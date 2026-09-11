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Cum folosește Maia Morgenstern telefonia mobilă de la DIGI, atât în viața personală cât și profesională

Maia Morgenstern a vorbit despre relația pe care o are cu telefonul și despre felul în care reușește să țină tehnologia sub control, chiar dacă activitatea sa profesională presupune comunicare constantă.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Vineri, 11 Septembrie 2026, 12:45 | Actualizat Vineri, 11 Septembrie 2026, 12:46
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Actrița a fost provocată de „Furnicuțele” să răspundă la câteva întrebări despre modul în care folosește telefonia de la DIGI și despre cât de prezent este telefonul în viața sa de zi cu zi.

Cum folosește Maia Morgenstern telefonia mobilă de la DIGI, atât în viața personală cât și profesională

Întrebată dacă telefonul este pentru ea mai degrabă un instrument de lucru sau unul destinat relaxării, Maia Morgenstern a explicat că îl folosește în primul rând pentru activitățile practice.

„De lucru, relaxat și informat, nu, am grijă”, a spus actrița.

Pentru Maia Morgenstern, utilizarea telefonului vine și cu o limită importantă: timpul petrecut în fața ecranului. Actrița a dezvăluit că fiul său, Tudor, a avut un rol important în felul în care și-a organizat timpul și a învățat-o să nu prelungească inutil momentele petrecute pe telefon.

„Aici Tudor are un merit deosebit. Mi-a zis: organizează-ți timpul, atât și atât, nu mai mult, mai puțin”, a povestit Maia Morgenstern.

Astfel, telefonul rămâne un instrument util, însă nu trebuie să îi ocupe întreaga zi. Actrița a subliniat că nu își dorește să petreacă mai mult timp pe ecran decât este necesar.

De ce nu răspunde Maia Morgenstern imediat la telefon

„Furnicuțele” au vrut să afle și dacă Maia Morgenstern este genul de persoană care răspunde imediat atunci când este sunată. Fiica sa, Cabiria, a oferit explicațiile.

Potrivit acesteia, unul dintre motivele pentru care mama sa nu răspunde este legat de timpul petrecut alături de bebeluș. Atunci când iese la plimbare cu copilul, telefonul este pus pe silențios pentru a nu întrerupe momentul.

Un alt motiv este programul profesional extrem de încărcat. Maia Morgenstern nu poate răspunde atunci când se află pe scenă, în timpul spectacolelor, dar nici în timpul filmărilor.

Când a fost întrebată dacă ar răspunde la telefon chiar în acel moment, Blană a recunoscut că el ar face-o. Replica Cabiriei a venit imediat: „De-aia nu ești Maia Morgenstern”.

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