„Furnicuțele”, invitat Raed Arafat. Ce dezvăluiri a făcut și când a dat ultima dată cu mopul

Preimera show-ului „Furnicuțele” a avut loc astăzi, 20 aprilie 2026, la Antena 1 și pe AntenaPLAY. În prima ediție a emisiunii, Denise Rifai l-a avut ca invitat special pe Raed Arafat. Șeful DSU a răspuns la toate curiozitățile producătoarei formatului.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 20 Aprilie 2026, 18:57 | Actualizat Luni, 20 Aprilie 2026, 19:08

Telespectatorii au avut parte de o surpriză uriașă în prima ediție a show-ului „Furnicuțele” de la Antena 1. Raed Arafat și-a făcut apariția în platoul emisiunii pentru a participa la diferite joculețe, dar și pentru a răspunde la întrebările puse de Denise Rifai.

De asemenea, din peisaj nu au lipsit și cele două furnicuțe, Scamă și Blană. Acestea au reușit să înveselească atmosfera cu glumele savuroase. Până și șeful DSU a fost luat prin surprindere de umorul lor.

Radu Ciucă a fost responsabil de muzică și de starea de bine, în timp ce Oase a pregătit cele mai neașteptate teste pentru invitatul special de astăzi. Echipa formatului „Furnicuțele” l-a primit cu brațele deschise pe Raed Arafat pentru a dezbate subiecte controversate.

Denise Rifai și furnicuțele și-au dorit să abordeze diferite curiozități care se aflau și pe buzele oamenilor de acasă. Șeful DSU a vorbit despre sunetul puternic al alarmei RO-ALERT, dar și despre ghiozdanul de urgențe.

Când a dat Raed Arafat pentru ultima dată cu mopul. Ce dezvăluiri a făcut invitatul special în show-ul „Furnicuțele” de la Antena 1

După ce a vorbit despre seriozitatea și respectul cu care a tratat fiecare pacient, Raed Arafat a primit o întrebare neașteptată de la Denise Rifai. Realizatoarea formatului „Furnicuțele” și-a dorit să afle când a dat ultima dată cu mopul șeful DSU.

Secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne din România a oferit un răspuns sincer. Mai mult, acesta și-a amintit cu drag despre primii pași în cariera de medic.

„Asta era când am început ca student să lucrez la chirurgie și am cerut profesorului să mă lase să intru cu el în sală. S-a uitat la mine și a spus «Regula de intrat în sală cu mine este să începi de aici. Iei mopul și ștergi după chirurgii care se spală pe mâini când intră în sală, iar eu îți spun când poți să intri». M-a văzut prima zi, a doua zi, iar în a treia mi-a zis «Gata, intră în sală».”, a povestit Raed Arafat.

Mai mult, șeful DSU a afirmat că nu este o rușine să dai cu mopul. Acesta a mai dezvăluit că obișnuia să facă acest lucru destul de des.

„Acesta a fost un moment, dar cu mopul am dat mult cu colegii. Pentru că noi când am pornit Unitatea de Primiri Urgențe din Mureș, era o premieră, trebuia să facem curățenie. Noi ștergeam pe jos noaptea când nu erau pacienți. Nu e nicio rușine să dai cu mopul. Să știți că sunt mulți colegi care curăță ambulanțele cu mopul după intervenție. Sunt medici printre ei. Nu-ți cade steaua!”, a mai mărturisit Raed Arafat.

Show-ul „Furnicuțele” se vede de luni până vineri, de la ora 17:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Denise Rifai și ajutorul ei, Scamă și Blană, au pregătit o mulțime de surprize pentru telespectatori.

Urmărește-l pe Jason Statham într-un thriller exploziv, unde secretele ucid și acțiunea nu se oprește. Vezi acum The Beekeeper: Răzbunare iminentă
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Urmărește-l pe Jason Statham într-un thriller exploziv, unde secretele ucid și acțiunea nu se oprește. Vezi acum The Beekeeper: Răzbunare iminentă
