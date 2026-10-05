Furnicuțele 2026. Alexandru Sautner, de la spălat vase la bucătar pentru Michael Schumacher

Episodul 20 din data de 5 octombrie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Chef Alexandru Sautner a vorbit deschis despre primii săi pași în lumea gastronomiei și despre drumul lung și anevoios pe care l-a parcurs până la succesul de astăzi. Juratul de la Chefi la cuțite a rememorat momentele dificile de la începutul carierei, când a pornit de la cea mai grea muncă dintr-o bucătărie, spălatul vaselor, și a explicat cum disciplina l-a ajutat să evolueze pas cu pas.

Luni, 05.10.2026, 17:08