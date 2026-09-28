Furnicuțele 2026. Roxana Ionescu a lăsat Bucureștiul pentru iubire! Cum a început capitolul din Timișoara

Episodul 15 al sezonului 2 al emisiunii „Furnicuțele”, difuzat pe 28 septembrie 2026. Roxana Ionescu a făcut confesiuni despre decizia radicală de a lăsa în urmă Capitala și de a începe o viață nouă în Timișoara de dragul partenerului ei. Vedeta a mărturisit că nu credea vreodată că se va muta din București, însă pașii au dus-o spre această schimbare în anul 2018. Relația lor s-a consolidat rapid, iar în anul 2020 cei doi au făcut pasul cel mare și s-au căsătorit.

Luni, 28.09.2026, 18:30