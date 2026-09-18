Mireasa sezonul 14. O întrebare a lui Beleuț a făcut-o pe Anne-Mary să izbucnească în lacrimi
Ediția din 18 septembrie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 14. Radu a purtat o discuție cu băieții din casă pentru a analiza parcursul relației sale cu Anne-Mary, însă o întrebare venită din partea lui Beleuț a schimbat complet atmosfera. Afectată de cele discutate, Anne-Mary a izbucnit în lacrimi, mărturisind cu greu prin ce stări trece: „Nu-mi stă în caracter să-mi arăt emoțiile, țin foarte mult în mine”.
Vineri, 18.09.2026, 14:14