„Furnicuțele”, invitată Karmen. Ce sentimente are față de fostul soț și tatăl fiicei sale

Invitată în emisiunea Furnicuțele, Karmen, fiica lui Adi Minune, a vorbit despre sentimentele pe care le mai are pentru fostul soț, tatăl copilului său.

Invitată în emisiunea Furnicuțele, Karmen a vorbit despre relația pe care o are cu tatăl său, Adi Minune. De asemenea, la ultima probă a emisiunii, aceasta și-a deschis sufletul încă o dată și a arătat care sunt sentimentele sale în prezent pentru fostul soț și tatăl fiicei sale.

Ce sentimente are față de fostul soț și tatăl fiicei sale

L-a descris pe Adi Minune ca fiind „butonul de urgență” atunci când are nevoie de ceva. Artistul s-a descris ca fiind un om „rece” cu copiii săi. A explicat că într-o familie este normal să existe polițistul bun și cel rău.

Karmen a avut parte de mai multe traume în viața sa, printre care și prejudecățile față de etnia rromă, dar și pentru faptul că este fiica lui Adi Minune. În copilărie, a avut parte de experiențe grele cu câinii, asta pentru că era cât pe ce să fie sfâșiată.

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„Ajunsesem să fiu foarte dură cu mine.”, a povestit Karmen. Cu toate acestea, pe propriile puteri și munca pe care a reușit să o ducă la îndeplinire, și-a adus visul la realitate, acela de a cânta și de a fi pe scenă în fața lumii, chiar dacă în copilărie spune că era foarte timidă.

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Nu i-a reproșat tatălui său lucrurile pe care ulterior i le-a transmis ca un soi de convorbire între două persoane care se iubesc. Cât timp a fost căsătorită, Karmen a declarat că nu a mai urcat pe scenă, asta pentru că nu era dedicată în totalitate meseriei sale. Ulterior lucrurile s-au mai schimbat. Cu toate acestea, și-a dat seama că totuși îl iubește pe fostul său soț și tatăl fiicei sale și va rămâne mereu o parte din viața pe care a trăit-o.

Cum a reușit Karmen să treacă peste traumele sale

După ce a născut, artista a suferit de traumă post natală. A făcut mai multe compromisuri de-a lungul timpului, însă recunoaște că este un spirit „visător” și este și libertină. A spus că își dorește în continuare să fie împreună cu cineva anume și să iubească.

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„Pe tatăl fiicei îl iubesc, dar de multe ori iubirea înseamnă să dai spațiu.”, a transmis Karmen. Își dorește să nu dea lecții fiicei sale, ci să o avertizeze într-un mod anume în legătură cu ceea ce va trăi în viitor.

Știe că fiica sa se va transforma într-o femeie frumoasă, una căreia bărbații nu-i vor putea rezista.