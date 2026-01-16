Antena Căutare
Home Exclusiv a1.ro Interviu Dana Dembinski. Actrița din Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN a dezvăluit de ce a renunțat la balet pentru actorie

Interviu Dana Dembinski. Actrița din Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN a dezvăluit de ce a renunțat la balet pentru actorie

Dana Dembinski s-a alăturat distribuției Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN. Iată ce ne-a dezvăluit în exclusivitate despre cariera sa, rolul din serialul original semnat de Ruxandra Ion și viața personală.

Autor: Maria Petricu
Publicat: Vineri, 16 Ianuarie 2026, 11:50 | Actualizat Vineri, 16 Ianuarie 2026, 11:30

Dana Dembinski are o carieră solidă în spatele camerei, pe scena teatrelor, dar și în radio. Aceasta a absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică I.L.Caragiale din București, clasa prof. Mircea Albulescu. Este mamă și bunică.

Puțini știu că și-a început cariera ca balerină, iar mai apoi s-a dedicat actoriei. Eleganța de balerină nu a părăsit-o însă, iar tandrețea cu care orbește despre carieră și viață în general cucerește publicul.

Citește și: Victoria Răileanu, dezvăluiri din viața de familie. Cum gestionează timpul petrecut la filmări și cel petrecut cu copiii ei

Dana Dembinski, despre personajul din Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, actorie, balet și viață personală

Dana Dembinski s-a alăturat în sezonul 3 distribuției serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN. Aceasta interpretează rolul mamei Sandrei Istrate. Venirea ei tulbură și face loc unor noi începuturi în poveștile din serial. Actrița a vorbit în exclusivitate pentru a1.ro despre acest rol, dar și despre deciziile care i-au schimbat viața.

Cum ați primit propunerea de a vă alătura distribuției Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN

„În primul rând, a fost foarte din scurt și foarte surprinzător și... foarte bucuroasă am fost”, mărturisește Dana Dembinski. „Din fericire, avem un program foarte încărcat, dar reușesc să mă strecor și să fac rolul ăsta.”

„Îmi place rolul foarte mult, vorbesc serios. Rar îmi place câte un rol așa de mult”, mai adaugă actrița.

Citește și: Interviu Adrian Ștefan. Actorul din Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, despre rolul din serial, dar și cel de tată: „M-a îmbogățit”

Ce ne puteți spune despre personajul pe care îl interpretați în serial. Ce v-a atras la acest rol

„Tocmai faptul că este un personaj - s-ar spune - negativ, dar ușor-ușor descoperim că nu are doar părți rele. Poate fi și amuzant, chiar și grijuliu și iubitor. Deci de asta spun că este un personaj complex, are mai multe fațete, ceea ce permite, în general, unui actor să își facă profesia cât mai bine”, explică Dana Dembinski.

V-ați început cariera ca balerină. Ce v-a făcut să renunțați la balet după 8 ani și să vă îndreptați către un alt fel de artă pe scenă sau pe micile ecrane

„Ca să vă răspund cu o glumă, am vrut să am vorbe! Am vrut să și vorbesc, lucru care acum mă încurcă cel mai tare. Adică, dacă s-ar putea să am roluri în care să nu vorbesc și să nu trebuiască să învăț text, ar fi minunat”, glumește actrița. „Glumesc. Nu. Baletul clasic mi se părea atunci că mă limita la anumite spectacole și vedeam actori mulți în jurul meu și mi s-a părut atunci că pot să fac și eu profesia asta și asta m-a făcut să aleg să merg mai departe cu actoria.”

Citește și: Interviu Ada Condeescu. Actrița din Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN se împarte între familie și carieră.Ce zice despre Sanda Istrate

În care dintre rolurile interpretate până acum v-ați regăsit cel mai mult și de ce

„Asta este o întrebare dificilă pentru mine pentru simplul fapt că am o vârstă și am făcut foarte multe roluri. Așa că sunt mai multe. Pot să vorbesc de Lolita, pot să vorbesc de Alex și Morris, pot să vorbesc de Deținutul din miezul verii, de Noapte bună, mamă... cam în toate m-am regăsit dacă... în toate încerc să mă regăsesc. Dar sigur că sunt unele roluri care mi-au reușit mai bine și altele care poate nu mi-au reușit la fel de bine.

Vorbind despre seriale TV, am iubit mult rolul din Îngerașii și din Aniela. De fapt, uite, că și acolo le-am iubit pe toate. Și mă regăsesc în toate, pentru că e o parte din mine acolo. Deci n-am cum să nu mă regăsesc în toate, cât de puțin”, spune aceasta.

