Cum arată soția lui Adrian Minune în costum de baie. Fanii au fost surprinși când au văzut-o: „Am un șoc...”

Karmen Simionescu, fiica cea mare a lui Adrian Minune, a luat pe toată lumea prin surprindere cu o fotografie neașteptată în care apare mama ei. Cati Simionescu a reușit să facă furori pe rețelele sociale cu formele sale în costum de baie.

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că soția lui Adrian Minune este o prezență discretă. În timp ce artistul este cunoscut publicului larg, Cati Simionescu preferă să rămână departe de ochii curioșilor și de luminile reflectoarelor.

Partenera manelistului nu este foarte activă în mediul online, iar aparițiile sale televizate sunt destul de rare. În ciuda acestui detaliu, Cati Simionescu apare mai des pe conturile personale de social media ale copiilor săi.

De curând, Karmen Simionescu a decis să își surprindă prietenii virtuali cu o imagine rară în care apar părinții ei. Fanii artistei au reacționat imediat când au văzut-o pe soția lui Adrian Minune în costum de baie.

Cum arată Cati Simionescu, soția lui Adrian Minune, în costum de baie

Karmen Simionescu a reușit încă o dată să uimească fanii de pe contul de Instagram cu o postare de excepție. Prima fotografie publicată pe rețelele sociale în 2026 a fost cea cu părinții ei.

Pentru că are o relație foarte specială cu prietenii virtuali, tânăra nu ezită să-i surprindă ori de câte ori are ocazia. De data aceasta, poza cu tatăl și mama ei a strâns mai bine de 42 de mii de like-uri.

Cati Simionescu a captat toată atenția internauților cu frumusețea ei și formele perfecte. Imaginea rară cu soția lui Adrian Minune în costum de baie a stârnit și o mulțime de reacții.

„Prima mea postare în 2026 - Bunicii Minune ❤️ P.S. O să mă omoare mama că am postat-o în costum de baie, dar e prea perfectă.”, a scris Karmen Simionescu în dreptul postării.

„Pe bune perfectă, arată top la anii ei. Felicitări și multă sănătate!”, „Ai perfectă dreptate, frumusețe! Mămica ta arată foarte bine! Tu semeni foarte bine cu mami!”, „Superbi, însă am un șoc. Am intrat la comentarii și după mult timp cred ca nu am mai văzut atâtea comentarii de bine” sau „Wauu…ce mamă tânără, ce bine arată la vârsta ei! Nici nu arată vârsta pe care o are!

Să fiți sănătoși, să vă bucurați alături de părinții voștri!”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.

De asemenea, nici faptul că Adrian Minune și soția lui și-au asortat ținutele nu a fost trecut cu vederea. Cântărețul de manele și Cati Simionescu trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mai bine de 30 de ani, iar din rodul iubirii lor s-au născut trei copii: Karmen, Adriana și Adrian.

Deși au trecut și prin momente dificile, cei doi nu au renunțat niciodată la căsnicia lor. Mai mult, artistul și soția lui au trecut împreună peste toate obstacolele, iar acum se mândresc cu o familie minunată. Adrian Minune și Cati Simionescu au crescut trei copii talentați care îi calcă pe urme tatălui lor.