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Furnicuțele 2026. Cătălin Moroșanu și Benny Adegbuyi, despre kickboxing, performanță și respect în ring

Episodul 22 din data de 7 octombrie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Cătălin Moroșanu și Benny Adegbuyi au vorbit deschis despre ce înseamnă cu adevărat performanța la cel mai înalt nivel, disciplina din antrenamente și valorile care îi ghidează în carieră. Cei doi luptători au împărtășit amintiri din meciurile decisive, momentele grele depășite prin muncă și au subliniat importanța respectului reciproc, atât în ring, cât și în afara lui.
Miercuri, 07.10.2026, 17:30
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Furnicuțele 2026. Povestea de familie a lui Benny Adegbuyi! El și sora lui, Patricia, rememorează anii copilăriei

Furnicuțele 2026. Povestea de familie a lui Benny Adegbuyi! El și sora lui, Patricia, rememorează anii copilăriei

Logo show Miercuri, 07.10.2026, 18:00 Furnicuțele 2026. Benny Adegbuyi, test de cultură generală într-o cadă plină cu gheață

Furnicuțele 2026. Benny Adegbuyi, test de cultură generală într-o cadă plină cu gheață

Logo show Miercuri, 07.10.2026, 17:44 Furnicuțele 2026. Legătura specială dintre doi uriași din kickboxing. Ce spune Rico Verhoeven despre Benny Adegbuyi

Furnicuțele 2026. Legătura specială dintre doi uriași din kickboxing. Ce spune Rico Verhoeven despre Benny Adegbuyi

Logo show Miercuri, 07.10.2026, 17:12 Mireasa, sezonul 13. Beleuț, discuție despre Ande! Ce se întâmplă între cei doi?

Mireasa, sezonul 13. Beleuț, discuție despre Ande! Ce se întâmplă între cei doi?

Logo show Miercuri, 07.10.2026, 16:05 Mireasa, sezonul 13. Cu o săptămână înainte de competiție, Valentin a fost în Albania cu o fată!

Mireasa, sezonul 13. Cu o săptămână înainte de competiție, Valentin a fost în Albania cu o fată!

Logo show Miercuri, 07.10.2026, 15:49 Mireasa, sezonul 13. Irina și Ronaldo, prima lună de relație și primul „Te iubesc”!

Mireasa, sezonul 13. Irina și Ronaldo, prima lună de relație și primul „Te iubesc”!

Logo show Miercuri, 07.10.2026, 15:25 Mireasa, sezonul 13. Andreea, în lacrimi după atacul lui Alberto: „Ce poți să zici când cineva te înjură?”

Mireasa, sezonul 13. Andreea, în lacrimi după atacul lui Alberto: „Ce poți să zici când cineva te înjură?”

Logo show Miercuri, 07.10.2026, 15:13 Mireasa, sezonul 13. Simina, fata cu care Patrick vorbea înainte de concurs, a intrat în competiție: „Mi-a zis să-l aștept!”

Mireasa, sezonul 13. Simina, fata cu care Patrick vorbea înainte de concurs, a intrat în competiție: „Mi-a zis să-l aștept!”

Logo show Miercuri, 07.10.2026, 15:08 Mireasa, sezonul 13. Regulile casei, motiv de scandal: Este lipsă de respect față de mame!

Mireasa, sezonul 13. Regulile casei, motiv de scandal: Este lipsă de respect față de mame!

Logo show Miercuri, 07.10.2026, 14:35 Mireasa, sezonul 13. S-au încins spiritele: Nici mama nu țipă la mine!

Mireasa, sezonul 13. S-au încins spiritele: Nici mama nu țipă la mine!

Logo show Miercuri, 07.10.2026, 14:22 Super Neatza. Trucuri de organizare pentru o curățenie rapidă în casă

Super Neatza. Trucuri de organizare pentru o curățenie rapidă în casă

Logo show Miercuri, 07.10.2026, 11:19 Super Neatza. Concursul Viză de Asia! Cum s-au descurcat Ana Maria Rusu

Super Neatza. Concursul Viză de Asia! Cum s-au descurcat Ana Maria Rusu

Logo show Miercuri, 07.10.2026, 10:40
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