Mireasa sezonul 14. Anne-Mary și Radu s-au împăcat, dar Veronica este sceptică: „Relație toxică pe termen lung”

Ediția din 18 septembrie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 14. Deși Anne-Mary și Radu au lăsat neînțelegerile în urmă și au decis să se împace, decizia lor a stârnit reacții ferme în casă! Veronica a mărturisit deschis că nu crede în viitorul acestui cuplu și este de părere că între cei doi vor mai apărea neînțelegeri. Mai mult, concurenta a subliniat că, pe termen lung, consideră că legătura dintre Anne-Mary și Radu se va transforma într-o relație toxică.

Vineri, 18.09.2026, 14:26