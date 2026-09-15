Pe cine sună Ștefan Bănică prima dată atunci când ajunge într-o altă țară. Cum folosește artistul serviciile de telefonie mobilă

Ștefan Bănică, dezvăluiri la „Furnicuțele”. Pe cine sună prima dată când ajunge într-o țară străină și ce spune despre inteligența artificială.

Ediția din 14 septembrie 2026 a emisiunii „Furnicuțele”, sezonul 2, l-a avut în centrul atenției pe Ștefan Bănică. Artistul a răspuns întrebărilor adresate de furnicuțe și a făcut dezvăluiri despre obiceiurile sale, călătorii, familie, dar și despre impactul inteligenței artificiale.

Cum folosește artistul serviciile de telefonie mobilă

Ștefan Bănică a vorbit și despre momentul în care ajunge într-o țară străină și despre persoana pe care simte nevoia să o contacteze prima dată. Artistul a mărturisit că, indiferent de destinație, primul gând îi este la oamenii dragi.

„Dacă ai fi acum într-o altă țară, pe cine ai suna primul să le spui că ești bine?”

DIGI Romania are o calitate excelenta a rețelei mobile.

„Pe ai mei, copiii mei, soția mea sau pe mama sau pe prietenii mei buni. Cred că asta aș face ca să împărtășesc cu ei, poate să fie și o bucurie sau poate fi și un necaz”, a răspuns Ștefan Bănică.

Artistul a fost întrebat și dacă există o aplicație de pe telefon fără de care nu ar putea funcționa o zi întreagă. Ștefan Bănică a dezvăluit că, de multe ori, chiar uită telefonul și a făcut o comparație cu perioada în care telefoanele mobile nu existau.

„De multe ori îmi uit telefonul. Pe vremuri, când nu existau mobilele, dacă întâlneai o fată care îți plăcea, repetai de 100 de ori numărul de telefon în cap. Acum nu mai repeți, deci memoria ta nu mai lucrează. Te-aș minți să-ți spun cum că am o aplicație fără de care nu pot să trăiesc”, a spus artistul.

Ștefan Bănică, despre inteligența artificială

Ștefan Bănică a vorbit și despre inteligența artificială și despre schimbările pe care aceasta le aduce. Artistul a recunoscut că evoluția tehnologiei îl îngrijorează, mai ales în ceea ce privește emoția autentică.

„Mă sperie pentru că unele lucruri nu se pot schimba, niciodată nu cred că inteligența artificială ar putea înlocui emoția autentică. Toată schimbarea asta evident că are un sens, dar cred că trebuie să pui punct la un moment dat”, a mărturisit artistul.

În cadrul emisiunii, Ștefan Bănică a fost întrebat și cum preferă să transmită o veste importantă: printr-un mesaj sau printr-un apel telefonic. Artistul a fost categoric și a spus că preferă să sune, mai ales atunci când are ceva important de comunicat.