Mireasa sezonul 14. Radu și Anne-Mary vor să își mai acorde o șansă: „Aleg să te cred”

Ediția din 18 septembrie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 14. Radu a purtat o discuție directă cu Anne-Mary, explicându-i detaliat ce l-a deranjat în comportamentul ei din ultima perioadă. Vizibil afectată și copleșită de reproșuri, Anne-Mary a reacționat vehement: „Vrei să mă distrugi?!”. Cu toate acestea, după un dialog lung și intens în care și-au spus tot ce aveau pe suflet, cei doi au reușit să găsească o cale de mijloc, s-au împăcat și au decis să își mai acorde o șansă.

Vineri, 18.09.2026, 14:23