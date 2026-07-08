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"Furnicuțele", invitată Giulia. Ce o leagă de Ana Baniciu

Invitată în emisiunea Furnicuțele, Giulia a vorbit despre buna sa prietenă, Ana Baniciu. Ce a avut de spus în privința sa.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 08 Iulie 2026, 17:30 | Actualizat Miercuri, 08 Iulie 2026, 16:00
"Furnicuțele", invitată Giulia. Ce o leagă de Ana Baniciu | antena 1
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Giulia a vorbit deschis despre oamenii importanți din viața sa și a făcut o dezvăluire surprinzătoare despre relația pe care o are cu Ana Baniciu.

Ce o leagă pe Giulia de Ana Baniciu

Invitată în emisiunea „Furnicuțele”, artista a povestit că prietenia dintre ele s-a legat într-un mod neașteptat, iar încă din prima seară petrecută împreună a simțit nevoia să-i mărturisească un detaliu pe care puțini îl cunosc.

Cele două s-au apropiat în timpul filmărilor pentru lungmetrajul Faci sau taci, când au fost repartizate să împartă aceeași cameră de hotel. Deși nu se cunoșteau foarte bine la acel moment, discuțiile au curs firesc, iar Giulia i-a povestit Anei un episod din trecutul familiei sale.

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„În prima seară petrecută împreună la hotel i-am mărturisit că eram să fim surori. Mama, când era tânără, era îndrăgostită de Mircea Baniciu”, a spus artista, stârnind zâmbete în platou.

De atunci, relația dintre ele s-a consolidat, iar Giulia spune că apreciază oamenii pe care îi poate numi cu adevărat prieteni. De-a lungul timpului, unele legături s-au pierdut, însă altele au devenit din ce în ce mai puternice.

Artista mărturisește că este recunoscătoare pentru oamenii care au rămas alături de ea și pe care îi consideră astăzi parte din familie. Printre aceștia se numără și Roxana Ionescu, pe care o include fără ezitare în cercul său restrâns de persoane apropiate.

Giulia recunoaște că, odată cu trecerea anilor, și-a schimbat perspectiva asupra relațiilor de prietenie. Dacă în trecut era mai impulsivă și chiar geloasă, astăzi spune că a învățat să se cunoască mai bine și să privească lucrurile cu mai multă maturitate.

A urmat cursurile Facultății de Psihologie, un domeniu pe care îl consideră una dintre marile sale pasiuni. Spune că și-a dorit să înțeleagă mai bine comportamentul uman și, în primul rând, să se descopere pe sine.

„Psihologia a fost dintotdeauna una dintre pasiunile mele. Am pus această dorință pe pauză foarte mulți ani, dar acum simt că este momentul potrivit. M-a ajutat să mă cunosc mai bine și să am mai multă răbdare. Îmi doresc ca, în viitor, să lucrez cu adolescenți”, a explicat artista.

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Giulia spune că unul dintre cele mai importante momente din procesul său de dezvoltare personală a fost acela în care a reușit să facă pace cu propriul copil interior.

„Cred că momentul în care am făcut pace cu copilul Giulia a fost cel mai important. Atunci i-am spus că sunt mândră de ea și de tot ce a realizat”, a mărturisit vedeta.

Giulia și Vlad, aproape două decenii de iubire și o despărțire care i-a apropiat

Povestea de dragoste dintre Giulia și soțul ei, Vlad Huidu, durează de aproape 19 ani, însă relația lor nu a fost lipsită de provocări. Cei doi s-au cunoscut în urmă cu peste două decenii, pe platoul unei emisiuni TV, unde Vlad lucra în echipa de producție. La început au fost doar prieteni, iar primul pas spre o relație a venit abia după câțiva ani, în timpul unui teambuilding.

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La un moment dat, cei doi au trecut și printr-o despărțire care a durat aproximativ un an și jumătate. Giulia spune că nu erau suficient de maturi pentru relația pe care o aveau atunci, însă timpul petrecut separat i-a ajutat să înțeleagă ce își doresc cu adevărat. Artista a recunoscut că ea a fost cea care a avut răbdare și a așteptat ca Vlad să fie pregătit pentru o familie.

Astăzi, cei doi formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz și sunt părinții a doi copii. Giulia spune că diferențele dintre ei au devenit, în timp, un avantaj: ea este mai calmă și echilibrată, în timp ce Vlad este impulsiv, însă tocmai această complementaritate i-a ajutat să construiască o relație care rezistă de aproape două decenii.

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