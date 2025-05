Interviu cu Mark Stam și Cristian Porcari, câștigătorii sezonului 21 Te cunosc de undeva. Ce mesaj au pentru susținătorii lor

Sâmbătă seara, sezonul 21 Te cunosc de undeva și-a desemnat câștigărorii: Mark Stam și Cristian Porcari. Iată ce au declarat în exclusivitate pentru a1.ro despre toată această aventură.

Mark Stam și Cristian Porcari au format încă de la începutul sezonului 21 Te cunosc de undeva o echipă puternică. Determinarea lor, munca, dorința de a fi din ce în ce mai buni, dar și emoțiile fiecărui moment au trecut de micile ecrane.

Citește și: Finala Te cunosc de undeva! 25 mai 2025. Cine a câștigat sezonul 21. Echipa care a revendicat trofeul și marele premiu

Cum le-a schimbat viața participarea la Te cunosc de undeva, sezonul 21

În prima ediție a show-ului transformărilor totale, Mark și Cristian spuneau că nu au câștigat niciodată nimic, referindu-se la vreun premiu important. Ei bine, acest lucru nu mai este valabil. Cei doi sunt câștigătorii trofeului și marelui premiu Te cunosc de undeva, sezonul 21.

Ce spun Mark Stam și Cristian Porcari despre câștigarea trofeului și marelui premiu al acestui sezon din Te cunosc de undeva

„Noi niciodată n-am avut ocazia să câștigăm ceva la nivel atât de mare”, spune Cristian.

„În viață am câștigat. Adică dacă e să ne luăm așa după lucrurile mici și emoționale, după câștigurile care stau la baza creșterii noastre, au fost. Dar, în sine, să câștigăm ceva măreț (...) locul I la un show televizat care este urmărit de milioane de români”, explică Mark.

„Cu confetti, cu trofee, cu medalii... n-am mai avut”, glumește Cristian. „A fost frumos, da.”

„Decernări de premii”, completează și Mark.

Câștigarea celui de-al 21-lea sezon Te cunosc de undeva le-a oferit o încredere aparte în ei, dar și un public mai divers.

Citește și: Ilona Brezoianu, jurata Te cunosc de undeva, este însărcinată! Actrița va deveni mamă pentru prima dată. Ce mesaj a transmis

Cât de mult s-a schimbat interacțiunea cu fanii după câștigarea sezonului 21 Te cunosc de undeva

Cristian mărturisește că în timpul călătoriilor recente între Republica Moldova și România a avut plăcerea de a simți pe propria piele ce a construit în tot acest timp împreună cu Mark pe scena Te cunosc de undeva.

„Pot să confirm pe pielea mea. Chiar ieri în aeroport - am fost până la Chișinău și înapoi - și la cei din Republica Moldova, fetele din Republica Moldova care stăteau la pașapoarte mi-au zis felicitări: <<Bravo, ați fost foarte mișto! Felicitări!>> Și când m-am întors, la aeroport, un băiat, tot așa care stătea la portul vamal: <<Bravo, băieți! Mi-a plăcut foarte mult. ați fost incredibili!>> Și am zis: <<Wow.>>

Eu nu credeam că are un impact atât de mare această emisiune și acum am simțit-o pe pielea mea. Și zic: <<Băi, chiar e mișto. Înseamnă că publicul chiar ne iubește, că publicul chiar se uită. Înseamnă că am făcut ceea ce trebuie.>>” relatează Cristian.

„Un lucru foarte interesant este că, în ciuda faptului că moldovenii noștri nu aveau acces la Antena și poate le era dificil să ne urmărească în emisiune, să știți că ne-am trezit că suntem felicitați de o MARE de moldoveni.

Am avut și eu, și Cristi niște evenimente la Chișinău și, pur și simplu, ne-am trezit odată cu pozele pe care le făceam cu fanii”, spune uluit Mark.

