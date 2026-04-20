„Furnicuțele”, invitat Raed Arafat. Cum s-a descurcat șeful DSU atunci când a fost provocat să conducă o mașinuță legat la ochi

Premiera „Furnicuțele” a debutat cu Raed Arafat invitat special, într-o provocare inedită alături de Lucian Bode. Descoperă cum s-au descurcat în testul spectaculos propus de Oase.

Premiera uneia dintre cele mai așteptate emisiuni, „Furnicuțele”, a avut loc astăzi, 20 aprilie 2026, la Antena 1 și pe Antena Play. Prima ediție a show-ului l-a avut ca invitat special pe Raed Arafat, șeful DSU, care a răspuns întrebărilor adresate de Denise Rifai și a acceptat provocările pregătite în cadrul emisiunii.

Pe parcursul emisiunii, Raed Arafat a făcut cunoștință cu cele mai curioase „Furnicuțe”, Scamă și Blană, iar ulterior s-a întâlnit cu Oase, care l-a supus unui test complet neașteptat. Șefului DSU i s-a alăturat și Lucian Bode, fost ministru al Afacerilor Interne, care a intrat în joc alături de el.

Oase a explicat regulile probei cu mult entuziasm și i-a invitat pe cei doi în „Furnic-Arena”, unde urma să aibă loc provocarea gândită de producătoarea Denise Rifai. Lucian Bode a dezvăluit, în cadrul discuțiilor, că deține permis de conducere din 1992 și că nu a avut niciodată permisul reținut.

„Aveți un traseu ecologic, după cum puteți observa. Trebuie să ajungeți din punctul A în punctul B, până la finish. O să vedeți cu ce va trebui să conduceți”, a fost explicația oferită înainte de începerea probei.

Raed Arafat s-a urcat la volanul unei mașinuțe de golf, iar Lucian Bode i s-a alăturat în rolul de copilot. Surpriza cea mare a venit în momentul în care cei doi au aflat că trebuie să conducă legați la ochi, ceea ce a transformat complet dificultatea exercițiului.

Provocarea a fost complicată și de existența unui timp limită. Oase a precizat că traseul trebuie parcurs în maximum cinci minute. Pentru siguranță, Lucian Bode a solicitat echipament de protecție, iar ambii invitați au primit căști speciale.

Citește și: Raed Arafat este primul invitat al noului show, Furnicuțele, de la ora 17:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

Oase și Denise Rifai au ocupat locurile din spate ale mașinuței de golf, având rolul de „senzori de parcare”, ghidându-i pe cei doi participanți pe parcursul traseului. Deși situația a fost imprevizibilă, iar traseul presărat cu mici obstacole, coordonarea dintre Raed Arafat și Lucian Bode s-a dovedit eficientă.

Citește și: Denise Rifai, ocupată ca o furnicuță. Cum se pregătește pentru noua emisiune de la Antena 1

În ciuda dificultăților și a faptului că au condus legați la ochi, cei doi au reușit să finalizeze provocarea într-un timp foarte scurt, în mai puțin de cinci minute, demonstrând spirit de echipă și adaptabilitate în fața unei situații inedite.

În următoarele zile, cei de acasă vor avea întâlnire cu Diana Matei, Pepe, Andrei Ursu și Cristian Piedone.

