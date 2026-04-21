„Furnicuțele", invitată Diana Matei. Artista, emoționată până la lacrimi de cufărul primit de la Denise Rifai. Ce se afla în el

Diana Matei a fost invitata prezentatoarei Denise Rifai în ediția de pe 21 aprilie 2026 de Furnicuțele. Artista a fost emoționată până la lacrimi când a deschis cufărul cu amintiri de care au făcut rost iscusitele Furnicuțe. 

Publicat: Marti, 21 Aprilie 2026, 18:30 | Actualizat Marti, 21 Aprilie 2026, 17:11

Denise Rifai i-a oferit Dianei Matei un cufăr în care se afla o amintire de preț și anume plicul mamei plin de scrisori vechi de 24 de ani, scrise de Marian Cleante, soțul artistei. „Ăsta e plicul mamei. Nu cred așa ceva! De unde aveți voi asta?”, a spus Diana Matei surprinsă să-și vadă obiectul pe care nu îl mai ținuse de mult timp în mâini.

„Ești la Furnicuțe aici, Diana Matei. Unde te crezi? Hai să vedem ce e acolo? Mi s-a făcut mie pielea de găină. Ca de fiecare dată mi-ar plăcea ca cei de acasă să simtă emoția din platou. Furnicuțele mele au surse extraordinare și multe ajutoare”, i-a spus Denise Rifai invitatei sale.

Diana Matei a povestit că relația cu soțul ei a început când ea avea 21 de ani. Părinții ei nu au fost de acord cu relația artistei cu bărbatul mai mare cu 10 ani, care avea 2 copii la vremea aceea.

„În urmă cu 24 de ani când l-am cunoscut pe Marian, pe soțul meu, am plecat în primul nostru turneu la Beirut. El a plecat primul, iar eu am venit după 3 luni. L-am găsit mai slab cu 8 kilograme și în camera unde dormea erau mesaje și scrisori pentru mine. Pe pereți. Din momentul în care trebuia să ajung și nu a fost ușor cu viza, am întâmpinat niște probleme, el mi-a scris câte o scrisoare pe șervețele. Sunt gândurile lui și rugăciunile lui”, a spus Diana Matei despre scrisorile din cufăr.

Denise Rifai a citit dintr-o scrisoare, iar Diana Matei a fost emoționată până la lacrimi să audă cuvintele de la începutul poveștii de dragoste.

„Ești steaua mea norocoasă, zâna mea cea bună, căldura sufletului meu, apa, pământul meu, soare și lună, tot ce îmi doresc în viață, ochii, mâinile, pașii mei, m-ai scos din întuneric și mi-ai dat lumină, nu am crezut și nici nu am știut ce înseamnă iubirea. Tot ce îmi doresc este să fiu lângă tine cât am să trăiesc. Cred că te divinizez, mor de tine!”, sunt câteva dintre cuvintele scrise de Marian Cleante în urmă cu 24 de ani.

„M-am făcut acum de râs! M-ați făcut să plâng!”, a spus artista.

Show-ul „Furnicuțele” se vede de luni până vineri, de la ora 17:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Denise Rifai și ajutorul ei, Scamă și Blană, au pregătit o mulțime de surprize pentru telespectatori.

