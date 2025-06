Interviu cu Karina Jianu. Actrița din Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN răspunde la o serie de întrebări-oracol: „Eu doar mă joc”

Karina Jianu acceptă să se ”joace serios” într-un nou interviu exclusiv pentru a1.ro. Iată ce dezvăluie despre personajul său la finalul primului sezon din Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN.

Karina Jianu este absolventă a U.N.A.T.C. „I.L. Caragiale” București, promoția 2024 (clasa prof. George Ivașcu) și are o activitate intensă atât în producții cinematografice, de televiziune, cât și pe scenele teatrelor.

Citește și: Karina Jianu,despre cine o inspiră și a susținut-o în actorie.Ce ”fură” de la colegii din Ana-Mi-ai fost scrisă în ADN | Exclusiv

Ce dezvăluiri face Karina Jianu din noul sezon Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN și ce provocare îi lansează Rebeccăi Nicolescu

Karina Jianu a acceptat să răspundă la câteva întrrebări în exclusivitate pentru a1.ro. Tânăra actriță își aduce aminte de anii de liceu, dar vine și cu perspective inedite pentru telespectatorii serialului original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN.

A scris vreodată Karina Jianu o scrisoare de dragoste pe care nu a trimis-o? Pentru cine era?

„Nu, eu am scris scrisori de dragoste, mi-am asumat și le-am dat, chiar dacă am fost refuzată. Nu mai țin minte exact pentru cine. Era pentru un fost iubit, o dragoste din liceu”, își amintește tânăra.

Citește și: Ce spune Karina Jianu despre scenele de dragoste alături de Vlad Udrescu. Detalii din spatele camerelor | Exclusiv

Ce coloană sonoră ar avea viața Karinei Jianu în prezent. Dar cea a Anei

„Clar la Ana este un Adele, un cover. La mine ar fi cred că ultimul album al lui Fred Again, o chestie din asta”, spune Karina.

Tot ce ni se întâmplă este scris în ADN sau modelat de alegerile noastre

„O combinație dintre astea două. Adică mi se pare că, de obicei, ne naștem cu foarte multe lucrui, dar pe parcursul vieții putem să le și schimbăm”, este de părere Karina Jianu.

Citește și: Karina Jianu, premiată pentru originalitate interpretativă în cadrul premierei de gală a filmului „Hoții de subiecte”

Care a fost momentul în care a simțit: „Într-adevăr sunt actriță cu tot sufletul și trupul”

„Și da, și nu!” spune ea sincer. „Nu pot să zic că am avut un moment în care să mă simt: <<Asta sunt! Sunt actriță>>, pentru că eu doar mă joc!”

Ce i-ar transmite Ana, la finalul serialului, lui Tudor

„Lui Tudor îi ca spune că ar rămâne împreună. Și veți vedea mai multe în sezonul doi legat de ce zic eu acum”, îi invită Karina pe telespectatori să rămână aproape pentru a vedea desfășurarea lucrurilor în cel de-al doilea sezon.

Citește și: Interviu cu Karina Jianu, actrița din serialul "Ana mi-ai fost scrisă în ADN". Ce a dezvăluit despre noul personaj, Damian Negru

Ce i-ar transmite Ana, la finalul serialului, Victoriei

„Cred că îi va spune că și-ar dori totuși să o cunoască cu adevărat!” este de părere tânăra actriță.

Cum o vede Karina Jianu pe Ana în această nouă etapă a sa din sezonul 2 din Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN. Îi va surprinde pe telespectatori

„Da. Nu pot să dau niciun detaliu, s-ar prinde lumea foarte ușor. Dar pot să zic doar că da”, confirmă ea.

Citește și: Interviu cu Darisian Ștefan Luncanu. Actorul din Iubire cu parfum de lavandă îi lansează o provocare colegei sale Sara Ghimpu

Karina Jianu are o provocare pentru Rebecca Nicolescu

„O provoc pe Rebecca să spună cinci lucruri pentru care ar renunța la Tudor în favoarea mea”, spune Karina.

La rândul său, Karina Jianu a primit atât o provocare, cât și o întrebare

Rebecca Nicolescu a provocat-o pe Karina Jianu „să o facă pe Ana un pic mai (...) cu tupeu!”

Întrebarea pentru Karina vine de la Carmen Ionescu și este următoarea: „O îndrăgești pe Constance?”

„Da, normal!” spune ea. „Eu am avut și un moment în care am fost întrebată și am zis că dacă aș putea să joc altceva aș juca Constance! Mi se pare că are... nu știu, și personajul, dar asta e și datorită lui Carmen. (...) Este rea, dar are atâta umor încât îți vine s-o îmbrățișezi, s-o îndrăgești la finalul zilei! Și asta mi se pare drăguț.”

Citește și: Interviu cu Andreea Vasile. Actrița din rolul Amaliei din Iubire cu parfum de lavandă face dezvăluiri despre sezonul 3

Serialul Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, de la Antena 1, a fost reînnoit pentru sezonul 2. Filmările sunt în plină desfăşurare

Telespectatorii o pot urmări pe Karina Jianu într-un nou sezon Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN. Creatorii serialului original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, povestea care ține milioane de telespectatori în fața micilor ecrane, în fiecare joi, de la 20:30, la Antena 1, anunță faptul că serialul a fost reînnoit pentru cel de-al doilea sezon al proiectului, care va fi difuzat în această toamnă. Filmările sunt în plină desfăşurare în mai multe locații din Bucureşti şi din țară.

Episoadele integrale ale primului sezon se pot vedea exclusiv în AntenaPLAY.