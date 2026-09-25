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Meseria pe care ar fi ales-o Radu Darie dacă nu ar fi devenit bucătar. Ce uniformă ar fi purtat cu mândrie

Înainte de antreprenoriat, Radu Darie și-a imaginat un alt drum profesional. Și-ar fi dorit să devină polițist, mai exact să lucreze în zona economică.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Vineri, 25 Septembrie 2026, 19:00 | Actualizat Vineri, 25 Septembrie 2026, 17:06
Meseria pe care ar fi ales-o Radu Darie dacă nu ar fi devenit bucătar. Ce uniformă ar fi purtat cu mândrie | antena 1
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Atracția pentru această meserie a început încă din anii de gimnaziu, când făcea mult sport și își dorea să continue într-un domeniu în care disciplina și condiția fizică să conteze. Dincolo de toate acestea, recunoaște că l-a atras și prestanța pe care o oferea uniforma.

Meseria pe care ar fi ales-o Radu Darie dacă nu ar fi devenit bucătar

Drumul său a ajuns însă să ia o altă direcție. A urmat cursurile ASE, iar ideea antreprenoriatului a venit, într-un fel, din familie. Bunica sa gătea în fiecare zi, iar pasiunea pentru mâncare și pentru ceea ce se poate construi în jurul ei a rămas o constantă. Mai târziu, și mama sa avea să joace un rol important în apropierea lui de antreprenoriat.

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Un moment important din povestea lui Radu Darie a fost plecarea în Belgia, în 2011. A locuit acolo timp de patru ani, iar Bruxelles-ul i-a oferit și o perspectivă diferită asupra gastronomiei. Într-o braserie din oraș a descoperit o tartă care i-a rămas în memorie dintre toate cele disponibile. Astfel de experiențe au contribuit la formarea unei viziuni în care produsul, gustul și experiența clientului trebuie să fie cunoscute direct de antreprenor.

„Dacă nu știi să faci ceea ce vinzi, businessul nu are succes și nu vei avea o imagine de ansamblu asupra visului tău”, este una dintre ideile care îi definesc perspectiva asupra antreprenoriatului.

Parcursul nu a fost însă lipsit de momente dificile. Radu Darie spune deschis că a trecut printr-un faliment. În acea perioadă, alături de el au fost prieteni, un sprijin pentru care mărturisește că nu era pregătit. Experiența a devenit, în timp, una dintre lecțiile importante ale parcursului său profesional.

Prietenia cu Radu Ciucă

Prietenia a avut, de altfel, un rol important în povestea sa. Printre oamenii apropiați se numără Radu Ciucă, iar anumite oportunități au apărut în urma unor întâlniri și conversații care, la momentul respectiv, puteau părea simple invitații. Una dintre acestea a ajuns să-i ofere o șansă pe care a ales să o valorifice.

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Astăzi, povestea lui Radu Darie este mai puțin despre cariera pe care ar fi putut să o aibă și mai mult despre drumul pe care l-a construit. De la visul de a purta uniforma de polițist, la ASE, apoi la antreprenoriat, parcursul său arată cum un plan profesional se poate transforma radical atunci când întâlnește pasiunea, oamenii potriviți și disponibilitatea de a o lua de la capăt.

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