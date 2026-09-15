Antena Căutare
Home Furnicuțele Stiri Pe cine sună Ștefan Bănică prima dată atunci când ajunge într-o altă țară. Cum folosește artistul serviciile de telefonie mobilă

Pe cine sună Ștefan Bănică prima dată atunci când ajunge într-o altă țară. Cum folosește artistul serviciile de telefonie mobilă

Ștefan Bănică, dezvăluiri la „Furnicuțele”. Pe cine sună prima dată când ajunge într-o țară străină și ce spune despre inteligența artificială.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Marti, 15 Septembrie 2026, 14:28 | Actualizat Marti, 15 Septembrie 2026, 14:28
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Ediția din 14 septembrie 2026 a emisiunii „Furnicuțele”, sezonul 2, l-a avut în centrul atenției pe Ștefan Bănică. Artistul a răspuns întrebărilor adresate de furnicuțe și a făcut dezvăluiri despre obiceiurile sale, călătorii, familie, dar și despre impactul inteligenței artificiale.

Cum folosește artistul serviciile de telefonie mobilă

Ștefan Bănică a vorbit și despre momentul în care ajunge într-o țară străină și despre persoana pe care simte nevoia să o contacteze prima dată. Artistul a mărturisit că, indiferent de destinație, primul gând îi este la oamenii dragi.

„Dacă ai fi acum într-o altă țară, pe cine ai suna primul să le spui că ești bine?”

DIGI Romania are o calitate excelenta a rețelei mobile.

„Pe ai mei, copiii mei, soția mea sau pe mama sau pe prietenii mei buni. Cred că asta aș face ca să împărtășesc cu ei, poate să fie și o bucurie sau poate fi și un necaz”, a răspuns Ștefan Bănică.

Artistul a fost întrebat și dacă există o aplicație de pe telefon fără de care nu ar putea funcționa o zi întreagă. Ștefan Bănică a dezvăluit că, de multe ori, chiar uită telefonul și a făcut o comparație cu perioada în care telefoanele mobile nu existau.

„De multe ori îmi uit telefonul. Pe vremuri, când nu existau mobilele, dacă întâlneai o fată care îți plăcea, repetai de 100 de ori numărul de telefon în cap. Acum nu mai repeți, deci memoria ta nu mai lucrează. Te-aș minți să-ți spun cum că am o aplicație fără de care nu pot să trăiesc”, a spus artistul.

Ștefan Bănică, despre inteligența artificială

Ștefan Bănică a vorbit și despre inteligența artificială și despre schimbările pe care aceasta le aduce. Artistul a recunoscut că evoluția tehnologiei îl îngrijorează, mai ales în ceea ce privește emoția autentică.

„Mă sperie pentru că unele lucruri nu se pot schimba, niciodată nu cred că inteligența artificială ar putea înlocui emoția autentică. Toată schimbarea asta evident că are un sens, dar cred că trebuie să pui punct la un moment dat”, a mărturisit artistul.

În cadrul emisiunii, Ștefan Bănică a fost întrebat și cum preferă să transmită o veste importantă: printr-un mesaj sau printr-un apel telefonic. Artistul a fost categoric și a spus că preferă să sune, mai ales atunci când are ceva important de comunicat.

Ștefan Bănică Jr. și-a cumpărat prima chitară la 14 ani, din banii strânși în pușculiță. „Era o sticlă de…”...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Ce s-a găsit în conturile generalului Ioniță după moarte. Cum a împărţit amanta Alice banii cu soţia defunctului, detalii şoc! Ce s-a găsit în conturile generalului Ioniță după moarte. Cum a împărţit amanta Alice banii cu soţia defunctului, detalii şoc!
Observatornews.ro Interlopul Viorel Oarză a fost găsit împuşcat în cap într-o pădure din Iaşi Interlopul Viorel Oarză a fost găsit împuşcat în cap într-o pădure din Iaşi
Antena 3 „Sydney Sweeney, așa arată femeile în sport”. Actrița a filmat dezbrăcată pentru o reclamă la pariuri sportive și a stârnit furie „Sydney Sweeney, așa arată femeile în sport”. Actrița a filmat dezbrăcată pentru o reclamă la pariuri sportive și a stârnit furie
Comentarii


Insula Iubirii | Parodia, cu George Tănase și Ionuț Rusu, e acum în AntenaPLAY. Vezi reinterpretarea show-ului fenomen!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Insula Iubirii | Parodia, cu George Tănase și Ionuț Rusu, e acum în AntenaPLAY. Vezi reinterpretarea show-ului fenomen!
Citește și
Ștefan Bănică Jr. și-a cumpărat prima chitară la 14 ani, din banii strânși în pușculiță. „Era o sticlă de…”
Ștefan Bănică Jr. și-a cumpărat prima chitară la 14 ani, din banii strânși în pușculiță. „Era o sticlă...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Loredana Groza, mesaj neașteptat pentru Ștefan Bănică Jr. la Furnicuțele: „Acest Casanova al…”
Loredana Groza, mesaj neașteptat pentru Ștefan Bănică Jr. la Furnicuțele: „Acest Casanova al…”
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină!
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină! AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg”
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg” Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit împușcat în cap
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR BZI
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică Jurnalul
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile frumoase trebuie să...
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile... Kudika
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de necazuri
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de... Redactia.ro
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata Observator
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x