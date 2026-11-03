Vasile Muraru, declarație surprinzătoare despre Sanda Ladoși: „Nu e ușor să ți-o faci prietenă”. Ce spune actorul despre artistă

Sanda Ladoși a fost prezentă în cea mai nouă ediție Furnicuțele și Vasile Muraru a venit ca prieten al său în același platou. Ce a spus actorul despre colega sa.

Sanda Ladoși este o fire puternică, hotărâtă și cu o personalitate aparte, iar cei care o cunosc spun că apropierea de ea nu este întotdeauna ușoară. Actorul Vasile Muraru a vorbit despre relația cu artista și a explicat de ce nu oricine poate ajunge în cercul său de prieteni.

Vasile Muraru, declarație surprinzătoare despre Sanda Ladoși

„Nu e ușor să ți-o faci ca prietenă”, a mărturisit Vasile Muraru, care a descris-o pe Sanda Ladoși drept „un suflet deosebit”. Actorul a explicat că artista nu este genul de persoană care se apropie de oricine, ci are nevoie să simtă că omul din fața ei îi împărtășește valorile și se află pe aceeași lungime de undă. În caz contrar, preferă să se retragă.

Dincolo de aparițiile sale scenice și de cariera muzicală, Sanda Ladoși are o poveste de viață construită în jurul unor alegeri asumate. Artista a povestit că, în tinerețe, s-a gândit inclusiv la o carieră în medicină. A fost atrasă de acest domeniu și a avut ocazia să vadă operații încă din perioada liceului, în 1988, însă drumul său avea să o ducă în cele din urmă spre muzică și teatru.

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A urmat și Facultatea de Drept, deși, la un moment dat, s-a gândit să renunțe sau să își întrerupă studiile. Un profesor de drept civil a încurajat-o să continue, iar Sanda Ladoși a ales să ducă etapa până la capăt. Spune că nu a lipsit de la cursuri și că a investit timp și energie în facultate, ajungând să aprecieze experiența.

Când a știut Sanda Ladoși că va fi cântăreață

Muzica și sportul au făcut parte din viața ei încă de la început, însă artista mărturisește că nu și-a imaginat întotdeauna că muzica va deveni menirea sa. Sprijinul mamei a contat în acest parcurs, iar premiul întâi obținut la Mamaia, în 1988, a reprezentat unul dintre momentele care i-au influențat decisiv drumul.

Sanda Ladoși s-a întors și la teatrul de revistă, locul în care a debutat ca actriță în 1989. A avut experiențe și în lumea circului, unde a făcut acrobații, iar un moment emblematic al carierei sale rămâne duetul cu Ștefan Iordache, pe care l-a interpretat la vârsta de 23 de ani.

Toate aceste experiențe conturează portretul unei artiste complexe, cu un parcurs neobișnuit și o personalitate puternică. Iar observația lui Vasile Muraru sugerează că, dincolo de scenă, Sanda Ladoși este la fel de selectivă și în relațiile personale: pentru a-i câștiga prietenia, trebuie mai întâi să îi câștigi încrederea.