Le-ați putea oferi un sfat actorilor la început de drum

„Pot să spun că este o profesie foarte grea, dar, dacă o iubești și îți place, atunci totul ți se pare ușor. Poate doar să fie foarte disciplinați, pentru că atunci reușesc să facă multe lucruri. Cu disciplină reușești să faci mai multe. În rest, să-și iubească profesia și atunci totul o să fie bine”, a transmis Dana Dembinski.

Citește și: Interviu cu Ioana Flora. Actrița din Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN conturează cea mai importantă trăsătură a personajului său

Sunteți mamă și bunică. Considerați că ați fi putut gestiona diferit lucrurile cu cei doi băieți când erau mici

„Nu, cred că nu numai eu le gestionez. E o legătură: copiii sunt așa, tu ca mamă ești așa. N-ai cum să-i faci altfel decât sunt. Nu puteam să-i iubesc mai mult. Ăsta-i singurul lucru pe care poți să-l faci cu un copil.

Vorbesc mult de iubire, poate că e prea mult, dar, de fapt, asta e”, precizează actrița.

Când a venit pe lume nepoțelul dumneavoastră v-ați gândit să procedați în anumite cazuri diferit față de cum ați făcut-o cu Vladimir și Matei

„Nu m-am gândit să procedez diferit, dar, pentru că tu ca bunic nu ai chiar toată responsabilitatea, poate ești puțin mai relaxat, ai mai multă răbdare, când îi vezi pe nepoți, îi vezi pe copiii tăi din nou mici. E un sentiment extraordinar”, mărturisește Dana Dembinski.

Citește și: Interviu cu Ana Bodea. Actrița din Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, detalii din culise despre sezonul 2: „La filmări e mai greu”

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN continuă în sezonul 3, în fiecare joi, de la 20:30, la Antena 1 și în AntenaPLAY

După un final de sezon care a oferit unul dintre cele mai emoționante momente ale anului, chiar în seara de Crăciun, povestea originală Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN continuă în 2026, la Antena 1 și în AntenaPLAY.

Iubirea a fost pusă la încercare, adevărurile au ieșit la iveală, iar fiecare personaj a fost nevoit să aleagă între iubire, sacrificiu și libertate.

colaj Dana Dembinski
+6
Mai multe fotografii

În fiecare seară de joi, de la 20:30, telespectatorii vor putea trăi alături de personajele lor preferate emoții intense, într-un sezon clădit pe cenuşa unui trecut dureros, care promite să scoată la iveală noi adevăruri crude şi noi intrigi nebănuite.

Înapoi la Homepage
AS.ro Greşelile care l-au costat sute de mii de euro pe milionarul român de numai 29 de ani! Greşelile care l-au costat sute de mii de euro pe milionarul român de numai 29 de ani!
Observatornews.ro Cine este medieșeanul prădat de hoți. Oferă 1 milion euro recompensă: "Te caut și în gaură de șarpe" Cine este medieșeanul prădat de hoți. Oferă 1 milion euro recompensă: "Te caut și în gaură de șarpe"
Antena 3 O psiholoagă din București i-a furat iubitului ei ceasul de lux de 175.000 de euro O psiholoagă din București i-a furat iubitului ei ceasul de lux de 175.000 de euro
SpyNews Viața lui Emil Rengle s-a schimbat definitiv din cauza bolii autoimune: ” Nu-ți vine să ieși din casă”. Cine i-a fost alături Viața lui Emil Rengle s-a schimbat definitiv din cauza bolii autoimune: ” Nu-ți vine să ieși din casă”. Cine i-a fost alături

