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După câți ani a putut Anca Țurcașiu să vadă scena topless din Miss Litoral. De ce nu s-a uitat la ea însăși atâta timp

Invitată în emisiunea Furnicuțele din data de 22 iunie 2026, Anca Țurcașiu a revăzut mai multe momente de la începuturile carierei sale.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 26 Iunie 2026, 17:30 | Actualizat Luni, 22 Iunie 2026, 15:56
După câți ani a putut Anca Țurcașiu să vadă scena topless din Miss Litoral. De ce nu s-a uitat la ea însăși atâta timp | antena 1
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Anca Țurcașiu a fost invitată în emisiunea Furnicuțele și l-a avut alături de ea pe tatăl său. Aceasta a povestit cum, grație felului acestuia de a-i citi poezii când era mică, a avut în ea dorință de a se face actriță și cântăreață.

După câți ani a putut Anca Țurcașiu să vadă scena topless din Miss Litoral

Au trecut 40 de ani de la începutul carierei Ancăi Țurcașiu, însă momentele de pe scenă pe care le-a trăit alături de colegii săi, nu le va uita niciodată. A povestit, în fața fanilor și a lui Denise Rifai, faptul că atunci când ajungea la casele de cultură unde trebuia să performeze, intra cu cordon de poliție.

A menționat faptul că atât felul său de a fi, cât și educația și liniștea au ajutat-o să se transforme în femeia care este astăzi și pe care toată lumea o întrăgește.

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În clasa a12-a, când a terminat școala pe vremea lui Ceaușescu, a reușit să ia la toate materiile notă de trece și a primit coroniță de fiecare dată. Imediat cum s-a terminat festivitatea de premiere, a fugit de-a dreptul pentru a ajuns la unul dintre spectacolele sale.

La vârsta de 20 de ani a realizat prima comedie după perioada comunistă. A avut un „rol principal într-o comedie de foarte bună calitate”. A fost interzisă timp de 3 luni de zile pentru că se spunea că s-a tuns ca Michael Jackson și că imita cântăreții din străinătate.

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Anca Țurcașiu și Aurelian Temișan se cunosc de foarte multă vreme, iar prietenia lor a început chiar pe scenă. Monica Davidescu, invitată în platoul emisiunii Furnicuțele, a vorbit despre felul de a fi al Ancăi Țurcașiu.

Cum este Anca Țurcașiu îndrăgostită

A fost căsătorită timp de 25 de ani, iar mesajul său de la finalul căsniciei i-a făcut pe fani să creadă că în viața Ancă Țurcașiu se vor întâmpla lucruri mult mai frumoase. Iată că așa s-a petrecut, asta pentru că vedeta iubește din nou. De data aceasta, un prieten de familie pe nume Călin.

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„N-aș fi ieșit din căsătorie, dar am avut un noroc fantastic, pentru că am început să trăiesc cea mai frumoasă viață.”, a povestit vedeta.

Nu a ținut să ofere prea multe detalii despre fosta sa relație, dar și căsnicie, însă a subliniat că în acest moment este fericită, chiar dacă nu-și dorește să se mai căsătorească din nou.

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