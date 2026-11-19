Virgil Ianțu și Vlad Enăchescu au povestit la Furnicuțele care a fost motivul pentru care celebrul prezentator și-a ratat cariera de comentator sportiv. Cum s-a întâmplat totul.

Virgil Ianțu ar fi putut avea o carieră neașteptată în comentariul sportiv, însă o întâmplare din timpul Campionatului Mondial de fotbal din 2002 i-a schimbat planurile.

Motivul pentru care Virgil Ianțu „și-a ratat” cariera de comentator sportiv

Vlad Enăchescu a povestit episodul care l-ar fi putut transforma pe prezentatorul TV într-o voce familiară pentru iubitorii fotbalului, dezvăluind că acesta a avut chiar șansa de a comenta un meci important.

Povestea s-a petrecut în timpul Mondialului din Coreea de Sud și Japonia, când Ianțu urmărea de acasă transmisiunile sportive, după ce terminase filmările. Într-un moment de entuziasm, acesta s-a gândit că ar putea merge să comenteze chiar finala competiției, alături de Emil Grădinescu.

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„Se întâmpla în 2002, Campionatul Mondial de fotbal, Coreea și Japonia. Eram acasă, singur, terminasem filmările, el alături de Emil Grădinescu comentau. Mă uitam la un meci, erau ziua meciurile. Eu am zis: de ce nu mă duc la finală?”, a relatat Virgil Ianțu.

Ideea părea suficient de realistă pentru ca prezentatorul să ajungă să urmărească atent desfășurarea partidei, cu speranța că va primi un moment de intrare în direct.

Cum s-a petrecut totul

Emoțiile au crescut pe măsură ce meciul se apropia de pauză și, ulterior, de final, însă momentul mult așteptat nu a mai venit, deși Virgil Ianțu se afla lângă ceilalți doi comentatori la vremea respectivă.

Ianțu a rămas cu căștile pe urechi, lângă ei, convins că urma să fie introdus în transmisiune, dar planurile celor din echipa de comentariu au fost cu totul altele. Abia ulterior a înțeles că fusese uitat.

„Și aud: ne vedem după pauză. După pauză, așteptam să intru. Mă gândeam la final, se apropie finalul. Am uitat să-l băgăm pe ăsta. Am stat stresat tot meciul”, a rememorat acesta, cu umor, întâmplarea.

Vlad Enăchescu a privit episodul drept o oportunitate importantă pentru Ianțu, care ar fi putut reprezenta începutul unei alte direcții profesionale. „A fost și meci bun, a fost șansa lui”, a punctat Enăchescu.

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Ce meci de fotbal a ajuns să comenteze până la urmă Virgil Ianțu

Totuși, Virgil Ianțu a ajuns să comenteze un meci de fotbal, într-o altă împrejurare, fiind vorba despre partida de baraj dintre Gloria Buzău și Poli. Experiența a rămas una aparte, chiar dacă nu a fost începutul unei cariere în televiziunea sportivă.

Vlad Enăchescu a mai rememorat și o întâlnire cu Ianțu și Răzvan Vasilache, în troleibuzul 86, cei doi venind de undeva, într-un episod care completează amintirile despre perioada respectivă.

Cariera de comentator sportiv a lui Virgil Ianțu a rămas o posibilitate neexplorată pe deplin, în ciuda unei șanse care, după cum povestește Vlad Enăchescu, ar fi putut schimba traseul profesional al prezentatorului.