Antena Căutare
Home Furnicutele Stiri „Furnicuțele”, invitată Bella Santiago. Locația inedită în care a cântat prima oară

„Furnicuțele”, invitată Bella Santiago. Locația inedită în care a cântat prima oară

Bella Santiago a povestit la Furnicuțele cum și-a început cariera de cântăreață și care a fost locația în care a cântat pentru prima oară.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 03 Iulie 2026, 17:30 | Actualizat Vineri, 03 Iulie 2026, 14:48
„Furnicuțele”, invitată Bella Santiago. Locația inedită în care a cântat prima oară | antena 1
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Bella Santiago a intrat în platou la Furnicuțele cu o energie debordantă, așa cum o știe toată lumea. A dezvăluit că legătura dintre ea și soțul său este una extrem de puternică, ba chiar cei doi se înțeleg și atunci când nu vorbesc.

Locația inedită în care a cântat pentru prima oară Bella Santiago

A povestit în fața lui Denise Rifai cum prima oară când a ajuns în România, toată lumea o complimenta pentru pielea sa închisă la culoare. S-a cunoscut cu soțul său la o petrecere, iar ulterior timp de 3 luni de zile cei doi au fost în tatonări. După aceea, acesta i-a scris o scrisoare în care i-a expus toate sentimentele sale și ce anume își dorește să facă mai departe pe plan sentimental.

Bella Santiago a vizitat salonul său de masaj, acolo unde a fost tratată cu mult respect. Înainte de a-l întâlni pe Nicu, artista a dus o viață foarte dificilă în Filipine, acolo unde a fost nevoită să aibă grijă de mama sa.

Articolul continuă după reclamă

Fiind lăsat în grija bunicii încă de la vârsta de 5 ani, Bella Santiago s-a comportat ca un adult în toată regula și a uitat faptul că de fapt, trebuia să aibă și ea o copilărie la fel ca a altora. La 3 ani, mama sa o lăsa singură în casă pentru a merge în alt oraș să muncească.

Citește și: „Furnicuțele”, invitat Cristian Boureanu. Ce a făcut la doar o zi după întoarcerea de la Survivor

La 6 ani, Bella își spăla singură hainele și făcea curat. Spune că a muncit peste tot pentru a-și ajuta mama și a o întreține pe aceasta. Prima oară, a cântat într-un coafor la vârsta de 16 ani. Astfel, a cunoscut oameni care au ajutat-o să plece din Filipine și să-și găsească un trai mai bun în România.

Care este relația pe care Bella Santiago o are cu mama sa

În ciuda faptului că artista spune că nu a simțit niciodată afecțiune din partea mamei sale, gândurile ei sunt unele pozitive și îndreptate cu dragoste către cea care i-a dat viață.

Citește și: „Furnicuțele”, invitat Cristian Boureanu. Puțini știu unde s-a născut, de fapt

Spune că mama sa i-a cerut întotdeauna bani și de fiecare dată când a încercat să se apropie de ea i s-a reproșat că nu este îndeajuns de sufletistă. Cu toate acestea, Bella a strâns bani pentru a-i cumpăra mamei sale casa mult promisă.

Niciodată relația dintre Bella Santiago și mama sa nu a fost una caldă de mamă-fiică, ci din contră, una extrem de rece.

„Niciodată nu mi-a zis te iubesc, nu m-a luat în brațe.”, a povestit Denise Rifai la Furnicuțele.