Citește și: Interviu cu Cristina Ciobănașu și Bianca Purcărea înainte de finala Te cunosc de undeva, sezonul 21. Ce admiră una la cealaltă

„Oamenii ne felicitau: <<Felicitări pentru primul loc. Noi știam de la început!>> <<Adică cum de la început?!>> <<Vă urmăream chiar dacă nu aveam acces la postul TV în sine, noi eram acolo pe TikTok, pe Instagram, pe Facebook și vă susțineam, să știți.>> Și chiar s-a simțit asta, în realitate, dar și pe rețelele de socializare. Oamenii chiar ne iubesc și am ajuns în inimile lor. Noi chiar și acum, dacă verificăm telefoanele, primim mesaje încontinuu: <<Bravo, eu am crezut în voi! Sunteți cei mai tari! Abia aștept să văd ce faceți mai departe.>>

A fost un parcurs frumos. Oamenii au prins drag de noi și îmi place că atunci când am fost anunțați cu toții care vor fi concurenții sezonului 21 Te cunosc de undeva, oamenii au fost sceptici: <<Cine-s ei? Nu-i știm. Nu ne convine, parcă nu-i ok.>> Și a fost foarte frumos să văd cum se dezgheață publicul, cum se atașează publicul, cum prinde drag - nu neapărat de noi, de toți. Văd câtă dragoste a primit Capet, cât hate a primit Radu - pe bună dreptate - și s-o țină tot așa pe mai departe. Nu, glumesc! Dar oamenii s-au atașat de fiecare concurent în parte”, povestește Mark.

Citește și: Interviu cu Ioana State și Tudor (Fly Project). Cum și-au găsit echilibrul ca echipă și ce spun de o posibilă colaborare

Valul de reacții pozitive i-au impresionat pe cei doi artiști. De la două prezențe aproape necunoscute, publicul a ajuns să prindă drag de ei. Carisma, efotul depus, hotărârea, emoțiile autentice și talentul lor i-au cucerit pe oameni rapid.

„Am văzut pe contul oficial Te cunosc de undeva că oamenii au zis: <<Ce concurenți mișto. Ce echipe mișto s-au creat. Bravo, s-o țineți tot așa. Abia aștept următorul sezon.>> Când întorci omul la 180 de grade, îi întorci emoțiile la 180 de grade, mi se pare ceva frumos”, mai adaugă Mark.

„Mai există un decalaj foarte mare de la anunțul artiștilor, cine o să presteze în sezoul 21 Te cunosc de undeva, Mark și Cristian și toți se întrebau: <<Dar cine sunt ăștia?!>>”, spune și Cristian.

„Deși noi avem fanbase-ul nostru, dar din marea asta de oameni...” intervine Mark.

„Da: <<Cine-s ăștia, nu-i cunoaștem>>”, spune Cristian. „Și, acum când au stat și au vizionat toate cele 15 ediții, cumva au legat o chimie cu noi și au început să dea randament toată chestia asta.”

Acest lucru este vizibil pe rețelele de socializare, unde telespectatorii i-au susținut pe cei doi. Atât Cristian, cât și Mark sunt extrem de recunoscători tuturor celor care au crezut în ei și i-au susținut de-a lungul aventurii Te cunosc de undeva.

Citește și: Interviu Oana Matache și Radu Siffredi.Ce atu consideră că au în fața celorlalte echipe din finala Te cunosc de undeva, sezonul 21

Ce înseamnă trofeul și premiul Te cunosc de undeva pentru cei doi artiști

Câștigarea sezonului 21 Te cunosc de undeva le-a deschis un nou orizont. I-a făcut cunoscuți unui public român larg, dar i-a învățat multe lucruri și despre ei înșiși.

„Înseamnă mult mai mult”, spune Mark. „Un lucru foarte important e că, indiferent de țară, indiferent de oameni, noi putem fi noi și, prin noi înșine, să ne conectăm la oameni și să le transmitem o emoție! Putem să transmitem un mesaj, o stare. Cumva trecem și printr-un lucru asemănător cu apartenența, adică deja aparținem unui public român mult mai larg. Și asta e ceva foarte-foarte frumos!

Pe lângă trofeu, pe lângă bani, am câștigat foarte multe suflete! Acesta e un câștig care, indiferent de câți bani sau trofee mai aveam, nu am fi putut cumpăra. Oamenii fie te plac, fie nu!”

