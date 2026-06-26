După câți ani a putut Anca Țurcașiu să vadă scena topless din Miss Litoral. De ce nu s-a uitat la ea însăși atâta timp

Anca Țurcașiu a fost invitată în emisiunea Furnicuțele și l-a avut alături de ea pe tatăl său. Aceasta a povestit cum, grație felului acestuia de a-i citi poezii când era mică, a avut în ea dorință de a se face actriță și cântăreață.
După câți ani a putut Anca Țurcașiu să vadă scena topless din Miss Litoral
Au trecut 40 de ani de la începutul carierei Ancăi Țurcașiu, însă momentele de pe scenă pe care le-a trăit alături de colegii săi, nu le va uita niciodată. A povestit, în fața fanilor și a lui Denise Rifai, faptul că atunci când ajungea la casele de cultură unde trebuia să performeze, intra cu cordon de poliție.
A menționat faptul că atât felul său de a fi, cât și educația și liniștea au ajutat-o să se transforme în femeia care este astăzi și pe care toată lumea o întrăgește.
În clasa a12-a, când a terminat școala pe vremea lui Ceaușescu, a reușit să ia la toate materiile notă de trece și a primit coroniță de fiecare dată. Imediat cum s-a terminat festivitatea de premiere, a fugit de-a dreptul pentru a ajuns la unul dintre spectacolele sale.
La vârsta de 20 de ani a realizat prima comedie după perioada comunistă. A avut un „rol principal într-o comedie de foarte bună calitate”. A fost interzisă timp de 3 luni de zile pentru că se spunea că s-a tuns ca Michael Jackson și că imita cântăreții din străinătate.
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Anca Țurcașiu și Aurelian Temișan se cunosc de foarte multă vreme, iar prietenia lor a început chiar pe scenă. Monica Davidescu, invitată în platoul emisiunii Furnicuțele, a vorbit despre felul de a fi al Ancăi Țurcașiu.
Cum este Anca Țurcașiu îndrăgostită
A fost căsătorită timp de 25 de ani, iar mesajul său de la finalul căsniciei i-a făcut pe fani să creadă că în viața Ancă Țurcașiu se vor întâmpla lucruri mult mai frumoase. Iată că așa s-a petrecut, asta pentru că vedeta iubește din nou. De data aceasta, un prieten de familie pe nume Călin.
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„N-aș fi ieșit din căsătorie, dar am avut un noroc fantastic, pentru că am început să trăiesc cea mai frumoasă viață.”, a povestit vedeta.
Nu a ținut să ofere prea multe detalii despre fosta sa relație, dar și căsnicie, însă a subliniat că în acest moment este fericită, chiar dacă nu-și dorește să se mai căsătorească din nou.„Furnicuțele”, invitat Radu Bucălae. Motivul pentru care nu vrea să facă un copil, după 11 ani de relație... „Furnicuțele”, invitată Karmen. Apariție surpriză cu bunica artistei, cum arată...