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„Furnicuțele”, invitată Karmen. Apariție surpriză cu bunica artistei, cum arată

Invitată în emisiunea Furnicuțele, Karmen, fiica lui Adi Minune, a izbucnit în lacrimi când a văzut-o pe bunica sa pe ecranul din platou.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 26 Iunie 2026, 17:30 | Actualizat Vineri, 26 Iunie 2026, 15:19
„Furnicuțele”, invitată Karmen. Apariție surpriză cu bunica artistei, cum arată | antena 1
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Karmen, fiica celebrului și îndrăgitului Adi Minune, a venit în platoul emisiunii Furnicuțele. Invitată a răspuns întrebărilor adresate de prezentatoarea Denise Rifai, și nu s-a sfiit să spună pentru ce anume este fericită în prezent, dar și ce o întristează de cele mai multe ori.

Apariție surpriză cu bunica artistei, cum arată

Pe lângă faptul că a avut-o alături pe mama sa, ulterior surprizele s-au ținut în lanț. În platou au intrat și fratele, sora, dar și cumnata și nepoata vedetei. Încă de la început, Karmen s-a descris ca fiind o persoană foarte emoțională, însă a declarat că este conștientă de faptul că „vremurile grele creează oamenii puternici”.

De asemenea, Karmen a precizat că „suntem suma traumelor din copilărie”. E foarte important pentru ea ca artistă, dar și ca om în propria familie, să asimileze cât mai clar lucrurile grele care i se întâmplă în viață și să încerce să le rezolve cât mai ușor posibil.

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A lăudat-o pe mama sa pentru puterea de care a dat dovadă de fiecare dată când viața i-a ridicat un zid, dar a vorbit la fel de frumos și despre tatăl său care a ajutat-o mereu.

Bunica artistei a intrat în video call și a precizat că nepoata sa este emotivă, dar și iubește foarte mult, fără rezerve. Cati Simionescu a mărturisit că fiica sa Karmen este o persoană mult mai puternică decât ea, deși fiica a luat-o întotdeauna pe mamă ca exemplu.

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„O iubesc și o apreciez pe mama mea, nu am înțeles-o în totalitate.”, a povestit Karmen în fața lui Denise Rifai. Mama acesteia, deși vizibil foarte emoționată, a ținut să spună că nu a fost dificil să crească trei copii, ci din contră, a reprezentat cea mai mare binecuvântare pe care putea să o primească.

Prin ce greutăți a trecut mama lui Karmen

Deși a rămas alături de Adi Minune până la final, în ciuda situațiilor care au apărut în presă, mama lui Karmen a povestit că a avut parte de o copilărie extrem de dificilă. Și-a descoperit menirea încă de la început, asta pentru că foarte devreme a rămas fără părinți.

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„Eu am descoperit devreme treaba asta, pentru că tatăl meu a murit când aveam 4 ani, am rămas în casa bunicii cu sora care avea 2 ani.”, a povestit mama sa. Singura familie a mamei lui Karmen, sora sa, a murit la vârsta de 26 de ani. În cele din urmă, familia lui Adrian Minune continuă să fie una dintre cele mai respectate.

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