Pasiunea lui Ștefan Bănică pentru muzică a început de la o vârstă fragedă și s-a transformat, în timp, într-o carieră care a cuprins teatrul, filmul, muzica și televiziunea.

Artistul și-a amintit de perioada adolescenței și de momentul în care a făcut un pas important pentru visul său: la 14 ani, și-a cumpărat prima chitară din banii pe care îi strânsese în pușculiță.

Ștefan Bănică Jr. și-a cumpărat prima chitară la 14 ani, din banii strânși în pușculiță. „Era o sticlă de…”

Pentru un adolescent, suma adunată în timp poate părea greu de cheltuit, însă pentru Ștefan Bănică instrumentul a reprezentat mai mult decât o simplă achiziție. Era obiectul de care avea nevoie pentru a se apropia și mai mult de muzică și pentru a transforma pasiunea într-o preocupare serioasă.

Artistul a povestit că pușculița sa era, de fapt, o sticlă de lapte de un litru. Acolo își păstra economiile, iar la 14 ani a decis că banii strânși merită investiți într-o chitară. Nu a fost însă un drum lipsit de dificultăți. În perioada în care învăța să cânte, degetele sale aveau de suferit, iar exercițiile repetate ajungeau să-i provoace răni.

Articolul continuă după reclamă

Ștefan Bănică și-a amintit că își freca degetele de corzile chitarei atât de mult, încât ajungea să-i curgă sânge. Pentru el, însă, durerea nu a fost un motiv suficient pentru a renunța. Dimpotrivă, pasiunea pentru instrument și dorința de a învăța l-au făcut să continue.

Momentul a venit într-o perioadă în care artistul își construia treptat identitatea profesională. A fost atras de lumea artistică încă din copilărie și adolescență, iar mai târziu avea să urmeze un parcurs în care teatrul și muzica s-au completat permanent.

În cariera sa, Ștefan Bănică a ajuns să interpreteze numeroase roluri, să susțină concerte și să fie prezent în televiziune. El spune că aproximativ 90% dintre rolurile pe care le-a interpretat au fost principale, însă privește succesul și din perspectiva unei echipe, considerându-se „o rotiță într-un mecanism”.

Urmărește Furnicuțele, de luni până duminică de la 17:00 la 19:00, la Antena 1

Chitara cumpărată la 14 ani rămâne, astfel, unul dintre simbolurile începuturilor sale muzicale. În spatele succesului de mai târziu au existat economii strânse cu răbdare, ore de exercițiu și multă perseverență. Drumul nu a început pe o scenă mare, ci cu un adolescent care și-a investit economiile într-un instrument și a continuat să cânte chiar și atunci când degetele îl dureau.

Mama lui Ștefan Bănică, femeia care i-a susținut independența

Relația cu mama sa a avut un rol important în formarea lui Ștefan Bănică. Artistul a povestit că aceasta l-a susținut și i-a oferit, încă de la adolescență, libertatea de a deveni independent.

Începând de la 14 ani, mama sa îl lăsa singur în vacanțe, însă exista o regulă simplă: trebuia să o sune seara. Gestul arată încrederea pe care femeia o avea în fiul ei, dar și felul în care l-a încurajat să se descurce singur.

Citește și: Lupta pentru marea imunitate la Asia Express se dă pe frig și ploaie, în ultima etapă din Uzbekistan, diseară, de la 20:30

Ștefan Bănică vorbește cu recunoștință despre părinții săi și spune că aceștia le-au oferit copiilor tot ceea ce au putut. Chiar dacă părinții au divorțat, legătura cu familia a rămas importantă pentru artist, iar sprijinul mamei sale a contribuit la omul și profesionistul care avea să devină.