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Furnicuțele 2026. Elena, dezvăluiri despre perioada dificilă de la „Power Couple”: „Am început să-l cert”

Episodul 10 al sezonului 2 din data de 18 septembrie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Elena, soția lui Robert Tudor, a povestit despre unul dintre cele mai dificile momente trăite la „Power Couple”. Aceasta a recunoscut că a început să-l certe pe soțul ei, fiind copleșită de situația în care se afla. „Mi-a fost greu. Nu înțelegeam de ce am plecat de acasă, din mediul meu”, a spus Elena.
Vineri, 18.09.2026, 17:38
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Furnicuțele 2026. Robert Tudor, mărturisiri despre oamenii care îi fac rău fără motiv

Furnicuțele 2026. Robert Tudor, mărturisiri despre oamenii care îi fac rău fără motiv

Logo show Vineri, 18.09.2026, 19:00 Furnicuțele 2026. Au greșit și s-au udat! Robert Tudor și Răzvan Celea, joc muzical cu surprize

Furnicuțele 2026. Au greșit și s-au udat! Robert Tudor și Răzvan Celea, joc muzical cu surprize

Logo show Vineri, 18.09.2026, 18:56 Furnicuțele 2026. Amintirea care l-a făcut pe Robert Tudor să plângă! Ce își amintește despre tatăl său

Furnicuțele 2026. Amintirea care l-a făcut pe Robert Tudor să plângă! Ce își amintește despre tatăl său

Logo show Vineri, 18.09.2026, 18:45 Furnicuțele 2026. Elena, emoționată până la lacrimi de declarația de dragoste făcută de Robert Tudor

Furnicuțele 2026. Elena, emoționată până la lacrimi de declarația de dragoste făcută de Robert Tudor

Logo show Vineri, 18.09.2026, 18:40 Furnicuțele 2026. Robert Tudor vs. Oase. Cine pierde la Război trebuie să-și spargă un ou de cap!

Furnicuțele 2026. Robert Tudor vs. Oase. Cine pierde la Război trebuie să-și spargă un ou de cap!

Logo show Vineri, 18.09.2026, 18:27 Furnicuțele 2026. S-au lipit de perete! Robert Tudor, Elena, Bella Santiago și Nicu, provocare inedită

Furnicuțele 2026. S-au lipit de perete! Robert Tudor, Elena, Bella Santiago și Nicu, provocare inedită

Logo show Vineri, 18.09.2026, 18:00 Furnicuțele 2026. Câți bani a cheltuit Robert Tudor pe trucurile de magie

Furnicuțele 2026. Câți bani a cheltuit Robert Tudor pe trucurile de magie

Logo show Vineri, 18.09.2026, 17:18 Mireasa sezonul 14. Cine intră în cursa de eliminare? Nominalizări făcute de băieți în gală

Mireasa sezonul 14. Cine intră în cursa de eliminare? Nominalizări făcute de băieți în gală

Logo show Vineri, 18.09.2026, 15:58 Mireasa sezonul 14. Rezultate neașteptate în gală! Cine a obținut titlul de Mirele și Mireasa Săptămânii

Mireasa sezonul 14. Rezultate neașteptate în gală! Cine a obținut titlul de Mirele și Mireasa Săptămânii

Logo show Vineri, 18.09.2026, 15:57 Mireasa sezonul 14. Rebeca își încheie parcursul în emisiune

Mireasa sezonul 14. Rebeca își încheie parcursul în emisiune

Logo show Vineri, 18.09.2026, 15:41 Mireasa sezonul 14. Primul sărut dintre Paula și Alberto! Cei doi formează un cuplu

Mireasa sezonul 14. Primul sărut dintre Paula și Alberto! Cei doi formează un cuplu

Logo show Vineri, 18.09.2026, 15:38 Mireasa sezonul 14. Andreea a petrecut câteva ore alături de trei băieți la micul dejun

Mireasa sezonul 14. Andreea a petrecut câteva ore alături de trei băieți la micul dejun

Logo show Vineri, 18.09.2026, 15:08
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