„Furnicuțele”, invitat Cristian Boureanu. Puțini știu unde s-a născut, de fapt...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Cum arată acum fiica lui Helmut Duckadam! Mama ei, impresionată de gestul lui Julianne: “Sunt mândră” Cum arată acum fiica lui Helmut Duckadam! Mama ei, impresionată de gestul lui Julianne: &#8220;Sunt mândră&#8221;
Observatornews.ro Viorel Pașca, după audieri: Nu regret ce am făcut. Dacă am ajutat oamenii, mi-am și asumat Viorel Pașca, după audieri: Nu regret ce am făcut. Dacă am ajutat oamenii, mi-am și asumat
Antena 3 Un băiat de 19 ani care a cumpărat cu 14 lei o geacă dintr-un second-hand a aflat apoi că aceasta valorează peste 250.000 de dolari Un băiat de 19 ani care a cumpărat cu 14 lei o geacă dintr-un second-hand a aflat apoi că aceasta valorează peste 250.000 de dolari
Urmărește-i pe Carmen Tănase și Nicodim Ungureanu în „Țăndări”, comedia românească de excepție disponibilă acum în AntenaPLAY.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Urmărește-i pe Carmen Tănase și Nicodim Ungureanu în „Țăndări”, comedia românească de excepție disponibilă acum în AntenaPLAY.
Videoclipul zilei
Trăiești Campionatul Mondial în AntenaPLAY! Iată ce te așteaptă din 11 iunie!
Citește și
„Furnicuțele”, invitat Cristian Boureanu. Puțini știu unde s-a născut, de fapt
„Furnicuțele”, invitat Cristian Boureanu. Puțini știu unde s-a născut, de fapt
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
„Furnicuțele”, invitat Cristian Boureanu. Ce a făcut la doar o zi după întoarcerea de la Survivor
„Furnicuțele”, invitat Cristian Boureanu. Ce a făcut la doar o zi după întoarcerea de la Survivor
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e legal”
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e... AntenaSport
Nadia Comăneci, anunț despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă după ce a fost celebrată la 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii olimpice: „Mă emoționez…”
Nadia Comăneci, anunț despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara... Elle
Ce avere au de împărțit Ileana Sterp și Daniel. Cei doi au divorțat după șapte ani de căsnicie
Ce avere au de împărțit Ileana Sterp și Daniel. Cei doi au divorțat după șapte ani de căsnicie Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros HelloTaste.ro
Un băiat de 19 ani care a cumpărat cu 14 lei o geacă dintr-un second-hand a aflat apoi că aceasta valorează peste 250.000 de dolari
Un băiat de 19 ani care a cumpărat cu 14 lei o geacă dintr-un second-hand a aflat apoi că aceasta valorează... Antena3.ro
Modelele iPhone care au fost compromise de o breșă de securitate. Ce smartphone-uri se află pe listă
Modelele iPhone care au fost compromise de o breșă de securitate. Ce smartphone-uri se află pe listă useit
Rareş Bogdan îl distruge pe Ilie Bolojan: „Le stau în coastă! Au nevoie de slugi!”
Rareş Bogdan îl distruge pe Ilie Bolojan: „Le stau în coastă! Au nevoie de slugi!” BZI
Serviciul Secret al MAI, contract de 130 milioane de euro prin programul SAFE cu o firmă din Olanda
Serviciul Secret al MAI, contract de 130 milioane de euro prin programul SAFE cu o firmă din Olanda Jurnalul
Porozitatea părului: detaliul care decide dacă rutina ta dă rezultate
Porozitatea părului: detaliul care decide dacă rutina ta dă rezultate Kudika
Alertă pentru elevii de la Bac 2026. Ministerul a schimbat baremele oficiale după publicare
Alertă pentru elevii de la Bac 2026. Ministerul a schimbat baremele oficiale după publicare Redactia.ro
Viorel Pașca, după audieri: Nu regret ce am făcut. Dacă am ajutat oamenii, mi-am și asumat
Viorel Pașca, după audieri: Nu regret ce am făcut. Dacă am ajutat oamenii, mi-am și asumat Observator
Proprietățile medicinale ale ceaiului de anason. Cum te poate ajuta această băutură
Proprietățile medicinale ale ceaiului de anason. Cum te poate ajuta această băutură MediCOOL
Antena 1 | V2
Antena 1 | V2 HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Idei de jocuri de rol care stimulează empatia și imaginația copiilor
Idei de jocuri de rol care stimulează empatia și imaginația copiilor DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Antena 1 | Show
Antena 1 | Show Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x