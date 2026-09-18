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Mireasa sezonul 14. Anne-Mary și Radu s-au împăcat, dar Veronica este sceptică: „Relație toxică pe termen lung”

Ediția din 18 septembrie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 14. Deși Anne-Mary și Radu au lăsat neînțelegerile în urmă și au decis să se împace, decizia lor a stârnit reacții ferme în casă! Veronica a mărturisit deschis că nu crede în viitorul acestui cuplu și este de părere că între cei doi vor mai apărea neînțelegeri. Mai mult, concurenta a subliniat că, pe termen lung, consideră că legătura dintre Anne-Mary și Radu se va transforma într-o relație toxică.
Vineri, 18.09.2026, 14:26
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Mireasa sezonul 14. Cine intră în cursa de eliminare? Nominalizări făcute de băieți în gală

Mireasa sezonul 14. Cine intră în cursa de eliminare? Nominalizări făcute de băieți în gală

Logo show Vineri, 18.09.2026, 15:58 Mireasa sezonul 14. Rezultate neașteptate în gală! Cine a obținut titlul de Mirele și Mireasa Săptămânii

Mireasa sezonul 14. Rezultate neașteptate în gală! Cine a obținut titlul de Mirele și Mireasa Săptămânii

Logo show Vineri, 18.09.2026, 15:57 Mireasa sezonul 14. Rebeca își încheie parcursul în emisiune

Mireasa sezonul 14. Rebeca își încheie parcursul în emisiune

Logo show Vineri, 18.09.2026, 15:41 Mireasa sezonul 14. Primul sărut dintre Paula și Alberto! Cei doi formează un cuplu

Mireasa sezonul 14. Primul sărut dintre Paula și Alberto! Cei doi formează un cuplu

Logo show Vineri, 18.09.2026, 15:38 Mireasa sezonul 14. Andreea a petrecut câteva ore alături de trei băieți la micul dejun

Mireasa sezonul 14. Andreea a petrecut câteva ore alături de trei băieți la micul dejun

Logo show Vineri, 18.09.2026, 15:08 Mireasa sezonul 14. Tensiuni aprinse în casa fetelor! Veronica și doamna Flori, conflict din cauza brânzei

Mireasa sezonul 14. Tensiuni aprinse în casa fetelor! Veronica și doamna Flori, conflict din cauza brânzei

Logo show Vineri, 18.09.2026, 14:57 Mireasa sezonul 14. Radu și Anne-Mary vor să își mai acorde o șansă: „Aleg să te cred”

Mireasa sezonul 14. Radu și Anne-Mary vor să își mai acorde o șansă: „Aleg să te cred”

Logo show Vineri, 18.09.2026, 14:23 Mireasa sezonul 14. O întrebare a lui Beleuț a făcut-o pe Anne-Mary să izbucnească în lacrimi

Mireasa sezonul 14. O întrebare a lui Beleuț a făcut-o pe Anne-Mary să izbucnească în lacrimi

Logo show Vineri, 18.09.2026, 14:14 Super Neatza. Profesorul Trăsnit Spooky, cele mai nebune experimente pentru copii

Super Neatza. Profesorul Trăsnit Spooky, cele mai nebune experimente pentru copii

Logo show Vineri, 18.09.2026, 11:37 Super Neatza. Robert Tudor loveste din nou! Magie, trucuri spectaculoase și voie bună

Super Neatza. Robert Tudor loveste din nou! Magie, trucuri spectaculoase și voie bună

Logo show Vineri, 18.09.2026, 11:08 Super Neatza. Joc amuzant în platoul matinalului! Câte umerașe au reușit să pună pe stander într-un timp limită

Super Neatza. Joc amuzant în platoul matinalului! Câte umerașe au reușit să pună pe stander într-un timp limită

Logo show Vineri, 18.09.2026, 10:39 Super Neatza. Radu Vâlcan, dezvăluiri despre sezonul 10 Insula Iubirii: „Este cel mai tare sezon!”

Super Neatza. Radu Vâlcan, dezvăluiri despre sezonul 10 Insula Iubirii: „Este cel mai tare sezon!”

Logo show Vineri, 18.09.2026, 10:13
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