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Pericolul ascuns din buretele de vase care te poate îmbolnăvi. Când trebuie înlocuit

Experții au dezvăluit pericolul ascuns din buretele de vase care te poate îmbolnăvi și când trebuie să îl înlocuiești.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 29 Iulie 2026, 16:03 | Actualizat Miercuri, 29 Iulie 2026, 16:06
Buretele de vase e unul dintre cele mai contaminate obiecte din casă | Shutterstock
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Buretele de bucătărie e, fără îndoială, unul dintre cele mai contaminate obiecte din casă, susțin experții.

Ceea ce nu e ideal pentru un accesoriu pe care îl folosești zilnic pentru a șterge farfurii, pahare și tacâmuri, scrie IFL Science.

Tocmai de aceea, un nou studiu a analizat în detaliu acest adevărat focar ascuns de microbi.

Experții au oferit motive serioase pentru a înlocui regulat buretele umed care stă lângă chiuvetă.

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Pericolul ascuns din buretele de vase care te poate îmbolnăvi

Cercetătorii de la Institutul Federal German pentru Evaluarea Riscurilor (BfR) au studiat 3 bacterii frecvent implicate în toxiinfecțiile alimentare. Acestea sunt Escherichia coli (E. coli), Salmonella Enteritidis și Staphylococcus aureus.

Experții au descoperit că acestea supraviețuiesc extrem de bine într-un burete de bucătărie.

O cantitate foarte mică de bacterii a fost introdusă într-un burete, iar microorganismele s-au înmulțit rapid. Au format colonii stabile care au supraviețuit cel puțin 14 zile.

Mai mult, acest lucru s-a întâmplat chiar și după ce buretele a fost lăsat să se usuce, ceea ce demonstrează cât de rezistente sunt aceste bacterii în mediul din bucătărie.

E dificil de spus dacă nivelul de bacterii acumulat e suficient pentru a provoca îmbolnăviri, deoarece acest lucru depinde de numeroși factori. Totuși, cercetătorii avertizează că riscul poate fi mai mare în locuințele în care trăiesc copii, persoane în vârstă sau oameni cu sistemul imunitar slăbit.

„Numeroase cazuri de infecții alimentare își au originea în gospodării și nu se rezumă întotdeauna la una sau două zile de disconfort,” a declarat Andreas Hensel, autor al studiului.

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„Aceste infecții pot fi deosebit de periculoase pentru persoanele vulnerabile, precum vârstnicii, cei cu afecțiuni preexistente sau copiii mici,” a continuat expertul.

Bacteriile s-au dovedit și extrem de greu de detectat. Cercetătorii le-au urmărit folosind metode clasice de cultură, secvențiere ADN și microscopie confocală de înaltă rezoluție.

Însă au observat că bureții contaminați nu miroseau urât și nu păreau murdari sau unsuroși.

Acest aspect e îngrijorător, deoarece bacteriile se pot transfera cu ușurință de pe burete pe suprafețele din jur, cum ar fi farfuriile din care mănânci sau tocătorul pe care pregătești legumele.

Potrivit cercetătorilor, bureții reprezintă un „rezervor ideal pentru bacteriile patogene”, datorită structurii lor poroase și a umidității pe care o rețin.

Când trebuie schimbat buretele de bucătărie

Deși studiul scoate în evidență riscurile, cercetătorii nu recomandă renunțarea completă la bureți, ci folosirea lor mai responsabilă.

„Mulți consumatori decid să schimbe buretele în funcție de aspectul sau mirosul acestuia. Totuși, acesta e un indicator nesigur, deoarece bureții testați nu prezentau modificări vizibile, chiar și atunci când încărcătura bacteriană era foarte mare,” susțin experții.

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Frecvența de înlocuire a unui burete depinde de modul în care este folosit. De exemplu, dacă a fost utilizat pentru curățarea suprafețelor care au intrat în contact cu carne crudă, acesta ar trebui aruncat imediat după utilizare.

O altă soluție e dezinfectarea lui prin menținerea timp de cel puțin 2 minute în apă cu o temperatură de peste 70°C, metodă care reduce semnificativ numărul de bacterii.

Specialiștii atrag atenția și asupra unui alt obicei des întâlnit. Respectiv lăsarea vaselor murdare la înmuiat peste noapte în chiuvetă.

Alături de bureți, chiuveta și robinetul sunt printre cele mai contaminate locuri dintr-o locuință și pot găzdui bacterii periculoase precum E. coli și Staphylococcus.

Din acest motiv, experții în igienă recomandă să nu transformi chiuveta într-o baie cu apă murdară pentru farfurii și tigăi, deoarece aceasta poate favoriza dezvoltarea și răspândirea bacteriilor.

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