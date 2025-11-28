Interviu Adrian Ștefan. Actorul din Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, despre rolul din serial, dar și cel de tată: „M-a îmbogățit”

Adrian Ștefan vorbește în exclusivitate pentru a1.ro despre provocarea de a-i da viață lui Matei Mincu, paternitate și actorie. Iată ce a dezvăluit.

Adrian Ștefan interpretează rolul lui Matei Mincu în serialul original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN - un personaj excentric, care a dat peste cap viața multor personaje. Actorul vorbește deschis despre provocările meseriei, al rolului de proaspăt tătic și personajele pe care dorește să le interpreteze în viitor.

Ne-am strecurat în culisele serialului Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, chiar în timpul filmărilor. Ce am reușit să aflăm de la Adrian Ștefan, chiar și printre șoapte

Actor cu o carieră solidă în teatru, film și televiziune, Adrian Ștefan a revenit pe micile ecrane odată cu rolul din serialul original Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN. De-a lungul timpului, acesta a jucat în numeroase spectacole, între care Audiție pentru Medeea, în regia lui Silviu Jicman, pe scena Teatrului Național, Îngerul electric, sub direcția lui Radu Afrim, la Teatrul ACT, Bent, regizat de Ellie Malka, şi Nebunia regelui George, în regia lui Petre Bokor, ambele la Teatrul Bulandra.

În televiziune, a devenit cunoscut și îndrăgit de public și datorită rolurilor din producțiile de succes semnate de Ruxandra Ion, precum Daria, iubirea mea, unde a jucat rolul principal, Dan, primul serial românesc Numai iubirea, unde l-a interpretat pe Gelu, dar şi Lacrimi de iubire, Regina, Iubire și onoare sau Aniela.

Adrian Ștefan a dezvăluit în exclusivitate pentru a1.ro detalii despre personajul pe care îl interpretează, situațiile în care se regăsește Matei Mincu, rolurile la care visează, dar și detalii din viața personală.

Matei Mincu este un personaj ”condimentat” în serialul Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN. Cum ”te înțelegi” cu el

„Ne înțelegem destul de bine, ca să zic așa. Nu suntem foarte-foarte diferiți în a vedea lucrurile”, mărturisește Adrian Ștefan.

Ai spus la început că aveți în comun o oarecare inocență și naivitate. Cât de mult s-a schimbat percepția ta de atunci

„Percepția mea nu cred că s-a schimbat foarte mult. Bine, în funcție de [arată scenariul]. Sunt situații și situații. Nu am stat atât de mult să mă gândesc la mine și la el pentru că nu sunt neapărat situații atât de excepționale”, spune actorul.

Ce ai vrea să ”furi” de la Matei și să îți însușești în viața de zi cu zi

„Poate că mai multă răbdare n-ar strica”, mărturisește acesta. „Da, răbdarea.”

Ai devenit recent tată. Felicitări! Atât tu, cât și partenera ta aveți un program încărcat și aș spune și haotic. Cum gestionați totul în noile circumstanțe

„Cu disciplină”, spune el. „Ne așteptăm programul, după care ne facem noi programul. Tot timpul lucrăm la program.”

Venirea pe lume a fiului tău a influențat într-o oarecare măsură modul în care Matei se raportează la sarcina Sandrei

„Da, categoric. Sunt proaspăt trecut prin asta și m-a îmbogățit foarte mult nașterea fiului meu”, spune cu zâmbetul pe buze actorul.

Ai o carieră temeinică pe scenă și în televiziune. Ce personaj nu ai avut încă șansa să joci, dar ți-ar face o mare plăcere

„Abordez fiecare pesonaj cu aceeași plăcere. Nu am ceva anume... să-mi doresc o anumită tipologie de personaj sau vreun personaj celebru. Fiecare rol îl iau așa cum vine”, spune sincer Adrian Ștefan.

Ce consideri că este cel mai dificil în cariera de actor, cel puțin în România

„Nu știu”, se gândește el. „Cred că mi-aș dori mai multe producții.

Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN, în fiecare joi, de la 20:30, la Antena 1 și în AntenaPLAY

Telespectatorii pot urmări povestea de iubire a lui Matei Mincu și Sandra Istrate la Antena 1 și în AntenaPLAY, în fiecare joi, de la 20:30. Sezonul 2 este deja la episodul 12, iar povestea pare să fie la fel de încâlcită ca la început. Secretele ies la iveală și răsturnările de situație îi iau pe toți prin surprindere.