Interviu cu Andreea Vasile. Actrița din rolul Amaliei din Iubire cu parfum de lavandă face dezvăluiri despre sezonul 3

Andreea Vasile, actrița din rolul Amaliei din Iubire cu parfum de lavandă, ne-a oferit un interviu în exclusivitate.

Celebra actriță Andreea Vasile, cu o carieră impresionantă, interpretează rolul Amaliei din Iubire cu parfum de lavandă. Ea joacă rolul soției lui Dinu, cu care are o familie frumoasă, având împreună doi copii, pe Cristi și Mădălina.

Andreea ne-a oferit în exclusivitate câteva detalii despre evoluția personajului ei și ce o așteptă în noul sezon.

Interviu în exclusivitate cu Andreea Vasile din Iubire cu parfum de lavandă

1. Personajul tău, Amalia, este o mamă iubitoare care ar face orice pentru copiii ei și prietenele ei. Ce lucruri aveți în comun tu și personajul tău?

“Acum, după un an de zile în care am construit personajul ăsta, descopăr că avem foarte multe lucruri în comun. Cred că devotamentul este unul dinte ele, sprijinul, atât cel pe care îl dă, dar și cel pe care îl primește din partea oamenilor foarte dragi și un pic nevoia asta de a cocoloși oamenii pe care îi iubești, așa cu o dragoste care uneori devine prea mult. Mă gândesc la fiu-miu, în special, și probabil și ea are probabil dintr-un prea plin de iubire, de bucurie de a împărtăși din sentimente, cred că și Amalia îl are”, spune Andreea Vasile.

2. Dacă Amalia ar fi să completeze un oracol, ce mesaj crezi ca i-ar lăsa lui Dinu pe ultima pagină?

“”De-abia aștept să pornim la drum împreună”. Acum, după ce am zis, îmi dau seama că e tare drăguț”, a zis actrița.

3. Ce vers, dintr-o melodie sau poezie, crezi ca i se potrivește acum Amaliei, la finalul sezonului 2?

“E o melodie cu „I am a woman”. E foarte frumoasă, fără să divulg prea multe, că o să vedeți ce o așteaptă în sezonul 3”, a mărturisit Andreea.

4. Care a fost momentul din cariera ta în care ți-ai zis: “da, sunt actriță”?

“E foarte straniu că îmi căutam un moment și căutam să găsesc adevărul, dar de fapt nu a fost niciodată un moment în care mi-am spus că acum sunt actriță. De când am început am făcut tot ce a ținut de mine să fiu o actriță mai bună. Știu că e complicat, că ești actor doar după ce vei fi jucat multă vreme, dar în același timp am știut că sunt actriță, am tras doar să fiu o actriță mai bună cu fiecare proiect pe care îl fac, mai prezentă, să mă lupt pentru adevărul meu și adevărul personajului. Deci cred că, de fapt, aș reface și aș zice că m-am luptat să fiu o actriță mai bună cu fiecare proiect și nu să fiu o actriță”, ne-a dezvăluit Andreea Vasile.

5. Dacă ar fi să te întorci în timp, ce sfat i-ai oferi Andreei, cea la început de drum?

“Să aibă mai multă încredere, să fie mai înțelegătoare cu ea însăși și să nu fie atât de vehementă cu deciziile ei pentru că viața e lungă și lucrurile astea se mai compensează și o să treacă prin multe lucruri și multe contexte și o să înțeleagă că de fapt a fi blânzi cu noi înșine e o calitate cu care nu te naști, dar pe care reușești să o construiești în timp”, ne-a povestit Andreea.

6. Ce spune fiul tău când te vede la TV?

“Vai, asta le povesteam mai devreme că dimineața s-a trezit și a zis „Mama, e vineri? Aoleu, astăzi e Dragoste cu parfum de lavandă, ăă, chestia aia, Iubire cu parfum de lavandă”. Și tot timpul mă întreabă când mă vede că mă mai enervez și încep să plâng și îmi zice „Mama, ăsta e plâns adevărat sau e de actor”. Și când era mic, când avea 3 ani și îl întreba cineva ce face maică-ta, cu ce se ocupă, el zicea „Mama pânge”. Pentru că tot ce vedea era cu mine plângând și îi spuneam că nu plâng, că e un personaj, tot timpul i-am spus asta, dar lui îi place să se uite la serial, e mare fan serial”, ne-a povestit Andreea.

7. Cum vezi evoluția personajului tău de la începutul serialului și până acum, la finalul sezonului 2?

“Eu sunt foarte bucuroasă, și asta o spun cu toată inima și cu toată deschiderea, sunt foarte bucuroasă de felul în care scriu oamenii ăștia 3 pe care tot timpul simt nevoia să îi menționez pe Rdu Grigore, Raluca Monescu și Oana Ursuceanu. Pentru că au creat un personaj foarte real, foarte adevărat. Nicio clipă nu pun la îndoială...Chiar ar putea exista pe o întindere așa de mare de fire narative, de evoluții, de personaje, sigur că ai putea să găsești niște hibe, dar e un personaj scris cu foarte multă carne, cu foarte multă veridicitate, cu suișuri, cu coborâșuri. E un personaj care joacă pe mai multe note, n-are o singură notă. Are și forță, are și vulnerabilitate și asta îmi place foarte tare și cred că asta li se datorează în special lor că au creat acest personaj pe care poți să îl duci oriunde pentru că ai carne acolo”, a dezvăluit frumoasa actriță.

8. La ce să se aștepte telespectatorii de la Amalia în sezonul 3 din Iubire cu parfum de lavandă?

“O să vadă o Amalia pe care nu au văzut-o până acum, într-o situație pe care nu au întâlnit-o probabil la niciunul dintre personaje, o situație extrem de delicată și o să vadă cum, de fapt, Amalia în tot sezonul ăsta se luptă într-un fel care scoate la iveală un curaj nebănuit, pe care doar situațiile excepționale ți-l dau. Am teoria asta că de fapt curajul nu e absența fricii, ci prezența fricii. Se confruntă cu ceva foarte delicat, de fapt”, ne-a mai mărturisit Andreea.

