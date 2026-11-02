Puya și Melinda Gărdescu formează unul dintre cuplurile longevive din showbizul românesc. Sunt împreună de aproximativ 20 de ani și au o familie frumoasă, cu trei fete.

Cum și-a cerut Puya soția în căsătorie, după 20 de ani de relație. Detaliul neașteptat despre acel moment: „Eram îmbrăcat în…” | antena 1

Povestea lor de dragoste a început însă într-un mod neașteptat, iar cererea în căsătorie a fost una cu totul specială.

Cum și-a cerut Puya soția în căsătorie, după 20 de ani de relație

Artistul a povestit că, în perioada în care era împreună cu Melinda, se ocupa singur inclusiv de organizarea concertelor. Se prezenta uneori drept altcineva atunci când suna la cluburi, pentru a-și asigura evenimentele în locurile în care urma să ajungă și partenera sa. Relația lor a avut parte de momente amuzante, dar și de mici neînțelegeri, pe care cei doi le privesc acum cu umor.

Unul dintre cele mai importante momente a fost cererea în căsătorie. Puya și Melinda erau împreună de aproximativ doi ani și se mutaseră deja împreună când rapperul a decis să facă pasul cel mare. Artistul a ales o metodă originală, îmbrăcându-se în Moș Crăciun pentru a o cere de soție.

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Melinda a povestit, la rândul ei, despre începuturile relației și despre gesturile romantice ale partenerului său. Printre amintirile sale se numără plimbările lungi prin parcul IOR și momentele în care Puya îi arată că se gândește la ea, inclusiv prin flori.

Puya a cerut-o în căsătorie îmbrăcat în Moș Crăciun

Astăzi, cei doi sărbătoresc 15 ani de căsătorie și aproximativ 20 de ani de relație. De-a lungul timpului, au construit o familie și au învățat să-și gestioneze diferențele de caracter.

Puya recunoaște că poate fi mai sever în relația cu fiicele lor, în timp ce Melinda este mai înțelegătoare. Totuși, cei doi spun că sunt pe aceeași lungime de undă în privința educației copiilor și că se consideră norocoși să aibă fete cuminți.

În ceea ce privește gelozia, Melinda recunoaște că este foarte geloasă, în timp ce Puya spune că nu obișnuiește să facă scene și că vede gelozia într-o manieră constructivă.

Chiar dacă viața de familie s-a schimbat odată cu adolescența fetelor, cei doi continuă să formeze o echipă. După două decenii împreună, povestea lor demonstrează că o relație poate rezista atunci când există înțelegere, umor și dorința de a merge mai departe împreună.