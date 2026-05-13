„Furnicuțele”, invitat Mircea Badea. Cum arată sora celebrului prezentator

În această ediție a emisiunii Furnicuțele, Mircea Badea a fost invitatul care a acceptat să realizeze provocările prezentate de faimoasa Denise Rifai. Acesta s-a aflat alături de sora sa.

Mircea Badea a studiat la facultatea de cibernetică, după ce a intrat la facultatea de matematică. A declarat că a finalizat cu greu, însă a demonstrat astfel că este un om modest.

A povestit o întâmplare amuzantă din timpul unui examen, iar în acel moment, toată lumea a izbucnit în râs.

Cum arată sora celebrului prezentator

A mărturisit că umorul îl are de la tatăl său, dar și de la mama sa. A urmărit alături de sora sa imagini din copilărie, iar Naty a adus în discuție întâmplări din viața de copil a lui Mircea Badea.

„Avea momente în care vorbea singur, în copilărie, cum face acum la emisiune.”, a adus Naty în discuție. A punctat faptul că fratelui său celebru îi plăcea să facă show încă de când era mic. Defectul pe care Naty i l-a găsit a fost că este mult prea „generos”.

„Nu sunt părtinitoare. E un om bun, corect. E cel mai corect om.”, a transmis sora lui Mircea Badea. Dintr-o declarație a mamei prezentatorului, a reieșit faptul că sora sa îl bătea când erau mici și ulterior „țipa că el a lovit-o”.

„Îi zicea mamei, Mircea era să mă bată.”, a mai spus sora lui Badea. Acesta a lăudat-o pe Naty, sau mai bine zis, a expus telespectatorilor câteva dintre realizările sale. Sora sa a mărturisit că în copilărie, mai erau lucrurile pe care le făceau la acea vreme. A povestit când au spart o vază.

Denise Rifai a rugat-o pe Naty să realizeze portretul fratelui său, așa cum nu l-a mai văzut nimeni până acum.

„Este un tip extrem de inteligent, foarte sensibil.”, au fost cuvintele ei. În acea clipă, Mircea Badea a declarat că răcește foarte ușor.

Unde și-a petrecut Mircea Badea copilăria

Atât omul de televiziune cât și sora sa au declarat că nu au avut parte de o copilărie la țară, ci că au crescut în București. De fiecare dată când terminau școala, se duceau la teatru, acolo unde lucra mama lor.

„După școală, ce să faci după școală. Se termina școala, mergeam la teatru.”, a povestit Mircea Badea. În acest context a mărturisit că este pasionat de muzică clasică. De altfel, următoarea sa declarație a venit extrem de surprinzător.

„La lăutărie am pretenția că aș putea să scriu o teză de doctorat.”, a declarat Mircea Badea. Copilăria pe care prezentatorul și sora sa și-au petrecut-o, a fost la Teatrul Mic din București.