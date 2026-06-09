Furnicuțele 2026. Crina Mardare, surpriză de proporții! Ce mari artiști formați de ea au intrat în platou

Episodul 37 din data de 9 iunie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Moment de o emoție uriașă în platou, unde cei mai cunoscuți artiști din România s-au aliat pentru a-i face o surpriză de proporții marii profesoare Crina Mardare! De la AMNA și până la Liviu Teodorescu, foștii săi elevi au intrat pe neașteptate în emisiune pentru a-și arăta recunoștința și pentru a depăna amintiri savuroase din timpul orelor de canto care le-au lansat carierele.

Marti, 09.06.2026, 17:30