„Noi credeam că o să câștige partea tehnică. Și ne-am dat seama că nu-i despre cât de bine faci fiecare lucru, cât e bine dansezi, ci cum faci omul să se simtă, ce transmiți!” mai spune Mark. „Înseamnă că am transmis ceva dacă purtăm interviul acesta”, râde el.

Citește și: Interviu cu Mark Stam și Cristian Porcari. Cât de bine se cunosc cei doi prieteni în plan artistic: „De invidiat”

Ce planuri de viitor au cei doi artiști

Deși au reușit un lucru extraordinar pe parcursul celor 15 ediții Te cunosc de undeva, Mark și Cristian sunt mai neobosiți ca oricând. Nu lasă timpul să treacă și sunt dornici să fructifice tot ceea ce au învățat pe parcursul show-ului transformărilor totale.

„Pregătim ceea ce făceam și până acum. Facem multe piese. M-am întâlnit deja cu Mark de vreo două ori în studio, am încercat să facem ceva împreună”, dezvăluie Cristian. „Poate ne iese o piesă împreună, cine știe, poate nu, dar vedem. Practic nu facem ceva diferit. Facem aceeași chestie pe care o făceam și înainte de proiectul Te cunosc de undeva. Facem muzică, ne ocupăm de partea artistică, scriem piese, încercăm să luptăm pe toate fronturile posibile ca să ieșim învingători în ceea ce ține de carieră.”

„Foarte frumos ai spus”, îl susține Mark. „Sper că toată inspirația acumulată și conservată în timpul emisiunii s-o punem în aplicare în viața de zi cu zi. Și poate iese o piesă bună, dacă nu... o să iasă un TikTok bun.”

De-a lungul emisiunii Te cunosc de undeva, atât Mark, cât și Cristian au învățat lucruri noi despre ei înșiși, dar și despre muzică și prestația pe o scenă.

Citește și: Interviu cu Oana Matache și Radu Siffredi, înainte de semifinala Te cunosc de undeva! Ce mesaj le-au transmis colegilor

Ce vor folosi cu siguranță în propriile activități artistice din cele învățate la Te cunosc de undeva

„Eu cu siguranță pot să zic cu mâna pe inimă că o să folosesc falsetul în următoarele piese ale mele”, mărturisește Cristian. „Eu am avut o problemă foarte mare în sezonul 21 Te cunosc de undeva cu falsetul. Nu-l puteam face și am întâmpinat mari probleme la lecțiile de canto cu doamna Crina, pe care o salutăm acum - dacă citește. Eu aș vrea să dezvolt partea asta. Mark cântă foarte bine! El are toate tehnicile dezvoltate: și falset, și mix de voce, și voce! Tot ce vrei el are!”

„Mă laudă prea tare”, râde Mark. „În momentul în care am auzit-o pe Bianca...”

„Am crezut că zici: <<În momentul în care te-am auzit pe tine>>”, intervine Cristian. „Nu! În momentul în care am auzit-o pe Bianca, viața mea s-a schimbat...”

„Am zis că trebuie să muncim de un milion de ori mai mult”, spune Mark. „În momentul în care l-am auzit pe Cristi...”

„Ai zis: <<Bine că fac eu cu tine echipa asta, că dacă erai singur...>>”, glumește Cristian.

„Mi se pare că, dacă pentru tine chiar a fost”, spune Mark.

„O școală”, îl completează Cristian.

„Poate fi spus și o școală. Tu știai lucrurile acestea, dar nu ai avut contextul”, spune Mark.

„Nu le-am pus în practică”, mărturisește Cristian.

„Nu ai avut contextul potrivit să le pui în aplicare”, e de părere Mark. „Dar eu cred că, după asta, sigur o să profiți de ceea ce ai învățat la emisiune. Nici eu, de exemplu, nu prea cântam în falset sau nu foloseam neapărat un fel de distorsionare a vocii. Și uite, emisiunea asta m-a făcut să descoper ceva nou în mine. Și pe partea de mișcări. Acum chiar aș vrea să văd cum pot să fac un fel de coregrafie în concerte.”

