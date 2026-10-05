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Furnicuțele 2026. Alexandru Sautner, de la spălat vase la bucătar pentru Michael Schumacher

Episodul 20 din data de 5 octombrie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Chef Alexandru Sautner a vorbit deschis despre primii săi pași în lumea gastronomiei și despre drumul lung și anevoios pe care l-a parcurs până la succesul de astăzi. Juratul de la Chefi la cuțite a rememorat momentele dificile de la începutul carierei, când a pornit de la cea mai grea muncă dintr-o bucătărie, spălatul vaselor, și a explicat cum disciplina l-a ajutat să evolueze pas cu pas.
Luni, 05.10.2026, 17:08
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Furnicuțele 2026. Alexandru Sautner și soția lui, Flavia Maxim, despre relația lor: „Facem o super echipă!”

Furnicuțele 2026. Alexandru Sautner și soția lui, Flavia Maxim, despre relația lor: „Facem o super echipă!”

Logo show Luni, 05.10.2026, 17:50 Furnicuțele 2026. Ce i-au transmis colegii de platou de la Chefi la Cutite lui Alexandru Sautner

Furnicuțele 2026. Ce i-au transmis colegii de platou de la Chefi la Cutite lui Alexandru Sautner

Logo show Luni, 05.10.2026, 17:35 Furnicuțele 2026. Alexandru Sautner, despre momentul în care s-a alăturat echipei Chefi la Cuțite

Furnicuțele 2026. Alexandru Sautner, despre momentul în care s-a alăturat echipei Chefi la Cuțite

Logo show Luni, 05.10.2026, 17:20 Mireasa, sezonul 14. Alexandra va intra în competiție! Ce părere au băieții

Mireasa, sezonul 14. Alexandra va intra în competiție! Ce părere au băieții

Logo show Luni, 05.10.2026, 16:01 Mireasa, sezonul 14. Maria a încercat să afle de ce Adrian avea o stare nefavorabilă la party

Mireasa, sezonul 14. Maria a încercat să afle de ce Adrian avea o stare nefavorabilă la party

Logo show Luni, 05.10.2026, 15:52 Mireasa, sezonul 14. Paula și-a sărbătorit ziua de naștere

Mireasa, sezonul 14. Paula și-a sărbătorit ziua de naștere

Logo show Luni, 05.10.2026, 15:27 Mireasa, sezonul 14. Claudia și Valentin, din ce în ce mai apropiați

Mireasa, sezonul 14. Claudia și Valentin, din ce în ce mai apropiați

Logo show Luni, 05.10.2026, 15:18 Mireasa, sezonul 14. Anne Mary vrea să se împace cu Radu! Ce spune concurentul

Mireasa, sezonul 14. Anne Mary vrea să se împace cu Radu! Ce spune concurentul

Logo show Luni, 05.10.2026, 15:10 Mireasa, sezonul 14. Anne Mary, ceartă cu Ronaldo și Irina! De la ce s-a luat

Mireasa, sezonul 14. Anne Mary, ceartă cu Ronaldo și Irina! De la ce s-a luat

Logo show Luni, 05.10.2026, 14:41 Mireasa, sezonul 14. Veronica, din nou în conflict! Maria are o ceartă monstru cu ea

Mireasa, sezonul 14. Veronica, din nou în conflict! Maria are o ceartă monstru cu ea

Logo show Luni, 05.10.2026, 14:28 Super Neatza. Previziuni astrale pentru săptămâna 5 octombrie - 11 octombrie. Ce ne așteaptă

Super Neatza. Previziuni astrale pentru săptămâna 5 octombrie - 11 octombrie. Ce ne așteaptă

Logo show Luni, 05.10.2026, 11:31 Super Neatza. Concursul Viză de Asia! Provocarea pescuitului! Cine a umplut primul toate spațiile goale

Super Neatza. Concursul Viză de Asia! Provocarea pescuitului! Cine a umplut primul toate spațiile goale

Logo show Luni, 05.10.2026, 11:18
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