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Theo Zeciu & Cesima îți arată secretele probelor din sezonul 3 Power Couple România. Vezi episodul 1 Power Challenge exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Theo Zeciu & Cesima îți arată secretele probelor din sezonul 3 Power Couple România. Vezi episodul 1 Power Challenge exclusiv în AntenaPLAY!
Citește și
Exclusiv | De ce poartă Cătălin Zmărăndescu de la Power Couple o cruce mare la gât. Care este povestea metanierului
Exclusiv | De ce poartă Cătălin Zmărăndescu de la Power Couple o cruce mare la gât. Care este povestea...
Produse de înfrumusețare pe care nu este recomandat să le depozitezi în baie. Ce spun specialiștii
Produse de înfrumusețare pe care nu este recomandat să le depozitezi în baie. Ce spun specialiștii Catine.ro
Interviu Andrei Ștefănescu. Artistul face dezvăluiri din culisele Revelionului cel neBUN. Cine dă startul distracției la Antena 1
Interviu Andrei Ștefănescu. Artistul face dezvăluiri din culisele Revelionului cel neBUN. Cine dă startul...
Afra Saraçoğlu uimește încă o dată cu noul proiect profesional. Joacă alături de Kenan İmirzalıoğlu
Afra Saraçoğlu uimește încă o dată cu noul proiect profesional. Joacă alături de Kenan İmirzalıoğlu Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Jack Devine, fost șef al operațiunilor CIA la nivel global: „Sper și mă aștept ca România să rămână o țară sigură”
Jack Devine, fost șef al operațiunilor CIA la nivel global: „Sper și mă aștept ca România să rămână o... Libertatea.ro
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a ajuns să aibă acum o avere de un milion de euro. Cum a fost posibil
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a ajuns să aibă acum o avere de un milion de euro. Cum a fost posibil AntenaSport
Adrian Mutu a împlinit 47 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis public soția lui, Sandra: „Iubirea asta mare pe care mi-o arăți…” Foto
Adrian Mutu a împlinit 47 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis public soția lui, Sandra: „Iubirea asta mare... Elle
Avertismentul medicului Adrian Marinescu, managerul de la Matei Balș! Ce spune despre gripa violentă care face ravagii
Avertismentul medicului Adrian Marinescu, managerul de la Matei Balș! Ce spune despre gripa violentă care face ravagii Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Salată de varză acră cu morcovi proaspeți. Rețetă simplă și sănătoasă
Salată de varză acră cu morcovi proaspeți. Rețetă simplă și sănătoasă HelloTaste.ro
O psiholoagă din București i-a furat iubitului ei ceasul de lux de 175.000 de euro
O psiholoagă din București i-a furat iubitului ei ceasul de lux de 175.000 de euro Antena3.ro
Riscul la care te expui dacă ai prea multe aplicații pe telefon. Mulți utilizatori nu știu riscul real 
Riscul la care te expui dacă ai prea multe aplicații pe telefon. Mulți utilizatori nu știu riscul real  useit
Mădălina Ghenea a dezvăluit cum stă cu dragostea: „E posibil să…“ – GALERIE FOTO
Mădălina Ghenea a dezvăluit cum stă cu dragostea: „E posibil să…“ – GALERIE FOTO BZI
Românii, loviți de scumpiri din toate părțile: prețul carburanților ia foc la pompă. Benzina și motorina, scumpite de patru ori
Românii, loviți de scumpiri din toate părțile: prețul carburanților ia foc la pompă. Benzina și motorina,... Jurnalul
Bibi, fiica secretă a lui Freddie Mercury, a murit la 48 de ani după o lungă luptă cu cancerul
Bibi, fiica secretă a lui Freddie Mercury, a murit la 48 de ani după o lungă luptă cu cancerul Kudika
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT
Primele imagini cu Dan Petrescu dupa ce s-a spus ca a SLABIT ENORM. Cum arata DE FAPT Redactia.ro
O femeie din Bucureşti i-a furat unui italian un ceas de 175.000 de euro. Ce doi ar fi fost iubiţi
O femeie din Bucureşti i-a furat unui italian un ceas de 175.000 de euro. Ce doi ar fi fost iubiţi Observator
Complicațiile mai puțin cunoscute ale remediilor simple pentru răceală și gripă, ce poți păți fără să-ți dai seama
Complicațiile mai puțin cunoscute ale remediilor simple pentru răceală și gripă, ce poți păți fără să-ți... MediCOOL
Paste cu sfeclă roșie coaptă, brânză cremoasă și fistic
Paste cu sfeclă roșie coaptă, brânză cremoasă și fistic HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copiii evită școala? 7 semne că ar putea avea nevoie de ajutorul unui terapeut
Copiii evită școala? 7 semne că ar putea avea nevoie de ajutorul unui terapeut DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Noile tehnologii care au impresionat la CES 2026. Ce dispozitive au atras atenția tuturor
Noile tehnologii care au impresionat la CES 2026. Ce dispozitive au atras atenția tuturor UseIT
Waffle cu piure de dovleac. Rețeta de care ai nevoie în diminețile reci
Waffle cu piure de dovleac. Rețeta de care ai nevoie în diminețile reci Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x