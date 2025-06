Interviu cu Ana Maria Turcu.Actrița din Iubire cu parfum de lavandă dă din casă.Ce schimbări se produc în sezonul3 cu Lăcrămioara

Ana Maria Turcu vorbește în exclusivitate pentru a1.ro despre personajul pe care îl interpretează în Iubire cu parfum de lavandă. Iată ce spune despre noul sezon.

Ana Maria Turcu a absolvit Actorie din cadrul Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale”.

Aceasta i-a încântat pe telespectatori în rolul Florentinei din comedia romantică Lasă-mă, îmi place! Camera 609, dar a jucat și în piese de teatru pe scena Teatrului de Comedie. Ana este acum un deliciu în rolul Lăcrămioarei Ionescu din serialul original de la Antena 1, Iubire cu parfum de lavandă.

Ce dezvăluiri face Ana Maria Turcu despre Lăcrămioara și cel de-al treilea sezon Iubire cu parfum de lavandă

Lăcrămioara pare o carte deschisă în serialul Iubire cu parfum de lavandă. Este sarea și piperul în fiecare secvență în care apare.

Cum o vede actrița Ana Maria Turcu pe femeia pe care o joacă

„Nu știu dacă e ceva în plus ce ar trebui menționat. Adică ce-am vrut să se vadă, ce-a vrut și producția să se vadă, cred că mi-a ieșit, zic eu. Și e o pată de culoare, așa cum era și Flori în Camera 609” declară Ana.

„Simt că rolurile acestea îmi vin cel mai bine cumva și mă bucură, îmi place să le fac. Personajul se mai schimbă pe viitor, asta e clar, adică o să mai vedem și alte fețe ale Lăcrămioarei”, menționează actrița. „În principiu, e tipa aia funny, care vine și rezolvă și n-are stare și vrea tot timpul să împace pe toată lumea și cam atât, nu am de spus ceva în plus. Este un om destul de simplu care vrea să ajute mereu și pe care te poți baza.”

Cum vede Ana Maria Turcu evoluția Lăcrămioarei, acum, la finalul sezonului 2 Iubire cu parfum de lavandă

„Ținând cont că știu cât de cât ce se întâmplă și în sezonul 3, e o evoluție bună și care pe mine mă bucură foarte tare. Cu niște provocări în plus, se mai schimbă lucrurile”, precizează tânăra actriță.

Ce trăsături de caracter i-ar plăcea Anei să moștenească de la personajul ei

„Lăcri e o fire foarte optimistă și mi-ar plăcea în viața mea de zi cu zi să fiu la fel de optimistă ca ea și să găsesc soluții atât de repede cum găsește ea. Să fiu atât de hotărâtă... deci sunt mai multe chestii pe care le-aș lua de la ea și încerc cumva să fi atentă la ele și să le integrez, să le conștientizez în viața mea”, explică Ana. „Hotărâtă, optimistă și funny sunt și eu oricum în viața reală, deci acolo eu dau de la mine mai mult în Lăcri.”

Cu ce-i va surprinde Lăcrămioara pe telespectatori în noul sezon

„Cred că o să-i surprindă cu partea un pic mai serioasă”, spune actrița.

Ce coloană sonoră ar avea viața Lăcrămioarei?

„La Lăcri cred că ar fi Rihanna - <<Diamonds>>, da! Cel puțin în sezonul 3 i se potrivește melodia asta”, râde Ana.

Dacă ar trebui să facă un singur gest care să transmită iubire fără cuvinte, care ar fi

„Privirea ochi în ochi amestecată cu zâmbet”, face ea cu ochiul.

Ce altă meserie ar putea avea Ana Maria Turcu dacă nu ar fi actriță

„Nu-mi vine nicio meserie în cap care m-ar putea împlini atât de mult cum o face meseria pe care o practic”, răspunde Ana. „Înainte să dau la facultatea de Actorie, am zis: <<Hai să-mi încerc norocul!>> Aveam eu în cap așa o nebunie, să dau la Arheologie. Am dat și am și intrat la Arheologie. Nu știu dacă aș face neapărat asta acum, dar cred că arheolog...”

În ciuda unor nuanțe asemănătoare, actrița ar întâmpina mai multe probleme în a-și exercita meseria dacă ar fi să facă o schimbare profesională radicală.

„Fizic, nu știu dacă... am realizat în timp că nu. Am realizat în timp că am dezvoltat o alergie la soare și nu știu dacă aș vrea să lucrez în medii de genul. Ținând cont că acum filmăm în Podișor, la țară, poate mă călește treaba asta și...” glumește Ana.

Aceasta mai adaugă faptul că ar putea face o schimbare și să rămână în sfera artistică, dat fiind că are ureche muzicală: „Aș putea să cânt la nunți. Mi se tot spune chestia asta. Am vocea și aș putea. Mă mai gândesc încă la asta, îmi trebuie tehnică vocală în primul rând.”

Actrița a dezvăluit că deși poate fi o școală emisiunea Te cunosc de undeva, nu ar putea participa, nefiind ”compatibilă” cu munca sub presiune: „Încă nu sunt pregătită pentru asta.”

Serialul Iubire cu parfum de lavandă, de la Antena 1, a fost reînnoit pentru sezonul 3. Filmările sunt în plină desfăşurare

Serialul original Iubire cu parfum de lavandă, care ține publicul în fața micilor ecrane în fiecare vineri seara, la Antena 1, a fost reînnoit pentru un nou sezon.

Telespectatorii vor putea descoperi în curând cum evoluează relațiile dintre personaje, ce adevăruri ies la iveală și cum înflorește, din nou, lavanda – într-un nou sezon ce promite să surprindă și să emoționeze profund.