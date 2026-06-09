Furnicuțele 2026. Crina Mardare, pusă la încercare de un grup de fete! Cine face playback și cine are voce cu adevărat?

Episodul 37 din data de 9 iunie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Crina Mardare acceptă o provocare spectaculoasă în platou și își pune la bătaie urechea muzicală absolută în fața unui test de foc! Un grup de fete urcă pe scenă pentru un moment plin de mister: în timp ce unele dintre ele cântă live, restul fac un playback impecabil pentru a o induce în eroare. Rămâne de văzut dacă cel mai experimentat vocal coach din România poate fi păcălit sau dacă va depista instant, doar după respirație și mimică, adevărata voce din grup.

Marti, 09.06.2026, 18:00