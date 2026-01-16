Interviu Dana Dembinski. Actrița din Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN a dezvăluit de ce a renunțat la balet pentru actorie

Dana Dembinski s-a alăturat distribuției Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN. Iată ce ne-a dezvăluit în exclusivitate despre cariera sa, rolul din serialul original semnat de Ruxandra Ion și viața personală.

Dana Dembinski are o carieră solidă în spatele camerei, pe scena teatrelor, dar și în radio. Aceasta a absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică I.L.Caragiale din București, clasa prof. Mircea Albulescu. Este mamă și bunică.

Puțini știu că și-a început cariera ca balerină, iar mai apoi s-a dedicat actoriei. Eleganța de balerină nu a părăsit-o însă, iar tandrețea cu care orbește despre carieră și viață în general cucerește publicul.

Citește și: Victoria Răileanu, dezvăluiri din viața de familie. Cum gestionează timpul petrecut la filmări și cel petrecut cu copiii ei

Dana Dembinski, despre personajul din Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, actorie, balet și viață personală

Dana Dembinski s-a alăturat în sezonul 3 distribuției serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN. Aceasta interpretează rolul mamei Sandrei Istrate. Venirea ei tulbură și face loc unor noi începuturi în poveștile din serial. Actrița a vorbit în exclusivitate pentru a1.ro despre acest rol, dar și despre deciziile care i-au schimbat viața.

Cum ați primit propunerea de a vă alătura distribuției Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN

„În primul rând, a fost foarte din scurt și foarte surprinzător și... foarte bucuroasă am fost”, mărturisește Dana Dembinski. „Din fericire, avem un program foarte încărcat, dar reușesc să mă strecor și să fac rolul ăsta.”

„Îmi place rolul foarte mult, vorbesc serios. Rar îmi place câte un rol așa de mult”, mai adaugă actrița.

Citește și: Interviu Adrian Ștefan. Actorul din Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, despre rolul din serial, dar și cel de tată: „M-a îmbogățit”

Ce ne puteți spune despre personajul pe care îl interpretați în serial. Ce v-a atras la acest rol

„Tocmai faptul că este un personaj - s-ar spune - negativ, dar ușor-ușor descoperim că nu are doar părți rele. Poate fi și amuzant, chiar și grijuliu și iubitor. Deci de asta spun că este un personaj complex, are mai multe fațete, ceea ce permite, în general, unui actor să își facă profesia cât mai bine”, explică Dana Dembinski.

V-ați început cariera ca balerină. Ce v-a făcut să renunțați la balet după 8 ani și să vă îndreptați către un alt fel de artă pe scenă sau pe micile ecrane

„Ca să vă răspund cu o glumă, am vrut să am vorbe! Am vrut să și vorbesc, lucru care acum mă încurcă cel mai tare. Adică, dacă s-ar putea să am roluri în care să nu vorbesc și să nu trebuiască să învăț text, ar fi minunat”, glumește actrița. „Glumesc. Nu. Baletul clasic mi se părea atunci că mă limita la anumite spectacole și vedeam actori mulți în jurul meu și mi s-a părut atunci că pot să fac și eu profesia asta și asta m-a făcut să aleg să merg mai departe cu actoria.”

Citește și: Interviu Ada Condeescu. Actrița din Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN se împarte între familie și carieră.Ce zice despre Sanda Istrate

În care dintre rolurile interpretate până acum v-ați regăsit cel mai mult și de ce

„Asta este o întrebare dificilă pentru mine pentru simplul fapt că am o vârstă și am făcut foarte multe roluri. Așa că sunt mai multe. Pot să vorbesc de Lolita, pot să vorbesc de Alex și Morris, pot să vorbesc de Deținutul din miezul verii, de Noapte bună, mamă... cam în toate m-am regăsit dacă... în toate încerc să mă regăsesc. Dar sigur că sunt unele roluri care mi-au reușit mai bine și altele care poate nu mi-au reușit la fel de bine.

Vorbind despre seriale TV, am iubit mult rolul din Îngerașii și din Aniela. De fapt, uite, că și acolo le-am iubit pe toate. Și mă regăsesc în toate, pentru că e o parte din mine acolo. Deci n-am cum să nu mă regăsesc în toate, cât de puțin”, spune aceasta.

Le-ați putea oferi un sfat actorilor la început de drum

„Pot să spun că este o profesie foarte grea, dar, dacă o iubești și îți place, atunci totul ți se pare ușor. Poate doar să fie foarte disciplinați, pentru că atunci reușesc să facă multe lucruri. Cu disciplină reușești să faci mai multe. În rest, să-și iubească profesia și atunci totul o să fie bine”, a transmis Dana Dembinski.

Citește și: Interviu cu Ioana Flora. Actrița din Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN conturează cea mai importantă trăsătură a personajului său

Sunteți mamă și bunică. Considerați că ați fi putut gestiona diferit lucrurile cu cei doi băieți când erau mici

„Nu, cred că nu numai eu le gestionez. E o legătură: copiii sunt așa, tu ca mamă ești așa. N-ai cum să-i faci altfel decât sunt. Nu puteam să-i iubesc mai mult. Ăsta-i singurul lucru pe care poți să-l faci cu un copil.

Vorbesc mult de iubire, poate că e prea mult, dar, de fapt, asta e”, precizează actrița.

Când a venit pe lume nepoțelul dumneavoastră v-ați gândit să procedați în anumite cazuri diferit față de cum ați făcut-o cu Vladimir și Matei

„Nu m-am gândit să procedez diferit, dar, pentru că tu ca bunic nu ai chiar toată responsabilitatea, poate ești puțin mai relaxat, ai mai multă răbdare, când îi vezi pe nepoți, îi vezi pe copiii tăi din nou mici. E un sentiment extraordinar”, mărturisește Dana Dembinski.

Citește și: Interviu cu Ana Bodea. Actrița din Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, detalii din culise despre sezonul 2: „La filmări e mai greu”

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN continuă în sezonul 3, în fiecare joi, de la 20:30, la Antena 1 și în AntenaPLAY

După un final de sezon care a oferit unul dintre cele mai emoționante momente ale anului, chiar în seara de Crăciun, povestea originală Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN continuă în 2026, la Antena 1 și în AntenaPLAY.

Iubirea a fost pusă la încercare, adevărurile au ieșit la iveală, iar fiecare personaj a fost nevoit să aleagă între iubire, sacrificiu și libertate.

În fiecare seară de joi, de la 20:30, telespectatorii vor putea trăi alături de personajele lor preferate emoții intense, într-un sezon clădit pe cenuşa unui trecut dureros, care promite să scoată la iveală noi adevăruri crude şi noi intrigi nebănuite.