Carmen Negoiță s-a reîntors în Bali după experiența Asia Express și a ajutat o familie nevoiașă. Ce s-a întâmplat atunci.

Carmen Negoiță s-a întors în Bali, la ceva timp după aventura Asia Express, și a revăzut o adolescentă pe care a cunoscut-o în timpul competiției. Întâlnirea din urmă cu câțiva ani a impresionat-o profund pe concurentă, iar promisiunea pe care i-a făcut-o tinerei nu a fost uitată. De această dată, Carmen a venit pregătită să-i ofere un cadou special, care a transformat revederea într-un moment emoționant.

Carmen Negoiță s-a reîntors în Bali după experiența Asia Express

Experiența Asia Express a însemnat pentru Carmen Negoiță și Andreea nu doar provocări, drumuri lungi și momente în care și-au pierdut răbdarea, ci și întâlniri cu oameni care le-au schimbat perspectiva asupra vieții. Cele două au trecut prin situații dificile, au avut parte de certuri, dar și de momente în care și-au depășit fricile și au descoperit lucruri noi despre ele.

Unul dintre episoadele care i-au rămas întipărite în minte lui Carmen s-a petrecut în Bali, când o adolescentă de 16 ani le-a invitat pe ea și pe Andreea acasă la familia sa. Cele două au acceptat invitația și au pornit spre o locuință aflată departe de drumul principal.

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Au descoperit o familie cu posibilități materiale modeste, care le-a primit însă cu multă căldură. Fata împărțea camera cu alte șase sau șapte persoane, iar condițiile de trai erau dificile. Cu toate acestea, gazdele au făcut tot ce au putut pentru a le oferi celor două românce ceva de mâncare. Mama adolescentei le-a pregătit un fel de mâncare din legume, iar a doua zi fata le-a adus banane, din puținul pe care îl avea.

Motivul pentru care Carmen Negoiță a rămas foarte impresionată

Carmen a fost impresionată și de pasiunea tinerei pentru vioară. În timpul întâlnirii, aceasta i-a povestit că și-ar dori să învețe să cânte, dar nu avea instrumentul necesar. Cele două au petrecut timp împreună, iar Carmen a ajutat-o inclusiv să învețe câteva cuvinte în engleză, folosind universul Harry Potter.

La plecare, concurentele i-au oferit fetei banii pe care îi aveau, aproximativ cinci dolari, și i-au promis că, într-o zi, îi vor trimite o vioară.

Promisiunea nu a fost uitată. Carmen s-a întors în Bali și a pregătit o surpriză pe care adolescenta cu greu a putut să o creadă: i-a dus o vioară și un costum Harry Potter. Revederea a fost cu atât mai specială cu cât gestul a împlinit o dorință pe care fata o exprimase în timpul întâlnirii lor din Asia Express.