Artistul își dorește să fie mult mai dinamic pe scenă de acum înainte.

„N-ai farmec fără mine în concerte”, îi spune Cristian.

Citește și: Interviu cu Alexandra Ungureanu și Keo. Concurenții Te Cunosc de Undeva ne-au dezvăluit cel mai amuzant moment de la filmări

Pentru ce ajutor necondiționat sunt recunoscători

Mark și Cristian au avut parte de un parcurs deosebit în show-ul transformărilor totale. Au crescut cu fiecare ediție și au arătat multă pasiune pentru muzică, scenă și public. Efortul lor a fost vizibil și de acasă, și de pe platourile de filmare. Acest lucru le-a adus și un ajutor nesperat.

„O formă a ajutorului cred că a fost înțelegerea și susținerea echipei. Cred că ne descurcam așa mai șchiopătând, dar ne descurcam, mereu găseam un loc unde să ne vedem să repetăm, pentru că aveam ca target să ajungem cât mai departe. Noi n-am zis că: <<Noi ajungem în finală! Noi câștigăm”>> Nu. <<Noi trebuie să ajungem cât mai departe posibil și pentru asta trebuie să muncim.>> Echipa ne înțelegea și, uneori, ne lăsa să ne antrenăm la platou peste program. Adică toți plecau, ne lăsau luminile aprinse, noi luam o boxă și ne antrenam. Ni se pare acest lucru un ajutor foarte mare!” povestește Mark.

Citește și: Interviu cu Nick, de la Te cunosc de undeva! Ce incident i-a rămas în minte din timpul filmărilor: „Habar n-aveam că...”

Ce mesaj au pentru susținătorii lor mai vechi sau mai noi

La finalul interviului, Mark Stam și Cristian Porcari au avut câteva cuvinte de mulțumire pentru cei care i-au susținut necondiționat în tot acest timp.

„În primul rând, le mulțumim că în aceste 15 ediții au fost cu noi și ne-au susținut de la început până la sfârșit. Cu siguranță s-a produs o chimie între noi și apreciem asta. Încercam să transmitem în timpul emisiunii, dar încercăm și acum prin social media iubirea și respectul nostru față de ei și le mulțumim”, spune Cristian.

„Merci că ne-au acceptat așa cum suntem noi, că noi suntem și mai nebuni de felul nostru. Dar am încercat un pic să ne temperăm, dar puțin. Nu e ca și cum am dezvoltat alte personalități. Ne bucurăm că au trăit fiecare moment la aceeași intensitate împreună cu noi și când era de râs, au râs, că am văzut asta în comentarii, în mesaje, când era de plâns, au plâns și ei.

Și ne bucurăm că au rezonat cu noi în totalitate. Și atunci când nu ne ieșea, ne certau, dar ne certau coerent, frumos: <<Băi, băieți, da, sunt de acord cu ei, dar tot ați fost buni. Continuați așa, să nu vă dezumflați cumva, să nu vă descurajați!>> Și cumva s-a creat o legătură de familie, parcă am strâns o familie foarte mare. Era susținerea aia necondiționată încontinuu.

Citește și: Interviu Emy Alupei și Laila Hafiz. Care e echipa de care cele două concurente au prins cel mai mult drag. "Vă iubeeesc!"

Asta mi se pare că e foarte-foarte important. Și asta ne-a și dat puterea să mergem cu și mai multă încredere până la capăt. Noi avem mottoul ăsta: <<Nu contează dacă câștigăm sau dacă ajungem în finală, important e că oamenii ne iubesc!>> Asta contează cel mai mul!” e de părere Mark.

Ultima gală a sezonului 21 Te cunosc de undeva a debutat în forță! Cu jurații mai pregătiți ca oricând să noteze fiecare moment și cu Alina Pușcaș și Pepe nerăbdători să anunțe marii câștigători ai serii. Episodul 15 Te cunosc de undeva! sezonul 21 din 24 mai 2025 i-a ținut pe telespectatori cu sufletul la gură până în ultima clipă.