Furnicuțele 2026. Elena, dezvăluiri despre perioada dificilă de la „Power Couple”: „Am început să-l cert”

Episodul 10 al sezonului 2 din data de 18 septembrie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Elena, soția lui Robert Tudor, a povestit despre unul dintre cele mai dificile momente trăite la „Power Couple”. Aceasta a recunoscut că a început să-l certe pe soțul ei, fiind copleșită de situația în care se afla. „Mi-a fost greu. Nu înțelegeam de ce am plecat de acasă, din mediul meu”, a spus Elena.

Vineri, 18.09.2026, 17:38