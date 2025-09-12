Interviu cu Ioana Flora. Actrița din Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN conturează cea mai importantă trăsătură a personajului său

Ioana Flora, actrița din Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, vorbește în exclusivitate pentru a1.ro despre personajul pe care îl interpretează în serial. Iată cine o ajută să contureze detaliat imaginea personajului.

Ioana Flora, dezvăluiri despre Lili, Basty și dinamica de pe platourile de filmare de la Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Antena 1

Ioana Flora a absolvit U.N.A.T.C și a debutat în rol principal în primul lungmetraj din cinematografia românească actuală selectat de Festivalul Internaţional de Film de la Cannes, în 2001, în cadrul prestigiosului program Quinzaine des Réalisateurs.

Cu numeroase roluri la activ în teatru, film și televiziune și premii importante, Ioana Flora s-a alăturat distribuției serialului original semnat de Ruxandra Ion, Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN.

Aceasta o interpretează pe Lili, menajera din casa Istrate și, totodată, confidentul familiei.

Ce dezvăluiri face Ioana Flora despre Lili, personajul pe care îl interpretează în serialul Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN. Cât de asemănătoare sunt cele două

Ioana Flora a acceptat cu entuziasm rolul din serialul Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN. În exclusivitate pentru a1.ro, actrița a vorbit despre dinamica de pe platourile de filmare, personajul interpretat și multe altele, ba mai mult discuția a fost mult mai dinamică datorită unui personaj-surpriză.

Lili știe secretele familiei Istrate. Ce lucruri au în comun

„Aș putea să zic că în comun avem această capacitate de a ține secretele bine. Adică eu nu sunt un om care află un secret și după spune la altcineva, rămâne acolo la mine. Sunt omul care, dacă află un secret, îl ține pentru el. Astfel că, aș spune că Lili este un om de încredere”, a răspuns Ioana Flora.

Cum a perceput Lili moartea unchiului Leo și ce repercusiuni consideră Ioana Flora că vor apărea

Sezonul al doilea din Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN a început cu multe răsturnări de situație. Ioana Flora dezvăluie cum au afectat-o pe Lili toate aceste situații neprevăzute.

„Așa cum o știu eu pe Lili, ea se raportează întotdeauna la starea de bine a lui Basty. Și, dacă Basty a fost afectat de asta, pentru Lili o să însemne mult, în sens negativ. A ținut, bineînțeles, și la Leo, ca toți ceilalți din familie, însă își are, în același timp, oamenii de care cred și-a promis la un moment dat să aibă grijă, respectiv Basty și copiii lui, care sunt prioritari”, a precizat Ioana.

Cum va evolua Lili în noul sezon Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN. Pare a fi un personaj imparțial care vrea să ajute. Se va schimba ceva în atitudinea ei

„Nu avem voie să spunem ce se va întâmpla, nu?” râde actrița. „Noul sezon va evolua în aceeași direcție: de a încerca să țină familia unită, atât cât poate ea și cât stă în puterile ei. Și va încerca să nu fie nedreaptă, să țină cu cei vulnerabili în premisele valorilor morale pe care le are ea.”

„Fidelitatea e valoarea ei morală”, punctează Andrei Aradits, actorul care îl interpretează pe Basty în serialul Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN.

Andrei Aradits este personajul-surpriză din cadrul acestui interviu. Actorul a adus câteva completări, întregind astfel imaginea personajului interpretat de Ioana Flora în serial.

„A zis bine”, susține Ioana Flora afirmația colegului său. „Uneori în viață ai de pierdut. Oamenii care calcă peste cadavre câștigă. Dar, la fel ca mine - Ioana Flora - Lili crede că se trage linie la final și trebuie să dormi liniștit.”

„Chiar crezi că există un contabil la final?” o întreabă Andrei Aradits.

„Contabilul e propria ta conștiință”, răspunde Ioana Flora. „Cred că e și sensibilă, iar uneori tinde să se învinovățească pentru lucruri pentru care nu e vinovată, dar asta o să vedem pe parcursul serialului. E o sensibiloasă așa un pic! Iubitoare și sensibiloasă.”

Cum este dinamica pe platourile de filmare cu atâția actori tineri

„E minunată pentru că e foarte echilibrată. Avem actori din generația mea, avem actori din generația anterioară și sunt și din generațiile care au venit după a mea”, recunoaște Ioana. „Mi se pare că atât timp cât se adună la un loc oameni talentați lucrurile funcționează.”

„Și dacă au și caracter e foarte bine”, completează Andrei Aradits.

„E foarte bine ce a adăugat”, spune Ioana. „Ceea ce e cazul la noi în producție.”

Pe cine ar alege Ioana Flora între domnul Geo și Basty

„Amândoi sunt niște colegi minunați”, spune Ioana despre Marian Râlea și Andrei Aradits. „Aș alege un soț care m-a înșelat?! Nu! Nu, nu aș alege un soț care m-a înșelat sau care mi-a greșit cu ceva, să zicem. De ce să-l mai aleg încă o dată? E masochistă Lili? În plus, are pe cineva la care chiar ține. Ține la Basty foarte tare. Nu știu în ce măsură și în ce fel - o să vedem în serial.”

Ce sfaturi are Ioana Flora pentru actorii aflați la început de drum

„Să fie determinați, să muncească”, spune Ioana.

„Și să se căsătorească cu cineva care aduce un venit stabil familiei”, intervine Andrei Aradits. „Un dentist!” glumește el.

„Asta e foarte bună! Nu un artist”, râde Ioana. „Un dentist, nu un artist! Evident că este o glumă! Fiecare alege pe cine crede că îi face cel mai bine în viață, dar, profesional vorbind, cred că acestea sunt premisele: să fie determinat, să muncească în acest sens și să se autoperfecționeze mereu, să se depășească, să nu se compare cu ceilalți. Să ia exemplu pe cineva, să îl admire.”

„Să nu te mănânce invidia”, precizează Andrei Aradits.

„Exact. Să nu se autocompătimească, playing the victim. Acestea sunt toate lucruri care te consumă inutil, este enorm de multă energie pierdută. Nu încape dacă vrei să mergi înainte”, recomandă Ioana Flora. „Mergi înainte pe drumul tău și vezi doar exemplele bune. Fură meserie de la cei care sunt în jurul tău foarte buni și creează-ți, generează-ți proiecte și dă zece probe ca să iei una și fii activ, proactiv. N-o să-ți sune telefonul dacă nu-ți plătești abonamentul”, adaugă Ioana la final în spirit de glumă.

