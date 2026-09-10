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Emilian și-ar suna cel mai bun prieten cu ajutorul telefoniei de la DIGI

Emilian a vorbit despre oamenii care îi sunt aproape și despre felul în care prieteniile adevărate pot deveni un sprijin important în momentele mai dificile.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Joi, 10 Septembrie 2026, 17:42 | Actualizat Joi, 10 Septembrie 2026, 17:43
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Artistul a povestit că are mai multe grupuri de prieteni, inclusiv câteva grupuri de fotbal, însă printre persoanele cu care are o legătură deosebită se numără Alex Furman.

Emilian și-ar suna cel mai bun prieten cu ajutorul telefoniei de la DIGI

Cei doi au o prietenie despre care Emilian spune că este una cât se poate de naturală. Relația lor s-a consolidat de-a lungul timpului, iar faptul că au ajuns chiar să plece împreună în Italia a contribuit la apropierea dintre ei. Artistul îl descrie pe Furman drept unul dintre cei mai buni prieteni ai săi, un om care se pricepe la multe lucruri și care îi este alături fără ca relația lor să fie una complicată.

Telefonul joacă, în acest context, un rol important. Atunci când Emilian ar trece printr-o perioadă mai puțin bună, s-ar simți trist sau ar avea nevoie să își descarce gândurile, una dintre primele persoane pe care le-ar putea căuta ar fi chiar Alex Furman. O simplă conversație cu un prieten apropiat poate fi, uneori, suficientă pentru a schimba starea de spirit.

Prin intermediul telefoniei mobile de la DIGI, astfel de momente pot fi depășite mai ușor, indiferent de distanța dintre cei doi.

Familia lui Emilian, locul în care se întoarce mereu

Dincolo de prietenii care îi sunt alături, familia ocupă un loc important în viața lui Emilian. Artistul a vorbit cu emoție despre părinții săi și despre relația pe care o are cu aceștia, chiar dacă timpul petrecut împreună este mai puțin decât și-ar dori.

Emilian a mărturisit că ajunge rar acasă și că, atunci când reușește să îi viziteze, încearcă să rămână câteva zile. Legătura cu mama și tatăl său rămâne însă una puternică. De altfel, artistul a compus o piesă dedicată părinților, însă recunoaște că nu are puterea să le-o cânte direct, față în față, tocmai din cauza încărcăturii emoționale.

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