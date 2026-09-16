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Ana Baniciu, singura prietenă a lui Liviu Teodorescu. Cine și-a dorit ca cei doi să formeze un cuplu

Liviu Teodorescu a vorbit cu sinceritate despre relația de prietenie pe care o are cu Ana Baniciu, cei doi cunoscându-se de mai mulți ani și având în continuare o legătură apropiată.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Miercuri, 16 Septembrie 2026, 19:00 | Actualizat Miercuri, 16 Septembrie 2026, 21:15
Ana Baniciu, singura prietenă a lui Liviu Teodorescu. Cine și-a dorit ca cei doi să formeze un cuplu | antena 1
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Artistul a povestit despre perioada în care au lucrat împreună și despre locul pe care Ana l-a ocupat în parcursul său profesional, dar și despre felul în care a fost privită această relație de-a lungul timpului.

Ana Baniciu, singura prietenă a lui Liviu Teodorescu. Cine și-a dorit ca cei doi să formeze un cuplu

Pentru Liviu, perioada petrecută alături de Ana Baniciu a însemnat mai mult decât o simplă colaborare. Artistul a descris acel loc în care se întâlneau drept „locul nostru de joacă”, însă nu era vorba despre o joacă obișnuită, ci despre una care presupunea multă muncă, implicare și pasiune.

Cei doi au reușit să păstreze o relație de prietenie chiar și după ce drumurile lor profesionale au început să se desfășoare în direcții diferite. Liviu a recunoscut că s-a înțeles întotdeauna bine cu Ana și că ea se numără printre puținele fete din cercul său apropiat cu care nu a existat niciodată ceva mai mult decât o prietenie.

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Întrebat dacă i-a plăcut vreodată de Ana în sens romantic, răspunsul lui a fost clar: „Nu în sensul ăla”. Pentru el, relația lor a rămas una bazată pe respect, apropiere și colaborare.

Ana Baniciu, la rândul ei, i-a transmis lui Liviu un mesaj plin de apreciere. „Tu știi că eu sunt fana ta dintotdeauna. Apreciez munca ta din ultimii ani, faci totul cu pasiune, te iubesc și te respect”, i-a spus artista, evidențiind evoluția profesională a acestuia și dedicarea pe care o vede în munca lui.

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Cuvintele Anei vin după ani în care cei doi au împărțit aceeași pasiune pentru muzică și au transformat ceea ce putea părea o simplă distracție într-o experiență profesională importantă. Prietenia lor a rămas, astfel, una dintre acele relații care au trecut testul timpului fără să fie nevoie să depășească granița dintre prietenie și iubire.

Pentru Liviu Teodorescu, Ana rămâne o persoană importantă dintr-o perioadă semnificativă a vieții sale, iar declarațiile celor doi arată că legătura lor continuă să fie una bazată pe apreciere și respect reciproc.

Liviu Teodorescu, despre relația cu Marius Moga

O altă persoană importantă pentru parcursul profesional al lui Liviu Teodorescu este Marius Moga. Artistul nu a uitat sprijinul pe care acesta i l-a oferit la începutul carierei și vorbește cu recunoștință despre contribuția lui.

„Niciodată n-o să uit aportul lui în ceea ce privește cariera mea. Eram un băiat de care nu știa nimeni”, a mărturisit Liviu, amintind de perioada în care Moga a avut un rol important în dezvoltarea sa profesională.

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Chiar dacă în ultimii doi ani cei doi nu au mai fost la fel de apropiați, Liviu spune că nu există resentimente între ei. „Nu suntem în relații rele, când ne vedem, socializăm”, a explicat artistul.

Liviu are și o părere puternică despre Marius Moga ca profesionist. Îl consideră un adevărat „geniu” și spune că tocmai acest nivel de creativitate poate face uneori colaborarea mai dificilă.

„Geniu, este real un geniu. Poate de asta e greu uneori să lucrezi cu geniile”, a spus Liviu Teodorescu despre Marius Moga.

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Astfel, în timp ce relația cu Ana Baniciu a rămas una de prietenie sinceră, Marius Moga ocupă un loc aparte în povestea profesională a lui Liviu. Chiar dacă timpul a schimbat dinamica dintre ei, recunoștința pentru începuturile carierei a rămas.

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