„Furnicuțele”, invitată Bella Santiago. Locația inedită în care a cântat prima oară

Bella Santiago a povestit la Furnicuțele cum și-a început cariera de cântăreață și care a fost locația în care a cântat pentru prima oară.

Bella Santiago a intrat în platou la Furnicuțele cu o energie debordantă, așa cum o știe toată lumea. A dezvăluit că legătura dintre ea și soțul său este una extrem de puternică, ba chiar cei doi se înțeleg și atunci când nu vorbesc.

Locația inedită în care a cântat pentru prima oară Bella Santiago

A povestit în fața lui Denise Rifai cum prima oară când a ajuns în România, toată lumea o complimenta pentru pielea sa închisă la culoare. S-a cunoscut cu soțul său la o petrecere, iar ulterior timp de 3 luni de zile cei doi au fost în tatonări. După aceea, acesta i-a scris o scrisoare în care i-a expus toate sentimentele sale și ce anume își dorește să facă mai departe pe plan sentimental.

Bella Santiago a vizitat salonul său de masaj, acolo unde a fost tratată cu mult respect. Înainte de a-l întâlni pe Nicu, artista a dus o viață foarte dificilă în Filipine, acolo unde a fost nevoită să aibă grijă de mama sa.

Articolul continuă după reclamă

Fiind lăsat în grija bunicii încă de la vârsta de 5 ani, Bella Santiago s-a comportat ca un adult în toată regula și a uitat faptul că de fapt, trebuia să aibă și ea o copilărie la fel ca a altora. La 3 ani, mama sa o lăsa singură în casă pentru a merge în alt oraș să muncească.

Citește și: „Furnicuțele”, invitat Cristian Boureanu. Ce a făcut la doar o zi după întoarcerea de la Survivor

La 6 ani, Bella își spăla singură hainele și făcea curat. Spune că a muncit peste tot pentru a-și ajuta mama și a o întreține pe aceasta. Prima oară, a cântat într-un coafor la vârsta de 16 ani. Astfel, a cunoscut oameni care au ajutat-o să plece din Filipine și să-și găsească un trai mai bun în România.

Care este relația pe care Bella Santiago o are cu mama sa

În ciuda faptului că artista spune că nu a simțit niciodată afecțiune din partea mamei sale, gândurile ei sunt unele pozitive și îndreptate cu dragoste către cea care i-a dat viață.

Citește și: „Furnicuțele”, invitat Cristian Boureanu. Puțini știu unde s-a născut, de fapt

Spune că mama sa i-a cerut întotdeauna bani și de fiecare dată când a încercat să se apropie de ea i s-a reproșat că nu este îndeajuns de sufletistă. Cu toate acestea, Bella a strâns bani pentru a-i cumpăra mamei sale casa mult promisă.

Niciodată relația dintre Bella Santiago și mama sa nu a fost una caldă de mamă-fiică, ci din contră, una extrem de rece.

„Niciodată nu mi-a zis te iubesc, nu m-a luat în brațe.”, a povestit Denise Rifai la Furnicuțele.