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Furnicuțele 2026. Roxana Ionescu a lăsat Bucureștiul pentru iubire! Cum a început capitolul din Timișoara

Episodul 15 al sezonului 2 al emisiunii „Furnicuțele”, difuzat pe 28 septembrie 2026. Roxana Ionescu a făcut confesiuni despre decizia radicală de a lăsa în urmă Capitala și de a începe o viață nouă în Timișoara de dragul partenerului ei. Vedeta a mărturisit că nu credea vreodată că se va muta din București, însă pașii au dus-o spre această schimbare în anul 2018. Relația lor s-a consolidat rapid, iar în anul 2020 cei doi au făcut pasul cel mare și s-au căsătorit.
Luni, 28.09.2026, 18:30
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Furnicuțele 2026. Roxana Ionescu își recunoaște cel mai mare defect la Lucrarea de control: „Sunt naivă”

Furnicuțele 2026. Roxana Ionescu își recunoaște cel mai mare defect la Lucrarea de control: „Sunt naivă”

Logo show Luni, 28.09.2026, 19:00 Furnicuțele 2026. Roxana Ionescu, confesiuni despre aspectul ei fizic: „Am făcut multe prostii pentru a slăbi!”

Furnicuțele 2026. Roxana Ionescu, confesiuni despre aspectul ei fizic: „Am făcut multe prostii pentru a slăbi!”

Logo show Luni, 28.09.2026, 18:50 Furnicuțele 2026. Roxana Ionescu, adevărul despre prietenia cu Giulia Anghelescu: „Nu o suportam la început!”

Furnicuțele 2026. Roxana Ionescu, adevărul despre prietenia cu Giulia Anghelescu: „Nu o suportam la început!”

Logo show Luni, 28.09.2026, 18:38 Furnicuțele 2026. Roxana Ionescu, probă în beznă! Reacția genială a Roxanei Ionescu când a găsit cheia spre ieșire

Furnicuțele 2026. Roxana Ionescu, probă în beznă! Reacția genială a Roxanei Ionescu când a găsit cheia spre ieșire

Logo show Luni, 28.09.2026, 18:30 Furnicuțele 2026. Roxana Ionescu, luată prin surprindere în platou de părinții ei

Furnicuțele 2026. Roxana Ionescu, luată prin surprindere în platou de părinții ei

Logo show Luni, 28.09.2026, 18:22 Furnicuțele 2026. Legătură specială de nășie! Mesajul transmis de Dani Oțil pentru Roxana Ionescu

Furnicuțele 2026. Legătură specială de nășie! Mesajul transmis de Dani Oțil pentru Roxana Ionescu

Logo show Luni, 28.09.2026, 18:16 Furnicuțele 2026. Tinu, soțul Roxanei Ionescu, adevărul despre pasul cel mare: „Socrii m-au susținut!”

Furnicuțele 2026. Tinu, soțul Roxanei Ionescu, adevărul despre pasul cel mare: „Socrii m-au susținut!”

Logo show Luni, 28.09.2026, 18:00 Furnicuțele 2026. Roxana Ionescu încearcă să ghicească melodia cântată de Oase cu apă în gură

Furnicuțele 2026. Roxana Ionescu încearcă să ghicească melodia cântată de Oase cu apă în gură

Logo show Luni, 28.09.2026, 17:48 Furnicuțele 2026. Ce spune Cocuța despre începuturile Roxanei Ionescu în televiziune: „Este o profesionistă”

Furnicuțele 2026. Ce spune Cocuța despre începuturile Roxanei Ionescu în televiziune: „Este o profesionistă”

Logo show Luni, 28.09.2026, 17:19 Furnicuțele 2026. Roxana Ionescu, despre debutul în televiziune! Cum a ajuns „Mama Natura” pe ecran la doar 16 ani

Furnicuțele 2026. Roxana Ionescu, despre debutul în televiziune! Cum a ajuns „Mama Natura” pe ecran la doar 16 ani

Logo show Luni, 28.09.2026, 17:09 Mireasa sezonul 14. Moment special pentru Paula și Alberto: „Simt că te iubesc!”

Mireasa sezonul 14. Moment special pentru Paula și Alberto: „Simt că te iubesc!”

Logo show Luni, 28.09.2026, 15:58 Mireasa sezonul 14. Ronaldo, mărturisire sinceră despre trecutul său: ”Parcă viața mea nu mai avea sens!”

Mireasa sezonul 14. Ronaldo, mărturisire sinceră despre trecutul său: ”Parcă viața mea nu mai avea sens!”

Logo show Luni, 28.09.2026, 15:48
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