„Furnicuțele”, invitată Diana Matei. Ipostaze rare cu Denise Rifai, în haine de sală, la proba de echilibru pe sârmă

Denise Rifai și Diana Matei au acceptat o provocare spectaculoasă în „Furnicuțele”, emisiune difuzată la Antena 1 și AntenaPLAY, într-un moment plin de emoție și surprize.

Premiera emisiunii „Furnicuțele” a debutat cu Raed Arafat, iar în a doua ediție a show-ului, Denise Rifai a avut un nou invitat de excepție. De această dată, ediția a căpătat o notă muzicală, întrucât invitata din această după-amiază a fost chiar Diana Matei. Emisiunea „Furnicuțele” poate fi urmărită la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

Denise Rifai a primit-o pe Diana Matei cu multă căldură, iar „Oase” le-a întâmpinat pe amândouă cu provocările specifice emisiunii. Invitată în platou, Diana a răspuns fără ezitare curiozităților „Furnicuțelor”, într-o atmosferă relaxată, dar plină de surprize. Una dintre provocările pregătite pentru artistă a scos-o complet din zona de confort, iar surprinzător, chiar și Denise Rifai, producătoarea emisiunii, s-a alăturat probei.

„Furnicuțele” i-au povestit Dianei Matei despre „Furnic-arena” și au invitat-o la marea provocare din Arenă. Asistentul „Oase” a întreținut suspansul momentului, explicând regulile jocului, în timp ce Denise și Diana au fost vizibil surprinse de decorul special pregătit pentru probă.

Articolul continuă după reclamă

„Să vă explic ce avem de făcut. Avem platforma de acolo de sus, de unde o să începeți. Este simplu: mers pe sârmă până în partea cealaltă, unde aveți o cutie. Diana, atenție, trebuie să ajungi la ea pentru că avem o surpriză pentru tine. Cât de complicat poate să fie?”, le-a explicat Oase.

Diana Matei a mărturisit că nu a mai mers niciodată pe sârmă, însă a acceptat provocarea. În ciuda dificultății, atât ea, cât și Denise Rifai au demonstrat echilibru și determinare. Cele două au fost nevoite să se echipeze corespunzător, moment în care Denise Rifai a renunțat la ținutele elegante și a apărut în colanți și haine sport, spre surprinderea telespectatorilor.

La rândul său, Diana Matei a optat pentru o salopetă sport, iar pantofii eleganți au fost înlocuiți cu încălțăminte adecvată probei. După pregătiri, ambele au urcat pe platformă și au început traseul pe sârmă, sub coordonarea lui Oase, care a dat startul oficial al probei.

Pe parcursul momentului, Denise Rifai a pierdut chiar și una dintre brățările purtate, însă determinarea și spiritul de echipă le-au ajutat pe cele două să ajungă cu succes la finalul provocării. Atmosfera a fost una plină de emoție și suspans, dar și de voie bună.

La final, Denise Rifai și Diana Matei s-au întors în platou pentru a descoperi surpriza aflată în cutia de la capătul traseului, încheind astfel un moment spectaculos din această ediție din „Furnicuțele”.