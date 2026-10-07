Furnicuțele 2026. Cătălin Moroșanu și Benny Adegbuyi, despre kickboxing, performanță și respect în ring

Episodul 22 din data de 7 octombrie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Cătălin Moroșanu și Benny Adegbuyi au vorbit deschis despre ce înseamnă cu adevărat performanța la cel mai înalt nivel, disciplina din antrenamente și valorile care îi ghidează în carieră. Cei doi luptători au împărtășit amintiri din meciurile decisive, momentele grele depășite prin muncă și au subliniat importanța respectului reciproc, atât în ring, cât și în afara lui.

Miercuri, 07.10.2026, 17:30