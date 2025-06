Interviu cu Darisian Ștefan Luncanu. Actorul din Iubire cu parfum de lavandă îi lansează o provocare colegei sale Sara Ghimpu

Darisian Ștefan Luncanu face lucruri ”magice” în rolul lui Crisi Păun. Iată ce spune tânărul actor despre magie, actorie și provocările prin care trece personajul pe care îl interpretează în Iubire cu parfum de lavandă.

Darisian Ștefan Luncanu este absolvent al Facultății de Actorie. Acesta nu este străin de scenă, ducând pasiunea pentru magie la un nivel înalt. De asemenea, el a cucerit publicul și juriul în sezonul 12 iUmor, ajungând până în marea finală.

Energia și carisma sa i-au încântat pe telespectatori în serialul original semnat de Ruxandra Ion, Iubire cu parfum de lavandă.

Citește și: Interviu cu Sara Ghimpu. Actrița din Iubire cu parfum de lavandă, detalii despre evloluția Mariei în următorul sezon

Ce dezvăluiri face Darisian Ștefan Luncanu despre evoluția personajului său și provocările din sezonul al 3-lea Iubire cu parfum de lavandă

Articolul continuă după reclamă

La doar un an de la absolvirea facultății, Darisian joacă primul său rol, cel al lui Cristi Păun. Tânărul actor ne dezvăluie în exclusivitate pentru a1.ro lucrurile care îl apropie de personajul pe care îl interpretează.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Magia și actoria merg mână în mână. Dacă ar fi nevoit, la care ar renunța

„Actoria!” răspunde scurt Darisian. „Nu zic că e ușor, dar mi-am pus de foarte multe ori întrebarea asta și cumva cei 11 ani de muncă pe care îi am în magie combat cei cinci ani de actorie. Deși și din actorie s-a întâmplat ceva foarte frumos, chiar mă bucur că mi-am început cariera, dar fără doar și poate aș alege magia. Asta pe baza unor analize complexe pe care le-am făcut eu cu mine.”

Ce lucruri are Darisian Luncanu în comun cu Cristi Păun, personajul căruia îi dă viață în Iubire cu parfum de lavandă

„Da, clar se nasc asemănări între mine și personajul pe care îl interpretez”, spune tânărul. „Câteva ar fi - cel puțin așa văd eu: e carismatic, e spontan, e glumeț, are o relație foarte mișto cu familia, are o relație foarte mișto cu mama lui, cu frații lui, ceea ce are și Darisian. De ce vorbesc de mine la persoana a III-a nu știu!”

„Cam acestea ar fi”, adaugă el. „E jucăuș. Cumva e foarte energic, e glumeț!”

Citește și: Darisian Luncanu, complet îndrăgostit de iubita lui. Cum se înțelege actorul din Iubire cu parfum de lavandă cu „socrii”| EXCLUSIV

Cum vede Darisian Ștefan Luncanu evoluția personajului pe care îl interpretează la finalul sezonului 2 din Iubire cu parfum de lavandă

„În aceste două sezoane, simt foarte tare că personajul s-a maturizat. Cristi a trecut prin foarte multe experiențe, a învățat, a greșit, știe că a greșit, mai are foarte multe de învățat și în ceea ce urmează - asta nu pot spune, evident”, răspunde tânărul actor. „În sezonul 3 ne dăm seama că mai are foarte multe de învățat. E un proces constant. Așa se întâmplă în viață, deci clar așa se întâmplă și cu personajul. Și asta e și frumusețea.”

Cu ce consideră actorul că îi va surprinde Cristi pe telespectatori în noul sezon Iubire cu parfum de lavandă

Darisian invită publicul să rămână aproape de universul serialului Iubire cu parfum de lavandă pentru a vedea cum se scrie povestea personajelor și în sezonul al 3-lea.

„În noul sezon, bineînțeles, apar și mai multe provocări și nu doar pentru personajul Cristi, evident. Dar în ceea ce îl privește, cred că e legat și de ceea ce am spus anterior, cumva este supus la niște teste, este pus în anumite situații foarte grele, are parte și de fericire, bineînțeles, dar e foarte greu să răspund la întrebare fără să dau puțin din casă, deși nu am voie să fac asta și n-o s-o fac!” răspunde Darisian. „Rămâne doar ca publicul să vadă, de fapt, ce se întâmplă și cu Cristi, și cu tot plotul, tot parcursul lucrurilor, pentru că e absolut minunat ce s-a scris, ce s-a filmat și ce se filmează în continuare.”

Citește și: Cum arată iubita lui Darisian Luncanu, Cristi din „Iubire cu parfum de lavandă”. Cât de frumoasă este Daria

Ce coloană sonoră ar avea viața lui Darisian Ștefan Luncanu acum? Dar cea a lui Cristi Păun?

„A lui Cristi, legat de sezonul 3, cred că ar fi <<Highway to Hell>> de la AC/DC”, spune convins actorul.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„Iar cea a lui Darisian, momentan, cred că ar fi... e un soundtrack foarte mișto de la unul dintre filmele mele preferate, Somewhere in time se numește filmul, și soundtrack-ul principal, nu are neapărat un nume. Sau mi-a mai venit acum și <<Now you see me>> soundtrack-ul de la Brian Tyler”, a mai adăugat el.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Dacă ar putea alege un singur gest care să transmită iubire, fără cuvinte, care ar fi

„Îmbrățișarea!” spune el scurt.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

În oracolul personajului tău, la rubrica „Ce regreți”, ce ar scrie Cristi?

„Regret că am rănit-o pe Maria”, răspunde Darisian.

Am avut și un mic joc pentru Darisian.

Citește și: Darisian Ștefan Luncanu, de-a v-ați ascunselea pe scena iUmor, într-un număr surprinzător de magie

Ce întrebare i-ar pune Sarei Ghimpu sau ce provocare i-ar lansa?

Tânărul a avut o provocare aparte pentru colega sa de platou, Sara. Este o provocare cu miză mare pentru el:

„O provoc pe Sara să-mi spună un banc atât de bun și, dacă reușește să mă facă să râd, mă rad în cap!” a răspuns Darisian.

Citește și: Nume noi se alătură serialului „Iubire cu parfum de lavandă”. Darisian Luncanu și Iulia Barbu fac parte din distribuție. Cine sunt

Serialul Iubire cu parfum de lavandă, de la Antena 1, a fost reînnoit pentru sezonul 3. Filmările sunt în plină desfăşurare

Serialul original Iubire cu parfum de lavandă, care ține publicul în fața micilor ecrane în fiecare vineri seara, la Antena 1, a fost reînnoit pentru un nou sezon.

Telespectatorii vor putea descoperi în curând cum evoluează relațiile dintre personaje, ce adevăruri ies la iveală și cum înflorește, din nou, lavanda – într-un nou sezon ce promite să surprindă și să emoționeze profund.