce suprafața unui vas se răcește, este mai puțin probabil ca umezeala de pe suprafață să se evapore în aer și să fie îndepărtată de sistemul de uscare al mașinii de spălat vase”, a mai adăugat acesta.

Așadar, vasele din metal, sticlă și ceramică absorb și rețin mai multă căldură în timpul ciclului de spălare, motiv pentru care se usucă mai rapid. Plasticul, în schimb, nu se încălzește la fel de tare, motiv pentru care picăturile de apă rămân mai mult pe suprafață și nu se usucă niciodată în totalitate.