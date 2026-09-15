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Elisabeta Lipă, dezvăluire mai puțin știută la Furnicuțele. Este cetățean de onoare într-o capitală europeană

Invitată în cadrul emisiunii Furnicuțele cu Cătălin Măruță, Elisabeta Lipă a dezvăluit că a primit distincția de cetățean de onoare într-o capitală europeană. Află UNDE!!

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Marti, 15 Septembrie 2026, 19:00 | Actualizat Marti, 15 Septembrie 2026, 15:22
Elisabeta Lipă, dezvăluire mai puțin știută la Furnicuțele. Este cetățean de onoare într-o capitală europeană | antena 1
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Elisabeta Lipă a făcut o dezvăluire neașteptată în platoul emisiunii „Furnicuțele”, unde a venit însoțită de soțul său și de mai multe colege care i-au fost alături de-a lungul impresionantei sale cariere în canotaj.

Elisabeta Lipă, dezvăluire mai puțin știută la Furnicuțele

Fosta mare sportivă a povestit despre una dintre recunoașterile de care se bucură peste hotare, iar Cătălin Măruță nu a ratat ocazia de a transforma informația într-o glumă.

Elisabeta Lipă a dezvăluit că este cetățean de onoare al Atenei, un titlu care reflectă legătura sa puternică cu lumea canotajului și performanțele obținute de-a lungul anilor. Informația i-a surprins pe cei din platou, iar Cătălin Măruță a venit imediat cu o replică amuzantă.

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Prezentatorul emisiunii „Furnicuțele” a glumit pe seama beneficiilor pe care le-ar putea avea acum fosta campioană atunci când ajunge în capitala Greciei. În spiritul emisiunii, Măruță a remarcat că, fiind cetățean de onoare, Elisabeta Lipă ar putea avea parte chiar și de transport gratuit în Atena.

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Momentul a adus zâmbete în platou și a scos la iveală și o parte mai puțin cunoscută din povestea sportivei.

Elisabeta Lipă nu a vrut niciodată să renunțe la canotaj

Dincolo de glumele din platoul emisiunii, Elisabeta Lipă a vorbit și despre parcursul său în sport. Canotajul a însemnat pentru ea ani întregi de muncă, sacrificii și momente dificile, însă niciodată nu a luat în calcul să renunțe.

Indiferent cât de grele au fost antrenamentele, competițiile sau perioadele în care presiunea devenea uriașă, pasiunea pentru canotaj a făcut-o să meargă mai departe. Performanțele sale au fost construite în timp, alături de oameni care au contribuit la fiecare etapă a carierei.

În platoul „Furnicuțele”, Elisabeta Lipă nu a fost singură. Soțul său i-a fost alături, dar și câteva dintre colegele cu care a împărțit de-a lungul anilor atât antrenamentele, cât și emoțiile marilor competiții.

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Prezența lor împreună a oferit o perspectivă asupra unei cariere în care succesul nu a fost niciodată doar despre medalii. În spatele performanțelor au existat echipă, prietenii, sacrificii și foarte multă determinare. Iar faptul că Elisabeta Lipă continuă să vorbească despre canotaj cu aceeași pasiune arată cât de important a rămas acest sport în viața sa.

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